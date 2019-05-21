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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
Derleyen: Sevin Turan Fotoğraflar: Alamy ve Ingimage
21 Mayıs 2019 - 11:17,

Buzdolabınızı düzene sokarken çok işinize yarayacak basit ipuçları

Buzdolabının düzeni ve temizliği içine koyduğumuz yiyeceklerin tazeliği ve sağlığı açısından da çok önemli. Bu nedenle sizin için buzdolabınızı düzenlerken işinize yarayabilecek bazı ipuçları derledik.

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Buzdolapları mutfaklarımızdaki en önemli eşyalar. Buzdolabının düzeni ve temizliği içine koyduğumuz yiyeceklerin tazeliği ve sağlığı açısından da çok önemli. Bu nedenle sizin için buzdolabınızı düzenlerken işinize yarayabilecek bazı ipuçları derledik.

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Her şeyi etiketleyin. Özellikle buzluğunuz içinde ne olduğunu bilmediğiniz saklama kapları ve poşetlerle doluysa etiketler sizin için çok doğru bir çözüm. Bu etiketlere sakladığınız şeyin ne olduğunu ve günün tarihini yazabilirsiniz.

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Etleri üst raflara koymayın çünkü su sızdırabilirler. Bu sızıntıların diğer yiyeceklere de bulaşmasını istemezsiniz. Bu nedenle etlerinizi en alt raflara yerleştirin. Bu sorunla başa çıkmanın bir diğer yolu da etlerinizi bu iş için ayrılmış derin bir kabın içine koyduktan sonra buzdolabına kaldırmaktır. Eğer etinizi üst rafa koyma alışkanlığınız varsa olası sızıntıları önlemek için dolaba koymadan önce derin bir kaseye yerleştirin.

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Buzdolabınızın kapağına boş bir yumurta kutusu yerleştirin. Böylece ters duran ketçap mayonez gibi şişeleri kutunun boşluklarına yerleştirip devrilmelerini önleyebilirsiniz.

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Dönen tepsiler tezgahlarda ve dolaplarda olduğu gibi buzdolaplarında da çok işinize yarar. Böylece arka taraftaki küçük kavanoz vb. şeyleri diğerlerini dolaptan çıkarmadan ya da devirmeden rahatça alabilirsiniz.

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Buzdolabınızın içinde şişe, içecek kutusu vb. şeyleri yerleştirmek için olan düzenleyicilerden alın. Böylece hem içecekleriniz daha az yer kaplar hem de bir tanesini aldığınızda diğerlerinin yuvarlanma ihtimali söz konusu olmaz.

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Buzdolabınızdaki malzemeleri profesyonel mutfaklarda olduğu gibi, pişirme tekniğine ve sıcaklığına göre yerleştirin. Kulağa karmaşık geliyor ama biraz planlamayla üstesinden gelebilirsiniz.

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Yiyecekleri dondurucuya koymadan önce porsiyonlayın. Böylece 250 gram kıymaya ihtiyacınız varken 1 kilo kıymanın buzunu çözdürmek zorunda kalmazsınız.

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Bu porsiyonları buzluğa topaklar halinde yerleştirmek yerine paketleri elinizle ya da merdaneyle bastırarak düzleştirip buzluğa yerleştirebilirsiniz.

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Yiyecekleri etiketlemenin faydalarından söz etmiştik. Aynı şekilde raflarınızı da etiketlemelisiniz. Böylece sebze rafının ya da kahvaltılık rafının hangisi olduğunu evdeki herkes bilir, dolapta istenmeyen karışıklıklar yaşanmaz.

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Buzdolabınızdaki malzemeler için bir envanter hazırlayın. Bunu buzdolabınızın kapağına yapıştırın. Böylece daha kapağı açmadan içeride ne var ne yok bilebilirsiniz.

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Saklama kabı alırken buzdolabında fazla yer kaplamayan ve üst üste dizilebilen modelleri tercih edin.

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Özellikle kapağı kilitli saklama kapları yemeklerinizi buzdolabına yerleştirmenin yanı sıra ertesi gün işe götürecekseniz de çok işe yarar.

