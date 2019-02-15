Çölyak hastalarına ödüllü lezzet: Trakya Yöresel Pizzası

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Hem tatlı hem de tuzlu tariflerde kullanılabilen milföy, çoğu zaman kurtarıcımız oluyor. Dondurulmuş olarak satılan milföy hamurları kolay şekil alması nedeniyle de tercih ediliyor. Peki, milföy nedir, nasıl yapılır?
Zamanı kısıtlı olan ancak damak tadından ödün vermek istemeyenler için pratik bir o kadar lezzetli bir önerimiz var: Muzlu milföy. Oda ısısında kısa bir süre çözdürülen milföy hamurları, büyük küçük herkesin severek tükettiği muzla buluşuyor, tadına doyum olmuyor. Peki, muzlu milföy nasıl yapılır?