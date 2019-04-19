Çocuklar sağlıklı beslensin diye bakın neler yapıyor...

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Biber, kabak, patlıcan, domates… Dolmanın her hali efsane, her hali çok lezzetli. Peki, kabak çiçeği dolmasını hiç denediniz mi? Ege ve Akdeniz Bölgesi ile özdeşleşen, bir yiyenin bir daha unutamadığı kabak çiçeği dolmasının tarifini ilk kez deneyecek olanlar için derledik
Humus, nohut ve tahin ikilisine kimyon, sarımsak, limon ve zeytinyağı gibi çeşitli malzemelerin eklenmesiyle ortaya çıkmış enfes bir meze. Peki humus nasıl yapılır? Humus yapmanın püf noktaları nelerdir? Bu soruların cevapları ve kolayca hazırlayabileceğiniz humus tarifimiz hemen aşağıda…