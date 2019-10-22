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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
22 Ekim 2019 - 11:35,

Çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış Kayseri'nin yollara düşüren lezzetleri...

Kayseri, Erciyes Dağı'nın eteklerinde bulunan ve çeşitli medeniyetleri ağırlamış bir şehrimiz. Birbirinden nefis tarifleri olan yöresel Kayseri mutfağında daha çok etli ve unlu yemekler hakim. Her ne kadar Kayseri mutfağı denince akla mantı gelse de sadece bununla sınırlı değil. İşte asla hayır diyemeyeceğiniz ve tadını damağınızda kalacak Kayseri lezzetlerini sizin için derledik...

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1Kayseri mantısı tarifi

Kayseri mantısı tarifi

Kayseri yemeklerinden bahsedildiğinde akla gelen ilk yemek elbette Kayseri mantısıdır. Bir kaşığa 40 adet sığıp sığmadığı tartışılır ama dışarıda yediğimiz mantı, ev yapımı mantının yerini biraz zor tutar. Yapımı gerçekten ustalık gerektiren Kayseri mantısı sarımsaklı yoğurdu ve salçalı sosuyla tadına doyulmaz bir hal alır. Şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyoruz.

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2Saray pilavı tarifi

Saray pilavı tarifi

Kayseri'ye özgü bir lezzet olan saray pilavını ister tavukla isterseniz de et ile hazırlayabilirsiniz. Yanında turşu ve bir bardak ayran ile de tadına doyum olmaz. Sizde bu nefis pilavı evinizde hazırlamak isterseniz, işte malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...

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3Kayseri tiridi tarifi

Kayseri tiridi tarifi

Tirit her yörede farklı şekillerde yapılır. Bu tarifimizde ise Kayseri'ye özgü tirit yer alıyor. Yufkaları kesip fırında kurutuyorsunuz tavukları da haşlayıp didikledikten sonra üzerine koyduğunuzda tiridiniz hazır oluyor. Tabi ki son dokunuş olan tereyağlı sosu da eklediğiniz de tadına doyum olmaz bir hale geliyor. Akşama ne yemek yapsam diye düşünüyorsanız bu tarif tam size göre. Şimdiden afiyet olsun

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4Nevzine tatlısı tarifi

Nevzine tatlısı tarifi

Kayseri'nin meşhur tatlılarından biri olan nevzine genellikle bayramlarda misafirlere ikram edilir. Ana malzemesi ceviz ve tahin olan bu yöresel tatlının yapımı gayet basit ve yemesi de bir o kadar lezzetli. İşte denemek isteyenler için nevzine tatlısının malzemeleri ve yapılışı...

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5Kayseri yağlaması tarifi

Kayseri yağlaması tarifi

Şebit olarak da bilinen Kayseri yağlaması için yumuşacık yoğurulan hamur tek tek açılır ve pişirilir. Üzerine de mükemmel bir iç harç eklenir ve tadına doyum olmaz. Kay kay oluşuyla pastaya benzeyen yağlamanın ana yemeklerinizde size eşlik etmesini isterseniz işte malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...

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6Fırın ağzı tarifi

Fırın ağzı tarifi

Kayseri’ye özgü bir yemek olan fırın ağzı, adını taş fırınlarının ağıza yakın kısımlarında pişirilmesinden alıyor. Hem çok lezzetli hem de çok pratik olduğu için çokça tercih edilen fırın ağzı yemeğini denemek isterseniz, tarifi bütün detayları ile aşağıda... İşte et sevenlerin bayılacağı fırın ağzı tarifi...

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7Örgülü pilav tarifi

Örgülü pilav tarifi

Bir pilav düşünün ki Antep fıstığı, kuş üzümü gibi malzemelerle hazırlanıp üzeri hamur ile şeritler halinde kapatılıyor. Bu bile iştahınızı açmaya yetiyor değil mi? Yapımı biraz zahmetli olsa da yemesi her şeye değecek cinsten. Sofranıza görsel şölen katmanın yanı sıra damak zevkinizi de çok farklı bir yere taşıyacak bu tarifimizi denemek isteyenler için işte malzemeleri ve yapımı... Şimdiden afiyet olsun...

