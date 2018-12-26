Çalışanların korkulu rüyası "Akşama ne pişirsem?" sorununun çözümü Lezizz'de

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezizz Profiller
26 Aralık 2018 - 17:07,

Çalışanların korkulu rüyası "Akşama ne pişirsem?" sorununun çözümü Lezizz'de

Akşam saatleri yaklaşınca özellikle çalışanlar "Bugün ne pişirsem?" Akşama ne yesek?" diye düşünmeye başlıyor. Bu sorunun cevabını yardım almadan bulmak her zaman kolay değil. Çünkü hem kolay, hem pratik hem de ekonomik tarifler olsun istiyoruz. Siz de bizimle aynı fikirdeyseniz Lezizz günün menüsüne mutlaka bir göz atmalısınız. Çünkü damak zevkinize çok uygun nefis yemek tarifleri burada... Şimdiden afiyet olsun!

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Hint mutfağının vazgeçilmez baharatlarından biri olan köri artık bizim de sık kullanılanlarımız arasına girdi diyebiliriz. Bu tarifimizde köri ile sebzeleri bir araya getirip ortaya sağlık ve lezzet deposu bir çorba çıkardık. Mis gibi kokusu ve iştah açan görüntüsü de cabası. İşte herkesin bayılacağı körili sebze çorbası tarifi.

KÖRİLİ SEBZE ÇORBASI TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
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Fajita (fahita diye okunuyor) Meksika mutfağının en tanınmış yemeklerinden biri. En basit ifadesiyle julyen doğranmış et ve sebzelerin kızgın yağda kavrularak pişirilmesi diye tarif edebileceğimiz fajita, son yıllarda Türkiye'de de çok popüler. Bu lezzeti evinizde de yapabilmeniz için çok basit bir tarif hazırladık. Çok beğeneceğinize eminiz...

FAJİTA TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
3/5

Sebzeler pilavın içine dahil olunca pilavın hem besin değeri artıyor hem de lezzeti... Dereotu ve pirinçlerin muhteşem buluşması...

DEREOTLU PİLAV TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
4/5

Mor yiyecekler sofralarımızdan kesinlikle eksik etmememiz gerekenler listesinin başında geliyor. Bu yiyecekler arasında en pratiği de lahana olsa gerek. Çok da ekonomik bir salata malzemesi olan kırmızı lahananın içine biraz ceviz, bir parça da yeşil elma eklediğinizde ortaya enfes bir lezzet çıkıyor. Herkesin bayılacağı bu salatanın tarifi hemen aşağıda.

KIRMIZI LAHANA SALATASI TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
5/5

Misafir sayısı kadar yapıp kolayca servis edebileceğiniz bir tatlı. Sizi yormadan midenizi şenlendirecek enfes minik porsiyon tiramisular...

PRATİK TİRAMİSU TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
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Falafel nasıl yapılır? Kabaklı falafel tarifi

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Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

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