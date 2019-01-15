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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz Profiller
15 Ocak 2019 - 11:20,

Çalışanların akşam yemeği derdinin çözümü Lezizz günün menüsünde

Akşam yemekleri özellikle çalışanlar için günün en güzel saatleri… Bütün ailenin sofra başında bir araya toplanması, tatlı bir sohbetle daha da lezzetlenen yemekler akşam yemeklerini herkes için vazgeçilmez kılıyor. Ancak bütün gün iş yerinde çalışıp yorulduktan sonra akşam eve gidince uzun uzun yemek hazırlamaya da kimsenin enerjisi kalmıyor. Böyle durumlar için Lezizz günün menüsünü hazırladık. Kısa sürede hazırlayıp yiyebileceğiniz kolay, pratik ve nefis yemek tariflerinden oluşan günün menüsü, “Bugün ne pişirsem?” sorusunun en kısa cevabı…

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1/5

Lezzetiyle damaklarınızı şenlendirecek bu çorbayı bütün aileniz çok sevecek. Üstelik temel maddesi çeşit çeşit bakliyatlar olduğu için, mahluta çorbası hem çok doyurucu hem de tam bir protein deposu. Kökeni Osmanlı mutfağına dayanan bu çorbayı mutlaka denemelisiniz. İşte huzurlarınızda mahluta çorbası tarifi.

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2/5

Tavuk ve sebzenin bu muhteşem uyumu sofralarınıza harika bir lezzet katacak... Üstelik çok da hafif çünkü buharda pişiyor. Alüminyum folyoda ya da pişirme torbasında yapabileceğiniz bu yemek o kadar pratik ki haftada bir kez mutlaka yapmak isteyeceksiniz. İşte buharda pişmiş sebzeli tavuk tarifi...

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3/5

Lahana kış aylarında en sık tüketilen sebzelerden. Hem düşük kalorili hem de vitamin deposu olmasıyla da sağlıklı beslenmek isteyenlerin gözdesi. Bu tarifimizde en evilen lahana yemeklerinden kapuskayı kıyma takviyesiyle pişirdik. İddia ediyoruz, lahana sevmeyenin bile beğeneceği bir yemek oldu. Yerken içine acı da ekleyebilirsiniz, lezzeti katlanacaktır.

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4/5

Mantı açamıyor ya da zorlanıyorsanız bu pratik tarif tam size göre! Tek yapmanız gereken kıymayı kavurup makarnaların içine doldurmak ardından normal makarna pişirir gibi suda haşlamak. Üzerine de mis gibi bir sarımsaklı yoğurt gezdirdiniz mi en nefis mantıları aratmayacak bir yemeğiniz oldu demektir. İşte çok pratik mantı makarnanın tarifi...

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5/5

Farklı bir şeyler denemek istiyorsanız hurmalı sütlü tatlı tam size göre... Şekeri çok az olan bu tatlı lezzetini içindeki hurmalardan alıyor. Dahası yapılışı da çok kolay. Piştikten sonra soğumasını beklerken zor sabredeceksiniz. İşte herkesin bayılacağına emin olduğumuz hurmalı sütlü tatlı tarifi.

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Bulaşık makinesinde turşu nasıl yapılır?

Turşu sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden ancak turşuyu yapıp olmasını beklemek epey zaman oluyor. Bulaşık makinesinde turşu yöntemiyle canınız çektiği her an evinizde turşunuzu yapıp hemen tüketebilirsiniz. “Bulaşık makinesinde turşu mu olur?” demeyin. Bu teknik sizi önce yapılışı ile daha sonra lezzetiyle şaşırtacak. Bulaşık makinesinde turşu nasıl yapılır? Bulaşık makinesinde turşu kurulur mu? Bulaşık makinesinde turşu kurmanın püf noktaları nelerdir? Bu soruların bütün cevapları, detaylarıyla aşağıda…

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Makaron nasıl yapılır? Kakaolu makaron tarifi

Kahvenin ya da çayın yanında farklı bir lezzet arayanların son dönemdeki en popüler seçimlerinden biri bir Fransız tatlısı olan makaron. Lezzetiyle acıbadem kurabiyesine benzeyen makaron, renkli görüntüsüyle de akılları başlardan alıyor. Siz de bu havalı tatlıyı evinizde yapıp misafirlerinize ikram etmek isterseniz, püf noktaları eşliğinde tarifimize hemen bir göz atın.

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Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

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