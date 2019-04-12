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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
AA
12 Nisan 2019 - 15:51,

Çikolata ve tatlı sevenler bu festivali kaçırmasın!

İzmir'de bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Çikolata ve Tatlı Festivali'ne katılan 50 marka, farklı lezzetleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

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İzmir Çikolata ve Tatlı Festivali, "Fantastik Tatlar" sloganıyla başladı.

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İzmir Arena'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen festival kapsamında 50 marka, çikolatadan künefeye, baklavadan pastaya farklı lezzetlerle tatlı severleri buluşturdu.

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Festival kapsamında, şeker hamurundan yapılan heykellerden oluşan sergiye ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

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Şeflerin katılımıyla çikolata, çikolatalı ürünler, pastalar ve tatlılar konulu workshop ve söyleşiler düzenlendi.

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Organizasyon sorumlusu Şahin Aydoğan, 3 gün sürecek festival ile fantastik bir dünyanın kapılarını araladıklarını belirtti.

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Misafirleri, çikolatanın tarihteki yolculuğuna çıkaracaklarını anlatan Aydoğan, "Tatlı tutkunları, sahne mutfağımızda ünlü şeflerimizin özel tariflerini öğrenebilecek" dedi.

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Aydoğan, festival çerçevesinde konser ve oyun alanı oluşturulduğunu dile getirerek, her gün lezzet yarışmaları düzenleneceğini, ziyaretçileri eğlenceli saatlerin beklediğini aktardı.

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İHA /
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Kılçıksız balık isteyen çocuklar için çözüm balık köftesi

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Haber: İHA Fotoğraflar: IHA ve Ingimage /

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