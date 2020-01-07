Coğrafi işaret almıştı! İlk defa kendi markasıyla yurt dışına ihraç edildi

"BİZ DÜNYANIN EN KALİTELİ ZEYTİNYAĞINA SAHİBİZ" Birlik olarak ürettikleri Kilis zeytinyağını Kanada'ya ihraç ettiklerini anlatan Polat, şöyle konuştu: "Kentte yaklaşık 263 bin dekarda yağlık, 17 bin dekarda sofralık zeytin üretimi yapılıyor. Biz de zeytinyağımızı dünyaya pazarlamak için 2011 yılında Valilik öncülüğünde GAP İdaresi Başkanlığı, İKA, belediye ve siyasilerimizin desteğiyle Kilis birliğimizi kurduk. Eskiden Kilis zeytinyağı başka markaların adıyla ihracat ediliyordu. Biz de bunu önlemek için 'neden kendi markamızla ihracat yapmayalım' dedik ve yaptığımız fuar çalışmalarıyla ilk kez bugün kendi markamızla Kanada'ya ihracat yapmaya başladık. Biz dünyanın en kaliteli zeytinyağına sahibiz ama bunun farkında değiliz. Kilis kesinlikle ilaç kullanılmadan ürünlerini yetiştiren bir bölge ve çiftçilerimiz de çok bilinçli." Polat, ihracatın Kanada ile sınırlı kalmayacağını ihracat için Umman, Katar ve ABD ile de görüşmelerinin sürdüğünü aktardı.