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8Ayvalı tahinli yaprak sarması tarifi

Ayvalı tahinli yaprak sarması tarifi

Adından da anlaşıldığı gibi bildiğiniz yaprak sarması değil, kendisi ayvalı ve tahinli bir yaprak sarması. Ayvalı tahinli yaprak sarması da nasıl olur dediğinizi duyar gibiyiz! Talas yemeği olarak ünlenmiş olmasına rağmen Kayseri genelinde oldukça yaygın olarak yapılıyor. Yaprak sarması yapmaya karar verirseniz bu tarife de bir şans verin. Şimdiden afiyet olsun...

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9Çıtır mantı tarifi

Çıtır mantı tarifi

Bir yanda Kayseri mantısı bir yanda Sinop mantısı… Ah ama bir de çıtır mantı var ki kahvaltıda bile yenir. Sadece yemek saatleri için değil partiler için de benzersiz bir atıştırmalık olan çıtır mantının tarifini aşağıda sizin için tüm ayrıntılarıyla anlattık. Mutlaka denemelisiniz…

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10Sucuklu köfte tarifi

Sucuklu köfte tarifi

"Hiç sucuklu köfte olur mu?" demeyin. Eğer Kayseri yemeklerinden bahsediyorsak tabii ki olur. Sucuklu dendiğine bakmayın direkt sucuk koyulmuyor içine. Sucuklu denmesinin sebebi kıyma yoğurulurken içine çemen eklenmesi ve rulo yapıldıktan sonra dilimlenerek pişirilmesi. Bu tarifi yapmak oldukça basit. Siz de denemek isterseniz diye tarifini aşağıya bıraktık. Afiyet olsun...

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11Cıvıklı tarifi

Cıvıklı tarifi

Kayseri mutfağının en meşhur lezzetlerinden biridir cıvıklı. Kayseri'nin Develi ilçesine özgü bir tür pide olan cıvıklı, özel olarak hazırlanan et ile pişiriliyor. Develi ile özdeşleşmiş, çıtır çıtır bu etli pideyi evinizde de hazırlamak isterseniz tarifini aşağıya yazdık. Afiyet olsun...

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12Kirde kebabı tarifi

Kirde kebabı tarifi

Osmanlı mutfağından günümüze kadar uzanmış en nefis yemeklerden biri kirde kebabı olsa gerek. Üst üste dizilmiş araları kuşbaşı etle dolu bu krepler yoğurtlu sosuyla birleşince ortaya enfes bir lezzet çıkıyor. Görüntüsü Kayseri yağlamasını hatırlatan bu yemek özel günlerde sofralarınıza çok yakışacak.

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13Altın kesesi tarifi

Altın kesesi tarifi

Altın kesesi, çocuklarınızın severek tükettiği süt dilimlerini andırıyor. Hatta daha sağlıklısı da diyebiliriz. Kayseri de çayın yanında sunulan bu tatlıyı sizde hem misafirlerinize hem de çocuklarınıza sağlıklı bir atıştırmalık olarak hazırlayabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey kakaolu krep hazırlayarak ortasına krema eklemek. İşte bu kadar basit. Şimdiden afiyet olsun...

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14Çemenli ekmek tarifi

Çemenli ekmek tarifi

Kayseri'de kahvaltı sofralarının olmazsa olmazıdır çemenli ekmek. O yörede evde yapımı ekmek ile hazırlanan bu leziz tarifi, evinizde hazır ekmek kullanarak da pratik bir şekilde deneyebilirsiniz. Malzemelerini göz kararı ilave edebileceğiniz bu nefis aperatifi hazırlarken Kayseri çemeni kullanırsanız tadına doyum olmaz. Şimdiden afiyet olsun...

