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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 15 Ekim 2019 - 16:51,

Büyüleyici güzelliklerinin yanı sıra mutfağıyla da ünlü Mardin'in nefis yemekleri

Kendine has mimarisi ve büyüleyici güzelliklerle dolu Mardin'in geleneksel mutfağı da birbirinden nefis yöresel lezzetlerle dolu. Ünü sınırlarımızı aşıp dünyaya yayılan Mardin'in en güzel tariflerini sakın kaçırmayın...

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1Mardin çorbası tarifi

Mardin çorbası tarifi

Mardin çorbası en doyurucu ve besleyici çorbaların başında geliyor. İçindeki kıyma ve mercimekle tam bir protein deposu olan bu çorbanın içindeki soğan ve sarımsak da hem lezzetini hem de şifasını artırıyor. Tek başına bir öğün olabilen bu çorbası siz de sofranızda misafir etmek isterseniz tarifimiz hemen aşağıda. Mutlaka denemelisiniz...

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2Mardin usulü içli köfte tarifi

Mardin usulü içli köfte tarifi

İçli köfte Türkiye’nin farklı yörelerinde farklı şekillerde yapılıyor ancak ortada bir gerçek var ki nasıl yapılırsa yapılsın lezzetine doyum olmuyor. Sizin için bu kez Mardin usulü bir içli köfte tarifi hazırlayalım dedik. Haşlama olduğu için çok da hafif olan haşlama içli köftenin malzemeleri ve tarifi aşağıda. Mutlaka deneyin…

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3Hindi dolması tarifi

Hindi dolması tarifi

Genelde yılbaşı sofralarında tercih edilen hindiyi canınız çektiğinde de hazırlayabilirsiniz. Mardin'e özgü hindi dolması akşam afiyetle yiyebileceğiniz bir lezzet. Yemek yaparken en büyük beklenti; kolay hazırlanması ve nefis tadı olmasıdır. Beklentilerinizi büyük ölçüde karşılayacak hindi dolmasını evinizde pratik bir şeklide denemeniz için işte tarifi... Şimdiden afiyet olsun.

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4Nohutlu kelle tarifi

Nohutlu kelle tarifi

Kelle çorbasını herkes bilir. Fakat Mardin mutfağının bir parçası olan bu tarif, bildiklerimizden farklı olarak nohut ile yapılıyor. Hazırlanması biraz zor olsa da vitamini ve lezzeti gayet bol bir yemek. Nohutlu kelleyi denemek isteyenler için tarifi aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...

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5Kıtel raha tarifi

Kıtel raha tarifi

Adı ilginç olsa da lezzetine doyamayacağınız bir tarif ile karşınızdayız. Mardin mutfağının geleneksel bir yemeği olan kıtel raha, görünümüyle içli köfteyi aklınıza getirebilir. Fakat, hamurunda etin de kullanılmasıyla içli köfteden ayrılıyor. Bu yöresel lezzeti evinizde hazırlayın diye tarifini sizin için hazırladık. Şimdiden afiyet olsun...

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6Alluciye (ekşili erik yahnisi) tarifi

Alluciye (ekşili erik yahnisi) tarifi

Alluciye diğer bir adıyla ekşili erik yahnisi Mardin'e has bir lezzet. Erikle hazırlanan bu yemeği ilk defa duymuş olabilirsiniz ama yapılışını okuyunca canınızın çekeceği kesin. Evde rahatça deneyin diye tarifini sizin için aşağıya yazdık. İşte alluciyenin (ekşili erik yahnisi) malzemeleri ve yapılışı...

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7İsfire tarifi

İsfire tarifi

Kahvaltı sofralarınızda size eşlik edecek enfes bir tarif hazırladık. Geleneksel Mardin mutfağından olan isfire hazırlanış şekliyle krepe benziyor, hatta ondan daha basit. Pişirmesi oldukça pratik, yemesi ise bir o kadar lezzetli olan isfireyi pekmez ile servis ederseniz tadına doyum olmaz. Şimdiden afiyet olsun...

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8Etli ekmek tarifi

Etli ekmek tarifi

Etli ekmeği sevmeyen yoktur. Her yörede çeşit çeşit yapılan bu tarifi birde Mardin usulü denemeye ne dersiniz? Hazırlaması çok pratik, yemesi ise bir o kadar lezzetli. İşte malzemelerini evde kolayca bulabileceğiniz etli ekmeğin tarifi... Şimdiden afiyet olsun..

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9Mardin Usulü tava tarifi

Mardin Usulü tava tarifi

Akşama ne yemek yapsam diye düşünüyorsanız bu tarif tam size göre. Yapımı çok zahmetli olmayan ve mutfağınızı da dağıtmayacak bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Tava yemeği Mardin'e has bir lezzet ve daha çok Derik ilçesinde yapılmakta. Sizde bu lezzetten mahrum kalmayın diye tava tarifini aşağıya yazdık. Şimdiden afiyet olsun...

