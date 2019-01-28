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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
28 Ocak 2019 - 10:50,

Coğrafi işaret alan Düzce köftesinin ünü Türkiye'ye yayılıyor

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Tescilli Coğrafi İşaret ve Menşei Adı alan Düzce köftesinin ünü tüm Türkiye’ye yayılmaya başladı.

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Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Tescilli Coğrafi İşaret ve Menşei Adı alan Düzce köftesinin ünü tüm Türkiye’ye yayılmaya başladı. Düzce’de ilk tescil alan köfte ustası Cezmi Kambur, köfte yapılacak etin kıymaya dönüştürülmesi sürecini anlattı.

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Cezmi Kambur, “Kuzu döşü, gerdanı, dana döşü ve dana koluyla kıymamızı hazırlayacağız. Daha sonra harman yapacağız. Köftemizin en büyük özelliklerinden birisi kesinlikle kaldıracak olduğu malzemedir. Bu malzeme kilogramda 200 gramı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Bunun 100 gramı soğan, 100 gramı ise mısır unu olmalıdır. Yeteri kadar baharat katılmalıdır. Zaten hayvanın döşü, gerdanı ve koluyla kendine özgü bir harman ve aroma oluşuyor” dedi.

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Kambur, Düzce köftesinin kıymasının yaylalarda kekik ve doğal otlarla beslenen hayvanların etlerinden tercih edildiğini ifade ederek şunları söyledi: “Hayvanlar genel olarak yaylalarda besleniyor. Güney kısmımızda çok geniş bir alanımız var. Açık besicilik yapan besicilerimiz var. Etin lezzeti zaten dağda ki kekik ile ot ile geliyor.”

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“Düzce köftesine düşündüğümüzün çok üzerinde bir talep var. İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyük illerden turlarla gelen misafirlerimiz oldukça yoğun. Çok beğenerek yediklerini her fırsatta dile getiriyorlar. Köfte haline getirirken döşleri iyi temizleyip sinirlerinden ayırmak gerekiyor. Eti tek seferde çektirmemiz gerekiyor. İki seferde çektirdiğimizde etin sinirleri gider ancak suyu da gider. Biz tek sefer çektiriyoruz ifadelerini kullandı.”

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Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Avukat Elif Sezer Cebar ise Düzce köftesini bir kez tadanın bir daha vazgeçemeyeceğini ifade ederek “Düzcemizin köftesi yıllardır bize göre oldukça meşhur. İnsanlar içinde meşhur olma yolunda ilerliyor. Öncelikle lezzet olarak mükemmel. Biz genel olarak misafirlerimize ikram ettiğimizde bir dahaki ziyaretlerinde yemek istedikleri yemek köfte oluyor” dedi.

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Cebar, “Lezzet olarak harika. Bence herkesin Düzce köftesini en az 1 kere de olsa tatması gerekiyor çünkü bir kez yedikleri zaman devamı mutlaka gelecektir. İş dışından da talep oldukça fazla. Bizim ikram ettiğimiz misafirlerimiz zaman zaman bizden paketle veya kargo yoluyla köfte istiyorlar. Talep oldukça fazla” diye konuştu.

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