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15Aside tatlısı tarifi

Aside tatlısı tarifi

Kayseri'nin nefis tatlılarından aside tatlısıyla karşınızdayız. Aside tatlısı un helvasına benzese de ondan daha yumuşak bir kıvama sahiptir. Dikkat edilmesi gereken püf noktası ise servis ederken üzerine mutlaka ceviz serpilmesidir. İster ılık tüketin ister soğuk fakat bu tatlıyı mutlaka deneyin. Tatlınızda dilediğiniz pekmezi kullanabilirsiniz. Eğer pekmeziniz yeterince tatlı değilse içine 2 yemek kaşığı şeker ilave edebilirsiniz. İşte aside tatlısının malzemeleri ve yapılışı...

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16Kurşun aşı tarifi

Kurşun aşı tarifi

Kurşun aşı, nohutlu etli yemek olarak da bilen var çorba olarak da... Çorba denilecekse de böyle doyurucu bir çorbanın üzerine başka bir yemek yiyebileceğinizi sanmıyoruz. Kayseri'de kurşun aşı denilen bu yemeğin adı yöreden yöreye değişiyor ve lülük aşı da deniyor. Kurşun aşını denemek isterseniz tarifini aşağıya yazdık. Afiyet olsun...

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17Patlıcan kovalama tarifi

Patlıcan kovalama tarifi

Kayseri mutfağının özellikle mantısı ve yağlaması çok meşhurdur ama nefis Kayseri yemekleri bununla sınırlı değil. Örneğin patlıcan ve etin enfes beraberliği kovalama, Kayseri mutfağına ait nefis bir yemek. Sizin için kovalamanın malzemelerini ve tarifini aşağıda listeledik. Kolayca yapıp zevkle yiyeceğiniz kovalama tarifi aşağıda…

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18Düğüm tatlısı tarifi

Düğüm tatlısı tarifi

Yapımı oldukça basit bir tatlıyla karşınızdayız: Düğümlü tatlı ya da düğüm tatlısı... Çat kapı misafiriniz geldiyse bu tatlı tam size göre. Yapmanız gereken sadece hamuru yoğurup şekil vermek ve şerbetini hazırlayıp üzerine dökmek. İşte bu kadar kolay... Kayseri'ye özgü bu tatlıya bayılacaksınız. Afiyet olsun.

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19Yağ mantısı tarifi

Yağ mantısı tarifi

Kayseri yöresinin meşhur tariflerinden yağ mantısını zahmetsiz ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken mayalı bir hamur hazırlamak. Suda haşlanmak yerine kızgın yağda kızartılan çıtır çıtır yağ mantısı sarımsaklı yoğurt ve biberli sosla öyle güzel oluyor ki... Parmaklarınızı da yiyebilirsiniz, aman dikkat!

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20Çiriş tarifi

Çiriş tarifi

Erzurum mutfağında da sıkça yapılan ama özellikle Kayseri de gördüğümüz bir yemek çiriş... Yapımı ve görüntüsüyle ıspanak yemeğine de benzetilebilir. Sizde bu kolay ve besleyici yemeği hazırlamak isterseniz tarifini aşağıya yazdık. Şimdiden afiyet olsun...

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21Arabaşı çorbası tarifi

Arabaşı çorbası tarifi

Arabaşı bu kış sezonunun en çok konuşulan yemeği olabilir. Sosyal medyada paylaşılan videolar sayesinde bir fenomen haline gelen arabaşı çorbası, Konya, karaman, Kayseri, Yozgat gibi İç Anadolu mutfaklarına ait yöresel bir lezzet. Hamuruyla birlikte içilen ve tarifi çok merak edilen arabaşı çorbasının tüm detayları aşağıda.

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22Kayseri aşuresi tarifi

Kayseri aşuresi tarifi

Yöresel lezzetlerimizden aşureyi bir de Kayseri usulü denemek ister misiniz?

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