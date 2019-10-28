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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
28 Ekim 2019 - 10:39,

Çocuklu aileler tüketiyor! İşte rengarenk ekmekler

Bursa'da ekmek üretimi yapan fırında doğal malzemelerle rengarenk ekmekler ortaya çıkarılıyor.

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Bursa'da ekmek üretimi yapan bir işletme, ekşi maya hamurdan renkli ekmek üretti. Bezelye çiçeği, zerdeçal, pancar, aspir, gül tozu gibi malzemeleri kullanarak sarı, kırmızı, mor, yeşil, turuncu renklerde yapılan ekmekler, çocuklu aileler başta olmak üzere yoğun ilgi görüyor.

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Bursa'da ekmek üreticisi Ayhan Doğan, yaptığı 40 çeşit ekmekle müşterilerine farklı deneyimler sunuyor. Yaptığı ekşi maya ekmeğin insanlar tarafından yeterince alınıp tüketilmediğini düşünen Doğan, ekşi maya ekmeği bezelye çiçeği, zerdeçal, pancar, aspir, gül tozu gibi malzemeleri kullanarak sarı, kırmızı, mor, yeşil, turuncu gibi renklerde üretmeye başladı.

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Her rengi örgü yaparak fırında pişirilen renkli ekmek, sofralarda yerini aldı. Müşterilerin renkli ekmeğe özellikle hafta sonu yoğun ilgi gösterdiğini belirten Doğan, renkli ekmeğin çocuklar tarafından çok sevildiğini söyledi.

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’HER ÜRÜN AYRI RENK OLUŞTURUYOR’

Ekşi mayadan çeşitli ekmekler yaptığını söyleyen Ayhan Doğan, "Ekşi mayalı ekmekler yapıyoruz. Bunu yaptık ama satarken biraz zorlandık. İsmi ekşi olunca insanlar yemek istemiyordu. Biz de bunu kahvaltı konseptiyle birleştirdik. Kahvaltı sofrasında bu ekmeği bedava vererek insanlara tattırdık. Biraz daha çeşidi artırdık. Önce pancarlı ekmek yaptık. Rengi ilgi uyandırdı. Pancarı fırında haşlıyoruz. Bu kırmızıya yakın bir renk oluşturuyor. Onun dışında aspir, zerdeçal, gül tozu var. Bu kombinasyonları birleştirdiğimizde hepsi ayrı bir renk oluşturuyor" dedi.

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’ÇOCUKLARIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR’

Renkli ekmeklerin daha çok çocukların ilgisini çektiğini belirten Doğan, "İlk gördüklerinde almak istiyorlar. Alıp tadıyorlar, güzel olduğunun farkına veriyorlar. Biz bunu sürekli değiştiriyoruz. Gece mavisi diye bir ekmek yaptık. O da bezelyenin çiçeğinden oluşturuyoruz. Daha çok gençler ilgi gösteriyor. Kahvaltı masasında görmekten zevk alıyorlar. Çocukların da ilgisini çekiyor" diye konuştu.

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’EKMEĞE BAĞLI KAHVALTI’

Müşterilerine, ekmeğe bağlı kahvaltı sunduğunu dile getiren Ayhan Doğan, "Peynir Ezine’den, kaşar Kars’tan, kavurma Erzurum’dan, zeytin Hatay’dan geliyor ve bunlarla beraber kahvaltı veriyoruz. Kahvaltımız self servis. İnsanlar sevdiği ürünleri alıyor. Tezgahta gördüğünüz ekmekleri biz bedava veriyoruz. 40 çeşit ekmek üretiyoruz. Müşterilerimiz ekmeğin yanında kahvaltı yapmak için geliyorlar. Ekmeğe bağlı bir kahvaltı var" ifadelerini kullandı.

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Ekmek almak için geldiğinde renkli ekmeklerin ilgisini çektiğini belirten Gökhan Ertuğrul ise, "Sürekli bu ekmeklerden alıyorum. Renkli ekmekler ilgimi çekti. Tezgahtaki arkadaşlar tadına bakmamı istedi. Tadı da çok güzel. Kızımın da hoşuna gideceğini düşünüyorum. İçerisinde zerdeçaldan pancara kadar farklı tat ve renklerin olması gerçekten güzel bir şey" dedi.

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