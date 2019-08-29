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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
29 Ağustos 2019 - 17:20,

Çay sohbetleri börek olmadan olmaz... İşte çaya can katacak birbirinden nefis börek tarifleri

İster misafir gelecek olsun, ister evde kendiniz için çayın yanında şöyle sıcacık çıtır çıtır börekler oldu mu keyif ikiye katlanır. Sizin için Türk mutfağının birbirinden lezzetli ve çeşitli börek tariflerini derledik. Malzemeleri dilediğiniz gibi değiştirmek serbest. Afiyet olsun!

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1Dızmana (Göçmen böreği) tarifi

Dızmana (Göçmen böreği) tarifi

Tadı damağınızda yer edinecek harika bir börek olan dızmananın tarifini sizler için araştırdık. Leziz mi leziz her damak zevkine hitap edebilecek muhteşem Balkan tepsi böreğini siz de evinizde yapabilirsiniz. “Misafirlere çayın yanında ne ikram etsem?” derdinden sizi kolayca kurtaracak dızmana tarifimiz aşağıda...

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2Haliva tarifi

Haliva tarifi

Haliva ya da halive, Çerkes mutfağına ait bir tür börek. Görüntüsü ve lezzetiyle puf böreğine ya da çiğböreğe benzeyen halivayı siz de sofralarınızda konuk edebilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan sadece birkaç basit malzeme. İşte evde haliva yapmak isteyenler için nefis bir tarif…

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3Kabaklı peynirli börek tarifi

Kabaklı peynirli börek tarifi

Çayın yanına nefis mi nefis bir böreğe ne dersiniz? Cevabınız ‘evet’se doğru yerdesiniz. Kabak ve peynirin herkesin dillerine destan olmuş uyumunu en güzel şekilde ortaya koyan sıcacık lezzetli böreğimizin tarifini çok beğeneceksiniz. Gelin kabaklı peynirli böreğin nasıl yapıldığına bir bakalım…

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4D börek tarifi

D börek tarifi

D börek, Adana yöresine ait nefis bir börek tarifi. El açması hamurla yapılan ve tavada pişirilen D börek, çok farklı malzemelerle yapılabiliyor. Biz tarifimizde börek harcı olarak ıspanak kullandık ama siz arzu ederseniz, peynir ya da patlıcan kullanarak da nefis D börekler yapabilirsiniz. İşte tarifi…

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5Kadayıf böreği tarifi

Kadayıf böreği tarifi

Börek genellikle yufkayla yapılır, kadayıf ise tatlılarda kullanılan bir malzemedir. Peki bu iki lezzeti bir araya getirirsek ne olur? Ortaya dışı çıtır çıtır, içi bol malzemeli nefis bir kadayıf böreği çıkar. İşte denemek isteyenler için muhteşem bir börek tarifi…

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6Döndürme tarifi

Döndürme tarifi

Uşak'la özdeşleşmiş bir lezzet, döndürme börek ya da bir diğer adıyla çevirme börek. Adını pişirme sürecinde tepsinin ocağın üzerinde döndürülmesinden alan bu leziz böreği denemek isterseniz, döndürme börek tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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7Peynirli kalem börek tarifi

Peynirli kalem börek tarifi

Börek sevmeyenle biz bugüne kadar henüz karşılaşmadık. Üstelik doyurucu olmasıyla da kalabalık sofraların favori yemeklerinin başında geliyor. Sizin için hemen herkesin zevkle yiyeceği bir peynirli kalem börek tarifimiz var. İsterseniz bu böreği önceden hazırlayıp buzlukta saklayabilir ihtiyacınız olunca pişirip birkaç dakikada servis edebilirsiniz.

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8Baklavalık yufkadan patatesli börek tarifi

Baklavalık yufkadan patatesli börek tarifi

Baklavalık yufka özellikle bayram öncesi zamanlarda marketlerde kolayca bulabildiğimiz çok pratik bir malzeme. Adı 'baklavalık' olsa da başka tariflerde de çok işe yarıyor. İşte size bir örnek: Baklavalık yufkadan patatesli börek tarifi...

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9Sebzeli tepsi böreği tarifi

Sebzeli tepsi böreği tarifi

Sebzeler inanılmaz faydalarına ve vazgeçilmez lezzetlerine karşın herkesin, özellikle de çocukların kolay kolay tükettikleri şeyler değiller. Ama bunu değiştirmek elinizde. Başlangıç noktası ise sebzeyi makarna, börek gibi tariflerde kullanmak. İşte buna en güzel örnek: Sebzeli tepsi böreği...

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10Sarıyer böreği tarifi

Sarıyer böreği tarifi

Kıymalı kol böreği denince akan sular durur, biliyorsunuz. "Sarıyer böreği" olarak da bilinen bu lezzeti evde kendiniz de kolayca yapabilirsiniz. İhtiyacınız olan şey çıtır çıtır yapısıyla baklavalık yufka...

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11Milföy hamurlu börek

Milföy hamurlu börek

Milföy hamuru börekçilerin en can arkadaşı, her durumda kurtarıcısı. İçi bol malzemeli bu milföy börekler o kadar leziz ki bundan sonra başka börek tariflerine pek yüz vermeyebilirsiniz.

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12Paçanga böreği tarifi

Paçanga böreği tarifi

Özellikle meze olarak çok sık tüketilen paçanga böreği genelde pastırmayla yapılır ama biz bu kez sucukla yaptık ve o da çok güzel oldu. Görüntüsünden de bellidir zaten...

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Havuçlu portakallı kek nasıl yapılır?

Beş çaylarının en sevilen lezzetlerinden kekin pek çok çeşidi var, havuçlu portakallı kek de bunlardan biri. C vitamini deposu portakal, göz sağlığına katkısıyla bilinen havuçla buluşuyor, tadına doyum olmaz bir kek ortaya çıkıyor. Peki, havuçlu portakallı kek nasıl yapılır? İşte, hem çay hem de kahvenin yanında severek tüketebileceğiniz havuçlu portakallı kek tarifi

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Mantarlı siyez bulguru pilavı nasıl yapılır?

Buğdayın atası olarak nitelendirilen siyez bulguru, son yıllarda oldukça revaçta. Siyez buğdayının kaynatıldıktan sonra kurutulması ve kırılmasıyla elde edilen siyez bulguru, özellikle pilav tariflerinde kullanılıyor. Sıradan bulgur pilavı tariflerini unutturacak bir önerimiz var: Mantarlı siyez bulguru pilavı. Peki, mantarlı siyez bulguru pilavı nasıl yapılır?

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Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

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