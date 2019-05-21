Buzdolabınızı düzene sokarken çok işinize yarayacak basit ipuçları

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Sahur ve iftarda tüketilen yemek ve içecekler oruç ibadetini sağlıklı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmede doğrudan etkili. Sahur sofraları, kahvaltı tadında hafif yiyeceklerle geçse de gün boyu kaybettiğimiz enerjiyi iftar sofraları telafi ediyor. İşte, ‘iftarda ne pişirsem?’ diye düşünenler için tarifleriyle iftar menüsü...
Patates yemekleri büyük küçük herkes tarafından çok seviliyor. İşte bu yemeklere bir yenisini eklemek isteyenler için enfes bir önerimiz var: Köfteli patatesli paça. Patates püresi, çeşitli baharatlarla harmanlanan köfte toplarıyla buluşuyor, tadı damakları şenlendirecek bir lezzet öne çıkıyor. İşte, köfteli patatesli paça tarifi