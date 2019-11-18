Çeşit çeşit kurutmalıklar Kapadokya turizmine renk katıyor

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Asma yaprağıyla yapılan tariflerine bir yenisini eklemek isteyenler için farklı bir o kadar da lezzetli bir önerimiz var: Loznik. Trakya mutfağının unutulmaya yüz tutmuş tariflerinden biri olan loznik aynı zamanda bir pide çeşididir. Peki, Loznik asma pidesi nasıl yapılır? İşte, adım adım loznik tarifi...
Antalya'nın Kaş ilçesindeki tahin değirmeninde yaklaşık 200 yıldır doğal tahin öğütülüyor. 5'inci kuşak sahipleri tarafından 2 asırlık değirmende yapılan tahin, doğallığı ve lezzetiyle geçmişi yaşatıyor.
Müge Akgün'den Bangkok’un en ayrıcalıklı restoran önerileri...
Meksika Körfezi'nin derinliklerinde bulunan bu ilginç aynı zamanda korkutucu ‘ölüm jakuzisi’ dünyada görebileceğiniz en tuhaf yerlerden biri. Meksika Körfezi'nin derinliklerinde keşfedilen tuzlu su havuzu, sahip olduğu sıra dışı özellikle bilim insanlarının ilgisini çekiyor.