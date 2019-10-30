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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
İHA
30 Ekim 2019 - 15:10,

Coğrafi işaret aldı! Talep patladı

Burdur'da asırlardır yapılan, lezzeti yurt çapında bilinen, katkı maddesi içermeyen doğal ceviz ezmesi, coğrafi işaret tescili yapıldıktan sonra ülke genelinden daha çok talep görmeye başladı. Kendine has formülü ile o damak tadında yalnızca Burdur ve yöresinde üretilebildiği tescillenen meşhur ceviz ezmesi, kentte günlük üretim yapılan işletmeciler tarafından yalnızca Pazartesi gününden Perşembe gününe kadar kargo ile tüm illere servis edilebiliyor.

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Burdur'da asırlardır yapılan ve lezzeti yurt çapında ün salan ceviz ezmesi, hiçbir katkı maddesi olmadan içeriğinde yalnızca ceviz, irmik ve şeker ile hazırlanan tatlı bugünlerde daha çok rağbet görmeye başladı. Tadının hafif olmasıyla da çok sevilen ceviz ezmesi, doğallığıyla cevizin vücuda verdiği faydaların tümünü içinde barındırıyor. Başka illerde yaşayan Burdurluların memleketlerine geldikten sonra hediye ve ikramda bulunmak amacıyla satın alarak götürdükleri ceviz ezmesi, yapılan coğrafi işaret tescili sonrasında ününe ün kattı.Hediye tarzındaki tanıtım ile ceviz ezmesini ilk defa tadan vatandaşlar, kentte günlük üretim yapan firmalarla irtibata geçerek ürün talebinde bulunuyor.Bazılarının ilk defa tattıktan sonra başka illerde ticaret yapmak amacıyla da kendilerinden ürün satın aldıklarını kaydeden üretici ve satış mağazası sahibi Haldun Gürcan, günlük üretim yapılan ürünlerin bozulmaması için kısa sürede tüketilmesi gerektiğini, bu nedenle kendilerinin belirlediği ve talep edilen miktara göre üretim yaptıklarını anlattı.

2COĞRAFİ İŞARET İLE MERDİVEN ALTI ÜRETİMLERE DUR DENİLDİ

"COĞRAFİ İŞARET İLE MERDİVEN ALTI ÜRETİMLERE 'DUR' DENİLDİ"

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan üretici ve satış mağazası sahibi Gürcan, “Emekli olduktan sonra ceviz ezmesi imalatı yapmaya başladım. 12 yıldır ceviz ezmesi imalatına devam ediyoruz. Coğrafi işaret alınmadan önce merdiven altında bile ceviz imalatı yapılıyordu. Ama coğrafi işaret alındıktan sonra bu duruma bir zorunluluk ve standart getirildi. Ceviz ezmesine talepler büyük oranda artış oldu. Ceviz ezmesinin doğallığı sebebiyle, içinde bulunan cevizin tırnaktan saç teline kadar vücudun her yerine iyi geldiği ve yararlı bir besim maddesi olduğunu biliyoruz. Biz de kaliteden ödün vermeden üretimimize devam ediyoruz” dedi.

3AMACIM BİR BURDURLU OLARAK BU ÜRÜNLERİ DAHA FAZLA TANITABİLMEK

"AMACIM BİR BURDURLU OLARAK BU ÜRÜNLERİ DAHA FAZLA TANITABİLMEK"

Ceviz ezmesi üretim ve ticaretinde, asıl amacının bir Burdurlu olarak yöresel marka ürünlerini tanıtmak olduğunu aktaran Gürcan, “Biz, burada bayramlarda çikolata yerine Burdurlulara ceviz ezmesi dağıtıyoruz. Bu, bizde bir gelenek halinde devam ediyor. Buraya dışarıdan gelip, görenler de tatlı olarak ceviz ezmesini bizden satın alıp, aynı geleneğe dahil olmuş oluyorlar. Bir kez satın alıp gidenler, daha sonra bizimle irtibat kurarak, kargo ile ürün talebinde bulunuyor, biz de uygun günlerde bu talepleri karşılıyoruz” diye konuştu.

4YALNIZCA PAZARTESİ GÜNÜNDEN PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR KARGO GÖNDEREBİLİYORLAR

YALNIZCA PAZARTESİ GÜNÜNDEN PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR KARGO GÖNDEREBİLİYORLAR

Ceviz ezmesinin günlük üretim gıda maddesi olması sebebiyle yalnızca pazartesi gününden Perşembe gününe kadar kargolama yapabildiklerini aktaran Gürcan, bunun gerekçesini de 1-2 gün sonra bozulma durumu olmaması olarak özetledi. “Ceviz ezmesini cuma günü kargo yaparsak, hafta sonunda kargoda beklediği için tüketiciye ulaştığında sıkıntı çekeriz” anlayışında olduklarını ileten Gürcan, kendilerine Türkiye’nin hemen her yerinden gelen ceviz ezmesi taleplerini Pazartesi’den Perşembe’ye kadar karşıladıklarını söyleyerek, “Müşterilerimize taze ceviz ezmesini ulaştırmak için Türkiye’nin her yerine taze ceviz ezmesi gönderebiliyoruz” dedi.

5HEDİYE OLARAK CEVİZ EZMESİ GÖTÜRÜYORLAR

HEDİYE OLARAK CEVİZ EZMESİ GÖTÜRÜYORLAR

Burdur’un meşhur ceviz ezmesini almaya gelen müşterilerden Erdinç Gökçek de “Her zaman ceviz ezmesi almaya geliyoruz. Ceviz ezmesi Burdur'umuzun tescillenmiş ürünlerinden biri ve hediyelik ürünler arasına girdi. Ceviz ezmesini bayramda veya diğer ziyaretlere giderken hediye olarak götürüyoruz, birlikte tüketiyoruz” ifadelerini kullandı.

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