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Kilitli poşetler buzdolabınızı yerleştirirken en yakın dostlarınızdır. Bu poşetleri yıkayıp kuruttuktan sonra birkaç kez daha kullanabilirsiniz.

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Buzdolabınızın kapağını mutfağınızın şekline göre ayarlatmayı unutmayın. Genellikle kapakların sağ tarafı sabittir ancak sizin mutfağınız buna elvermiyorsa sol tarafı da sabitleyebilirsiniz.

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Eğer buzdolabınızın dondurucu kısmı çok küçükse raflarını çıkarıp her şeyi üst üste yerleştirebilirsiniz. Bu size kısıtlı alanı daha rahat kullanma becerisi sağlar.

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Buzdolabınızdaki rafları farklı yüksekliklere ayarlayın. Bazı rafları daha yüksek bazılarını daha alçak ayarlamak buzdolabında yer kazanmanızı sağlayacak.

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Üzerini folyo ya da streç filmle kapattığınız kaselerin üzerine bir çift Çin yemeği çubuğu koyduktan sonra bir kase daha koyabilirsiniz. Çubuklar kaselerinizin güvenle üst üste durmasını sağlayacak.

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Aynı işlemi temiz bir kesme tahtasıyla ya da düz bir tepsiyle de yapabilirsiniz. Ufak çay tepsileri ya da düz fırın tepsileri bu iş için çok uygundur. Böylece buzdolabında kendinize ekstra yer açmış olursunuz.

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Kutulardan kurtulun. Yiyeceklerin kutuları içinde çoğu zaman gereksiz boşluklar bulunur. Üstelik köşeli ve sert kutular pek esnemedikleri için yerleştirilmeleri de zordur. Eğer kutunun üzerinde pişirme önerisi varsa kesip saklayabilirsiniz.

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Buzdolabınızdaki satın alınma tarihi daha eski olan yiyecekleri daha önce tüketmeye çalışın. Bunlar dolabınızda ön tarafta durursa unutma ihtimaliniz de olmaz.

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Çocuklarınız varsa sevdikleri atıştırmalıkları buzdolabında ayrı bir alanda tutup kolayca ulaşılabilir olmalarını sağlayabilirsiniz. Acıktıklarında buzdolabını fazlaca karıştırmadan oradan dilediklerini alıp yiyebilirler.

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Soslar, buzdolabında çok fazla yer tutar. Sadece bir kez kullanıp kurumaya terk ettiğiniz, işinize hiç yaramayan sosları buzdolabında tutmaktan vazgeçin. Bu sosları kullanacağınız tariflere göre sınıflandırıp saklamanız da mümkün.

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Buzdolabında en fazla yer kazandıran şeylerden biri mıknatıslı saklama kapları. Buzdolabının iç duvarlarına bu kapları yapıştırıp büyük miktarda yer kazanabilirsiniz. Bu kapları biraz yapıştırıcı biraz da mıknatısla kendiniz de yapabilirsiniz.

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Meyvelerinizi sebzelerinizi torbaya doldurup dondurmak yerine önce bir tepsiye yayıp dondurun. Ardından torbalara yerleştirip buzluğa kaldırın. Bu size iki kere iş gibi görünebilir ancak meyve torbalarını böylece düz bir biçimde buzluğa yerleştirebilirsiniz.

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Buzlukları dondurucuya yerleştirirken içine koyduğunuz suyun yarısı dökülüyor mu? O zaman kapaklı buzluklar size göre. Bunların içinde et suyu, salça, otlu zeytinyağı vb. de dondurabilirsiniz.

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Sebzeliği sebze ve meyveler için kullanın. Bu alanı doğru kullandığınızda hem sebze ve meyvelerinizin dolapta kapladığı yeri azaltmış hem de tazeliklerini uzun süre korumuş olursunuz.

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Buzdolabınızın ve dondurucunuzun kapağının içindeki raflar yeterince soğuk değildir. O nedenle süt, dondurma gibi ürünleri kapakların içindeki raflara koymayın.

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Buzdolabınızın kapağının üzerinde ufak tefek bir sürü şey asılı olması da dolabınızın dağınıklığının bir parçasıdır. Buzdolabının kapağına gerekli olmayan şeyler dışında bir şey asmayın.

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