Coğrafi işaret aldı! Talep patladı

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Beyin söğüş, sakatat tutkunlarının en sevdiği lezzetlerden biri. Kuralına uygun bir şekilde haşlanan beyin, maydanoz, zeytinyağı ve sirkeli sosla buluşuyor, tadına doyum olmayan sakatat tarifi ortaya çıkıyor. Peki, beyin söğüş nasıl yapılır? İşte, adım adım beyin söğüş tarifi…
Kalamar tava deniz mahsulü tutkunlarının yakından tanıdığı bir lezzet. Kalamar tava denildiğinde akla gelen bir diğer şey ise tarator sos oluyor. Birbirinin tamamlayıcısı olan kalamar tava ve tarator sosu evde de hazırlayıp ara sıcak olarak sunabilirsiniz. Peki, kalamar tava ve tarator sos nasıl yapılır? İşte, kalamar tava ve tarator sos tarifi...