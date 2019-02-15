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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
AA
15 Şubat 2019 - 13:37,

Çölyak hastalarına ödüllü lezzet: Trakya Yöresel Pizzası

Trakya Üniversitesi (TÜ) Aşçılık Bölümü’nce hazırlanan "ödüllü lezzet" Trakya Yöresel Pizzası, içeriğindeki tatlarla çölyak hastalarına alternatif sunuyor.

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"Trakya Yöresel Pizzası" adı verilen coğrafi işaretli Edirne tava ciğeri, Osmanlı sucuğu, Malkara kaşarı, Kırklareli hardaliyesi ve glutensiz unla hazırlanan pizza, Alanya Belediyesi ve Altın Kepçe Aşçılar ve Turizm Derneği tarafından düzenlenen uluslararası yemek yarışmasında kendi kategorisinde altın madalya ödülü aldı. Ödüllü lezzet hem yöresel bir tat olarak ortaya çıkması hem de çölyak hastalarına alternatif sunmasıyla öne çıkıyor.

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TÜ Arda Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Şinasi Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, katıldıkları uluslararası yarışmada dereceye girmelerinin yanı sıra çölyak hastalarının da yiyebileceği bir lezzeti ortaya koymalarının kendilerini öne çıkardığını söyledi.

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Fast food kültürünün önemli bir yemeği olan pizzayı yöreselleştirme adına başladıkları çalışmalarla "Trakya Yöresel Pizzası"nın ortaya çıktığını anlatan Şinasi Özmen, "Bildiğiniz gibi pizza piyasada oldukça yer tutan bir üründür ve dünyada meşhur bir yemektir. Fakat 'biz bunu nasıl farklılaştırabiliriz' diye düşündük. Yani sadece pizza olarak kalmasın bu, 'insanlara faydası olsun' diye düşündük. Çölyak hastalarının yiyebilecekleri şeyler sınırlı ve bu yiyecekleri her yerde bulamıyorlar. Pizza sevilen bir ürün. Biz de çölyak hastalarının da bunu yiyebilmesi için böyle bir ürünün olması gerektiğini göz önünde bulundurarak onlara yönelik bir çalışma yapma gereksinimi duyduk" diye konuştu.

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İlk yaptıklarında olumlu tepkiler aldıklarını belirten Özmen, "İlk tattığımızda bu pizza kesinlikle altın madalya alacak dedik. Daha sonra okulumuzda yöneticilere hocalara tattırdığımızda bu pizzayı piyasaya sürmemiz gerektiğini düşündüler. Ödülü kazanmamızın ardından tebrik etmek için Rektör Erhan Tabakoğlu bizi davet etti ve pizzayı tattığında 'biz bu pizzaya patent almalıyız' dedi. Pizzayı yiyenlerin ilk tepkisi harika. Çölyak hastalarına yönelik glutensiz unla hazırlanan bir pizza yaptık ve bu durum bizim pizzamızı ön plana çıkaran unsur oldu" dedi.

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TÜ Arda Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Alper Çevik de gastronominin bir toplumun kültürünü de yansıttığını belirtti. Kendilerinin de Trakya gastronomi kültüründe yer alan lezzetleri malzeme olarak kullandıklarını dile getiren Çevik, şunları kaydetti: "Yöresel mutfaklar aynı zamanda bölgenin kimliğini ve kültürünü yansıtmaktadır. Biz de bu amaçla yola çıktığımızda Trakya'nın yöresel ürünlerini kullanmaya başladık. Yöresel ürünlerimizde coğrafi işaretli, patent almış ürünleri kullanmaya özen gösterdik. Örneğin İtalya, pizzasıyla meşhurdur ve mozzarella peyniri kullanırlar. Biz Trakya Yöresel Pizzası'nda Malkara eski kaşar ve Edirne tuzsuz peynirini kullandık. Normalde ekmek gibi unlu ürünlerde lezzet kazandırmak için gastronomi sektöründe malt şurubu kullanılır. Biz bunu da yöresele çevirerek Kırklareli hardaliyesini kullandık."

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Pizzayla ilgili çölyak hastalarından da çok olumlu tepkiler aldıklarını söyleyen Çevik, "Bizlere teşekkür etmek için okulumuza kadar geldiler ve bu tarz çalışmalarımızı artırmamızı isteyerek bizi teşvik ettiler. Ayrıca Trakya'da bulunan yerel yiyecek, içecek hizmeti veren restoranlar pizzayı menülerine koymak için bizden talepte bulundular. Biz de bu taleplerine olumlu karşılık vererek menülerinde yeni bir çalışma olarak başlattık" dedi.

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Yarışmada derece alan Aşçılık Bölümü öğrencisi Şevval Palabıyık da hocalarının yardımıyla hazırladığı pizzayla yarışmada altın madalya kazandığını söyledi. Palabıyık, "Pizza kategorisinde altın madalya aldım. Lise, üniversite ve usta şefler arasından birinci seçildim. Yarışmada hazırladığım Trakya Yöresel Pizzası çok sevildi. O kadar beğenildi ki ikinci pizzayı açtım, zamanımın yetmeyeceğini düşünürken üçüncü pizzayı istediler. Jürilerden biri 'O pizza benim kimseye vermem' dedi" ifadelerini kullandı. TÜ Rektörü Erhan Tabakoğlu da Trakya bölgesinin coğrafi işaretli ürünleri kullanılarak hazırlanan pizzayı beğendiğini belirterek, "Arkadaşlarımız pizzayı bize de takdim ettiler. Son derece lezzetli ve herkese tavsiye edebileceğimiz bir ürün ortaya çıkmış oldu. Bütün hocalarımı ve öğrencilerimi bir kez daha kutluyorum. Kısa sürede restoranlarda menülerdeki yerini alacağına inanıyorum" dedi.

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