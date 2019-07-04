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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
04 Temmuz 2019 - 16:58,

Çay saatleri için herkesin ayakta alkışlayacağı en beğenilen kurabiye tarifleri

Kurabiyeler, hele ki tatlı kurabiyeler çay saatlerinin vazgeçilmezleri. Kahvenin yanında da çok iyi gidiyorlar elbette. Sizin için Hürriyet Lezizz’in en beğenilen kurabiye tariflerini derledik. Misafirlerinizin de çok beğeneceğine emin olduğumuz kurabiye tariflerimiz karşınızda…

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1/15Brownie kurabiye tarifi

Brownie kurabiye tarifi

Islak kurabiye olarak da bilinen brownie kurabiye, aslında bir tür şerbetli tatlı. Hatta kakaolu şekerpare bile diyebiliriz onun için. Benzersiz lezzetiyle özellikle kahvenin yanına çok yakışan brownie kurabiye, bir kez denediğinizde vazgeçilmez lezzetleriniz arasına girecek. İşte herkesin çok beğeneceği nefis brownie kurabiye tarifi…

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2/15Perişan kurabiye tarifi

Perişan kurabiye tarifi

Kısa süre içinde yapıp, çayın ya da kahvenin yanında afiyetle yiyebileceğiniz nefis bir kurabiye tarifine ne dersiniz? Dışı kıtır içi yumuşacık perişan kurabiye bu tanıma çok uygun. Üstelik içindeki cevizler ve üzümler de bu kurabiyeye enfes bir tat katıyor. Mutlaka denemeniz gereken perişan kurabiye tarifimizi hemen aşağı bırakıyoruz. Denemeyen pişman olur!

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3/15Kayısılı kurabiye tarifi

Kayısılı kurabiye tarifi

Kayısının tazesi de kurusu da hem çok faydalı hem de çok seviliyor. Peki kuru kayısıyı tatlı tariflerinde nasıl kullanabiliriz dedik ve bu enfes kurabiyeleri hazırladık. İçindeki bademler sayesinde aynı zamanda kıtır kıtır bir dokusu olan kayısılı kurabiye çay saatlerinizin vazgeçilmez tariflerinden biri haline gelecek.

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4/15Lorlu kurabiye tarifi

Lorlu kurabiye tarifi

Lorlu kurabiye yumuşaklığını uzun süre koruyabilen çok lezzetli bir hamur işi. Hazırlanması oldukça kolay olan bu tarifi denemek isterseniz, leziz yumuşacık lorlu kurabiye tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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5/15Çikolata dolgulu yumuşak kurabiye tarifi

Çikolata dolgulu yumuşak kurabiye tarifi

Çikolataya hayır diyebilen insan sayısı yok denilecek kadar az. İçi akışkan çikolata dolgulu kakaolu kurabiyelerimiz de günün her saatinde, herkesi mutlu edebilecek güçte bir tarif. İki gün sonra bile fırından yeni çıkmışçasına akışkan dolgusu ile çikolatayı seven herkesin bayılacağı bir tarif. Akışkan çikolata dolgulu kakaolu kurabiye tarifimiz denemek isteyenler için bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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6/15Çatal kurabiyesi tarifi

Çatal kurabiyesi tarifi

Çayın ve kahvenin yanına çok yakışacak, kolay mı kolay bir kurabiye tarifi arıyorsanız çatal kurabiye tam size göre. Birkaç temel malzemeyle kısa süre içinde hazırlayıp pişirebileceğiniz bu kurabiyeyi mutfağınızdan eksik etmek istemeyeceksiniz.

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7/15Boncuklu kurabiye tarifi

Boncuklu kurabiye tarifi

Bu kurabiyeleri yaparken ayrı, tadına bakarken ayrı eğleneceksiniz. Günün her anında yemeye doyamayacaksınız. Enfes boncuklu kurabiyeleri siz de denemek isterseniz, tarifimiz hemen aşağıda…

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8/15Damla çikolatalı kurabiye tarifi

Damla çikolatalı kurabiye tarifi

Damla çikolata, ceviz ve tarçın kurabiye denince ilk akla gelen malzemeler. Peki bu üçlü aynı tarifte bir araya gelirse ne olur? Ortaya akıllara zarar bir kurabiye çıkar. Özellikle kahvenin yanına çok yakışan bu damla çikolatalı kurabiyeleri siz de evinizde mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun…

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9/15Pudingli kurabiye tarifi

Pudingli kurabiye tarifi

Misafirlerine farklı ikramlarda bulunmak isteyenlerin vazgeçemeyeceği bir tarif olacak, pudingli kurabiye tarifi. Çeşit çeşit pudingler kullanarak bambaşka aromalar katabileceğiniz bu kurabiyeleri yapmak oldukça kolay. Çay ve kahvelerinizin yanına pek yakışacak olan pudingli kurabiye tarifimiz denemek isteyenler için bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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10/15Mantar kurabiye tarifi

Mantar kurabiye tarifi

Çok kolay ama çok nefis mantar kurabiye tarifi mi aramıştınız? O halde çok doğru bir yere geldiniz. Görüntüsüyle de lezzetiyle de küçük büyük herkesin sevgilisi olan mantar kurabiyeyi çay saatlerinde misafirlerinize zevkle ikram edebilirsiniz. İşte tüm detaylarıyla mantar kurabiye tarifi...

