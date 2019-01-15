Çalışanların akşam yemeği derdinin çözümü Lezizz günün menüsünde

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Turşu sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden ancak turşuyu yapıp olmasını beklemek epey zaman oluyor. Bulaşık makinesinde turşu yöntemiyle canınız çektiği her an evinizde turşunuzu yapıp hemen tüketebilirsiniz. “Bulaşık makinesinde turşu mu olur?” demeyin. Bu teknik sizi önce yapılışı ile daha sonra lezzetiyle şaşırtacak. Bulaşık makinesinde turşu nasıl yapılır? Bulaşık makinesinde turşu kurulur mu? Bulaşık makinesinde turşu kurmanın püf noktaları nelerdir? Bu soruların bütün cevapları, detaylarıyla aşağıda…
Kahvenin ya da çayın yanında farklı bir lezzet arayanların son dönemdeki en popüler seçimlerinden biri bir Fransız tatlısı olan makaron. Lezzetiyle acıbadem kurabiyesine benzeyen makaron, renkli görüntüsüyle de akılları başlardan alıyor. Siz de bu havalı tatlıyı evinizde yapıp misafirlerinize ikram etmek isterseniz, püf noktaları eşliğinde tarifimize hemen bir göz atın.