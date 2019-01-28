Coğrafi işaret alan Düzce köftesinin ünü Türkiye'ye yayılıyor

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Leblebi kuruyemiş denince ilk aklımıza gelenlerdir. Özellikle çocukluğumuzda kuruyemiş satan dükkanların önünde kavrulan ve kokusu sokağın öbür ucundan duyulan leblebilerin lezzeti unutulmaz. Leblebi tozu, dışı renkli şekerlerle kaplı leblebiler de çocukluk nostaljisinin tatlı birer unsurudur. Peki o tadını, kokusunu özlediğiniz sıcacık leblebileri evde yapamaz mısınız? Tabii ki yapabilirsiniz… İşte leblebi yapımına dair önemli ipuçları ve leblebi tarifi…
Afyonkarahisar'ın yöresel tatlılarından 'kaymaklı ekmek kadayıfı' lezzetiyle damaklarda iz bırakıyor.