"Çaya misafirim var ama vaktim çok dar" diyenler için nefis tarifler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezizz Anlar
20 Kasım 2018 - 11:06,

"Çaya misafirim var ama vaktim çok dar" diyenler için nefis tarifler

Çay saatleri sevdiklerimizle birlikte oturup tatlı tatlı sohbet etmek, hasret gidermek için en doğru zamanlardan. Bu sohbetler esnasında ufak ufak atıştırmak da adet olmuş. Ancak zaman zaman beklenmedik misafirler telaşa düşmemize neden olabiliyor. Siz de aynı durumdaysanız bu "Eyvah misafirim var tarifleri"ne bir göz atın.

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Mercimek köftesi sevmeyen olamayacağına gönülden inanıyoruz. Hele bu tarifle yapılan mercimek köfteleri en zor beğenenleri bile mutlu edecektir. Vegan ve vejetaryenlerin de gönül rahatlığıyla tüketeceği protein deposu mercimek köftesi özellikle çay saatlerinizin vazgeçilmez lezzetleri arasına girecek.

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Hamur işi yaparken pratik çözümler arayanların en büyük yardımcılarının başında milföy hamuru geliyor. Birçok farklı tarifle kullanılabilen bu malzemeyle biz bu kez kiş yaptık, içini de tost kaşarı ve hindi jambonla doldurduk. Hem çok pratik hem de çok lezzetli oldu. Kahvaltıda da yenir, akşam yemeğinde de...

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Sadece iki malzemeyle nefis bir kurabiye yapabileceğinizi söylesek inanır mısınız? Muhtemelen inanmazsınız ama gerçek. Tek yapmanız gereken bitter çikolatalarınızı eritip mısır gevreğiyle karıştırmak, hepsi bu kadar! Çıtır çıtır bu tatlının en favori lezzetlerinizden biri olacağını kesinlikle söyleyebiliriz.

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Mikrodalga fırınları genellikle yemek ısıtmak ya da buz çözmek için kullanıyoruz ama aslında bu fırınları kullanarak bir dakika içinde nefis yemekler ve tatlılar yapabilirsiniz. İşte size bir örnek: Mikrodalgada brownie! Tek yapmanız gereken malzemeleri karıştırıp mikrodalgaya yerleştirmek, hepsi bu...

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Parmesan İtalya kökenli bir peynir türü. Hayatımıza biraz geç girdi ama kendini çok sevdirdi. Genellikle makarnalarda kullanılan parmesanı bu kez bir tuzlu kurabiyede kullandık ve sonuçtan çok memnun kaldık. Önemli bir püf noktası: Peynirinizi hamura eklemeden önce iyice toz kıvamına geldiğinden emin olun ki homojen bir karışım elde edebilesiniz...

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Muffin, kekin yağlı kağıtlara ya da özel kalıplara dökülüp küçük porsiyonlar halinde pişirilmesine deniyor. Dilimlemeye gerek olmayan, saklanması da gayet kolay bu kekleri kısa sürede hazırlayıp uzun sürede tüketmek mümkün. Görüntüsüyle de çok beğenilen kolay muffin, acil durumlar için vazgeçilmez tariflerinizden olacak.

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Börek kahvaltılardan 5 çaylarına, öğle yemeklerinden misafir sofralarına vazgeçemediğimiz lezzetlerin başında geliyor. Ancak çoğu zaman börek denince aklımıza çok zahmetli süreçler geliyor, gözümüz korkuyor. Halbuki birkaç basit malzemeyle fırına bile ihtiyaç duymadan börek yapmak mümkün. Kanıt istiyorsanız tarifi aşağı bırakıyoruz.

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Kakaolu kek denince birçoğumuz için akan sular duruyor. Çocukluktan bu yana nice hatıraları beraberinde getiren bu keki, sosla denemeye ne dersiniz? Lezzeti de en az görüntüsü kadar büyüleyici olan bu keki, özel günlerde misafirlerinize ikram ettiğinizde alkışlarla karşılanacağınızı söyleyebiliriz.

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Balık bayramı! Marmara'ya hamsi yağdı

Marmara Denizi'nde son günlerde avlanan hamsi, boyu ve fazlalığıyla dikkat çekiyor. Yetkililerin denetimleri sıklaştırması ve Marmara denizinin geçmişe oranla temiz olması bunda büyük rol oynuyor. İstanbul’da balıkçılık yapan Kenan Balcı son 10 yılda olmadığı kadar hamsinin bol ve boy olarak kriterlere uygun olduğunu ifade etti.

Erdal Can İçelli, İstanbul (İHA) /
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El birliğiyle yapılıyor, bütün kış zevkle tüketiliyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde ev kadınları bir araya gelerek kış boyunca evde tüketecekleri ekmeği imece usulü ile yapıyor. İnce bir şekilde açılan hamurun sacda pişirilmesi ile yapılan ve gevrek bir hale gelen köy ekmeği, tüketileceği zaman ıslatılarak sofralara konuluyor.

DHA /

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

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