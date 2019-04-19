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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
Kaynak: BoredPanda Fotoğraflar: Instagram
19 Nisan 2019 - 17:03,

Çocuklar sağlıklı beslensin diye bakın neler yapıyor...

Avustralya'nın Melbourne şehrinde yaşayan bir anne çocukları için hazırladığı yemeklerle Instagram'da milyonlarca kullanıcıya ulaştı.

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Bu annenin oğlu için hazırladığı yemekleri Instagram'da yüz binlerce kişi takip ediyor.

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Laleh Mohmedi, Avustralya’nın Melbourne şehrinde yaşayan 35 yaşında bir kadın.

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Mohmedi’nin iki çocuğu var. Oğlu Jacob 6 yaşında, kızı Charlie Rose ise 19 aylık.

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Mohmedi, bundan dört yıl önce bir gün Jacob’ın kahvaltıda yediği kreplerine aslan şekli vermiş ve oğlunun kahvaltısını daha iştahlı yediğini keşfetmiş.

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O günden sonra Mohmedi, Jacob’ın yiyeceği yemekleri, onun sevdiği kitaplardan ve çizgi filmlerden karakterlerin ya da oyuncakların formuna sokmaya başlamış.

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Böylece Jacob’a sağlıklı bir beslenme alışkanlığı kazandırmayı başarmış.

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Bir süre sonra Jacob için hazırladığı tabakları kendi Facebook sayfasında paylaşmaya başlamış.

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Gördüğü ilgi üzerine fotoğraflarını Instagram’a taşıyan Mohmedi’nin bugün 162 binden fazla takipçisi bulunuyor.

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Hesabı açtıktan sonraki bir ay içinde Time dergisinden, Huffington Post’a birçok medya kuruluşunda haber olmuş.

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Martha Stewart’tan Ashton Kutcher’a kadar birçok ünlü de kendi sosyal medya hesaplarında Mohmedi’nin hazırladığı benzersiz tabaklardan bahsetmeye başlamış.

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Mohmedi, hem kendi çocuklarını hem de başka çocukları iyi beslenmeye yönlendirmeye de çok önem veriyor.

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Bu nedenle taze, sağlıklı ürünler malzemeler. Rafine şekerler ve koruyuculardan uzak duruyor.

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Yiyeceklere aktif kömür gibi doğal malzemeler kullanarak renk veriyor.

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Mohmedi’nin yaratımları arasında kimler yok ki?

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Up, Inside Out, Frozen gibi popüler animasyonların karakterleri ayrıca Kurbağa Kermit, Mickey Fare, Tinkerbell, Bay Patates Kafa, Snoopy gibi ünlüler Mohmedi’nin elinde lezzetli yemeklere dönüşüyor.

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Siz de Laleh Mohmedi’nin benzersiz tabaklarını @jacobs_food_diaries hesabından takip edebilirsiniz.

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Tabakların çocuklar kadar yetişkin takipçilerin de hoşuna gideceğini de belirtelim…

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