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10Lebeni tarifi

Lebeni tarifi

Kış mevsimi yaklaşırken çorba çeşitleri içimizi ısıtacak cinsten. Mardin mutfağından çok beğeneceğiniz lebeni, çok pratik bir çorba. Sadece 3 malzemeyle yapılıyor. Bu sizi şaşırtmasın çünkü tadı gayet nefis. Hem lezzetli hem de çok sağlıklı lebeni çorbasını mutlaka deneyin. Afiyet olsun...

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11Sütlaçlı zerde tarifi

Sütlaçlı zerde tarifi

Sütlaç ve zerde tatlısını ayrı ayrı herkes sever. Peki ikisini bir arada hiç denediniz mi? Mardin yöresinde daha çok özel günlerde hazırlanan sütlaçlı zerdenin tadını unutamayacaksınız. Farklı tatlar arayanların mutlaka denemesi geren bu tarifin malzemeleri ve yapılışı...

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12Kışke (hıntiyye) tarifi

Kışke (hıntiyye) tarifi

Et sevenleri mutlu edecek harika bir yemeğimiz var. Daha önce çok fazla duyulmamış kışke (hıntiyye) tarifi Mardin yöresinin en sevilen lezzetlerinden. Hazırlanması gayet pratik olan kışkeyi (hıntiyye) sizde mutfağınızda kolayca deneyebilirsiniz. Afiyet olsun...

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13Dolama (keme) tarifi

Dolama (keme) tarifi

Keme mantarı, genelde nisan ayında ve dağlık alanlarda yetişir. Mardin mutfağının beğenilen lezzetlerinden olan dolama (keme) tarifini hazırlamanız için gerekli malzemeler; mantar ve et. Hazırlaması gayet basit bir akşam yemeği sizi bekliyor. İşte dolamanın (keme) malzemeleri ve yapılışı...

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14Haşu tarifi

Haşu tarifi

Pilav sofralarımızın olmazsa olmaz lezzetlerinden. O kadar ki Türkiye’nin dört bir yanında çok farklı yöresel pilav tarifleri de karşımıza çıkıyor. Örneğin haşu bu pilavlardan biri. Mardin yöresine ait bir iç pilav olan haşu leziz kuzu eti, çıtır çıtır badem ve mis kokulu maydanozun pirinçle mükemmel birlikteliği. İşte bu lezzeti sofrasına taşımak isteyenler için haşu tarifi…

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15Dobo tarifi

Dobo tarifi

Dobo ya da döbo, Mardin yöresinde çok sık karşımıza çıkan Süryani mutfağına ait bir et yemeği. Yapması biraz zahmetli gibi görünse de lezzeti her şeye değiyor. Bademiyle, sarımsağıyla tam bir tat patlaması olan dobo yemeğini siz de denemek isterseniz tarifimiz çok işinize yarayacak.

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16Kaburga dolması tarifi

Kaburga dolması tarifi

Mardin yemekleri etsiz olmaz. Bu tarifte onlarda biri. Yapımı oldukça basit olan kaburga dolmasının harcını hazırlıyorsunuz ve içine doldurup dikiyorsunuz. İşte bu kadar basit. Aile sofralarınızda size eşlik etsin diye tarifini aşağıya yazdık. Afiyet olsun...

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Su kefiri nasıl yapılır? Su kefiri tanecikleri nasıl saklanır?

Kefir denince aklımıza mayalanmış bir süt ürünü geliyor ama bu kez size su kefirinden bahsedeceğiz. Yine mayalı yani fermente bir içecekten bahsediyoruz ancak bu kefir su ve şekerle yapılıyor. Sütten elde edilen kefirin probiyotik özelliklerini taşımakla birlikte laktoz intoleransı olanların ve veganların da gönül rahatlığıyla tüketebileceği bir içecek. Peki su kefiri nasıl yapılır, su kefiri tanecikleri nasıl saklanır? İşte tüm merak ettikleriniz…

Fotoğraf: Alamy /
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Fırında karnabaharlı tavuk but nasıl yapılır?

Sıradan tavuk yemeklerinden sıkılanlar için kışın en sevilen sebzesi karnabaharlı yapılan bir tarif derledik: Fırında karnabaharlı tavuk but. Karnabaharın dışında bezelye ve brokolinin de içerisinde yer aldığı fırında karnabaharlı tavuk yemeğini gelişim aşamasında olan çocuklarınıza da yedirebilirsiniz. Peki, fırında karnabaharlı tavuk but nasıl yapılır?

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