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11/15Un kurabiyesi tarifi

Un kurabiyesi tarifi

Un kurabiyesi çay saatlerinin en sevilen lezzetlerindendir. Ağızda dağılan nefis un kurabiyesi yapmak pek de zor değildir. Ancak evde yaptığınız un kurabiyeniz de pastaneden aldığınız un kurabiyeleri kadar lezzetli olsun istiyorsanız tarifimiz sizin için geliyor. İşte pastane usulü un kurabiyesi tarifi...

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12/15Çatlak kurabiye tarifi

Çatlak kurabiye tarifi

Çatlak kurabiye sevimli görüntüsü ve lezzetiyle çay saatlerinin favori lezzetlerinden. Üstelik önceden yapıp yeme zamanı gelince kısa sürede pişirip yemeye de çok uygun. Maksimum lezzet için dikkat etmeniz gereken püf noktaları 2 bardaktan fazla un kullanmamak ve kurabiye hamurunuzu buzdolabında mümkün olduğu müddetçe bekletmek. Afiyet olsun!

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13/15İncirli kurabiye tarifi

İncirli kurabiye tarifi

İncir en besleyici meyvelerden biri. Üstelik şeker oranı da oldukça yüksek olduğu için, şeker tüketmeden beslenmek isteyenlerin tatlı ihtiyacını karşılama konusunda çok başarılı bir meyve. Biz de bu şahane meyveyle enfes bir kurabiye yapalım dedik. Çok tatlı sevenler içine az miktarda şeker de ekleyebilir tabii ama şekersiz incirli kurabiyenin tarifi hemen aşağıda.

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14/15Tahinli kurabiye tarifi

Tahinli kurabiye tarifi

Çay saatlerinde insanın canı içeceğinin yanında hafif bir şeyler kıtırdatmak istiyor. Böyle durumlarda derdinize derman olacak nefis bir kurabiye tarifimiz var: Tahinli kurabiye. Tadı helvayı andıran, içinde hiçbir hayvansal ürün bulunmayan bu cevizli kurabiyenin yapılışı o kadar pratik ki bundan sonra ne zaman kurabiye yapacak olsanız eliniz bu tarife gidecek. Öyleyse gelsin tahinli kurabiye tarifi…

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15/15Çikolatalı naneli kurabiye tarifi

Çikolatalı naneli kurabiye tarifi

Çikolatalı kurabiye herkesin çok sevdiği, çayın kahvenin yanına çok yakışan bir tatlı. Peki bu kurabiyeye hiç nane aroması eklemeyi denemiş miydiniz? Sadece üç malzemeyle birkaç dakikada hazırlayabileceğiniz bu kurabiyeler, elden ele kapışılacak. Şimdiden afiyet olsun!

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Tirit nedir, nasıl yapılır?

Orta Asya kültürünün bir parçası olan tirit, yöresel yemeklerden biridir. Samsun'un ilçeleri olan Çarşamba, Kavak, Vezirköprü, Havza, Lâdik ve Asarcık 5 ilçenin tescillenerek patenti alınmış kaz tiridi vardır. Tirit, bazı yörelerde düğün yemeği olarak da bilinmektedir. Bu yemeği Ramazan ayında pideyle yapabilirsiniz. Peki, tirit nasıl yapılır? İşte, tirit için gerekli malzemeler ve adım adım tarifi

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Mangal nasıl yapılır? İyi mangal yapmanın incelikleri ve püf noktaları

Mangal kadar güzel şey ne var? Kömürde pişmiş et, tavuk ve sebzelerle kurulan enfes sofralar, özellikle aile ve arkadaşlarla birlikte olduğunda insan bu keyfe doyamıyor. Mangaldan daha fazla keyif almanın sırrı ise etin lezzetinden ve kıvamından geçiyor elbette. Hazır yaz sıcaklarıyla herkes kendini piknik alanlarına atmışken, mangal yapmanın inceliklerini, lokum gibi etler pişirmenin sırlarını sizin için derleyelim dedik. Mangala bu uyarılarımızı okumadan gitmeyin.

Fotoğraf: Alamy /

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