Çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış Kayseri'nin yollara düşüren lezzetleri...

Aside tatlısı tarifi Kayseri'nin nefis tatlılarından aside tatlısıyla karşınızdayız. Aside tatlısı un helvasına benzese de ondan daha yumuşak bir kıvama sahiptir. Dikkat edilmesi gereken püf noktası ise servis ederken üzerine mutlaka ceviz serpilmesidir. İster ılık tüketin ister soğuk fakat bu tatlıyı mutlaka deneyin. Tatlınızda dilediğiniz pekmezi kullanabilirsiniz. Eğer pekmeziniz yeterince tatlı değilse içine 2 yemek kaşığı şeker ilave edebilirsiniz. İşte aside tatlısının malzemeleri ve yapılışı...