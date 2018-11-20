"Çaya misafirim var ama vaktim çok dar" diyenler için nefis tarifler

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Marmara Denizi'nde son günlerde avlanan hamsi, boyu ve fazlalığıyla dikkat çekiyor. Yetkililerin denetimleri sıklaştırması ve Marmara denizinin geçmişe oranla temiz olması bunda büyük rol oynuyor. İstanbul’da balıkçılık yapan Kenan Balcı son 10 yılda olmadığı kadar hamsinin bol ve boy olarak kriterlere uygun olduğunu ifade etti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde ev kadınları bir araya gelerek kış boyunca evde tüketecekleri ekmeği imece usulü ile yapıyor. İnce bir şekilde açılan hamurun sacda pişirilmesi ile yapılan ve gevrek bir hale gelen köy ekmeği, tüketileceği zaman ıslatılarak sofralara konuluyor.