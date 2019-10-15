Büyüleyici güzelliklerinin yanı sıra mutfağıyla da ünlü Mardin'in nefis yemekleri

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Kefir denince aklımıza mayalanmış bir süt ürünü geliyor ama bu kez size su kefirinden bahsedeceğiz. Yine mayalı yani fermente bir içecekten bahsediyoruz ancak bu kefir su ve şekerle yapılıyor. Sütten elde edilen kefirin probiyotik özelliklerini taşımakla birlikte laktoz intoleransı olanların ve veganların da gönül rahatlığıyla tüketebileceği bir içecek. Peki su kefiri nasıl yapılır, su kefiri tanecikleri nasıl saklanır? İşte tüm merak ettikleriniz…
Sıradan tavuk yemeklerinden sıkılanlar için kışın en sevilen sebzesi karnabaharlı yapılan bir tarif derledik: Fırında karnabaharlı tavuk but. Karnabaharın dışında bezelye ve brokolinin de içerisinde yer aldığı fırında karnabaharlı tavuk yemeğini gelişim aşamasında olan çocuklarınıza da yedirebilirsiniz. Peki, fırında karnabaharlı tavuk but nasıl yapılır?