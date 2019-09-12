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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
İHA
12 Eylül 2019 - 11:21,

Büyük gün için nefesler tutuldu! 3 günde 25 ton et tüketilecek

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 3. Adana Lezzet Festivali’nin ekonomik anlamda esnafa ciddi rahatlık getireceğini belirtti.

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Adana’da 6-8 Ekim tarihleri arasında “Büyük Akdeniz Şöleni” temasıyla düzenlenecek 3. Adana Lezzet Festivali’ne 250 bin kişinin katılması ve 25 ton et tüketilmesi bekleniyor. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, “Ben festivalin ekonomide ciddi bir canlılık getireceğini, esnafımızı ciddi anlamda rahatlatacağını düşünüyorum” dedi.

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Bu sene 6-8 Ekim tarihleri arasında Merkez Park’ta “Büyük Akdeniz Şöleni” temasıyla düzenlenecek 3. Adana Lezzet Festivali heyecanı tüm kenti sarmış durumda. Kentteki kebapçılar, şırdancılar ve bici biciciler festivalin işlerini açmasını bekliyor. Geçen sene 50 işletmenin stant açtığı ve 100 bin kişinin katıldığı festivale bu sene 100 işletme katılıyor. Festivale yerli ve yabancı 260 bin kişinin katılması ve 25 ton et tüketilmesi bekleniyor.

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Festival hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, ilgiden memnun olduklarını belirterek, “Bizim esnaflarımızdan çok ciddi ilgi var. Geçen yıl 50’ye yakın işletme katılmıştı bu yıl 100 tane işletme müracaat etti ve stantlarını aldılar. Hakikaten bir yoğunluk var ve aynı zamanda hem ülke içerisinde hem de ülke dışında çok ciddi talep var. Biz Akdeniz bölgesinde bulunan tüm illeri bu şölene davet ettik ve ismini de ‘Büyük Akdeniz Şöleni’ kabul ettik. Bu sene çok yoğun olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

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6-8 Ekim tarihleri arasında ek uçak seferleri ayarlayacaklarını ve otellerin tamamen dolu olduğunun bilgisini veren Demirtaş, “Hem özel hem de Türk Hava Yolları ile görüşeceğiz. Yeni uçak seferleri yaparsak sonuca daha iyi ulaşacağımızı tahmin ediyorum. Ben ekonomi de ciddi bir canlılık getireceğini, esnafımızı ciddi anlamda rahatlatacağını düşünüyorum. Bunun da ötesinde Adana’nın çok ciddi anlamda potansiyeli var. Bu potansiyeli hem ülkemizde hem de dünya ile paylaşmak istiyoruz. Hem tarım açısından çok ciddi verimi olan bir bölge. Biz bu ürün çeşitliliğimizle birlikte, gastronomimizle birlikte Adana’yı dünyaya tanıtmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Öte yandan Vali Mahmut Demirtaş, “Pamuk toplaması, zeytin toplanması, narenciye toplaması gibi faaliyetleri vatandaşlarımızla buluşturmak istiyoruz. Amacımız, Adana’nın potansiyelini tarımsal, gastronomi ve misafirperverliğini dünyayla paylaşmak istiyoruz. Geleneksel yemeklerimizi de tanıtacağız” şeklinde konuştu.

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Kebapçı Yaşar Aydın ise 3. Adana Lezzet Festivali için kendisine şimdiden mesajlar geldiğini belirterek, “Gastronomi şehri belgesini almadık ama daha hak ettiği il Adana’dır. Gerçekten geçen sene lezzet festivali çok güzel geçti. 100 bini geçkin insan geldi. Bu yıl 2 katını bekliyoruz. Bana sosyal medyadan yazan çok kişi var. Geçen sene 10 ile 15 ton arasında et satıldı bu yıl sayı da artıyor. 25 ton bekliyoruz” dedi.

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Aydın, boru kebabının da festivalde yerini alacağını kaydederek, “Benim kendi icadım boru kebabı var. Bunu dünya duydu ve şu anda dünyadan gelenler var. Irak, Filistin, Almanya ve İngiltere’den insanlar boru kebabı yemeye geliyor. Adana dışında olanlara şunu tavsiye ederim. Adana’ya gelsinler, görsünler ve gerçek lezzeti anlasınlar. Biliyorlar zaten. Herkes öğrendi artık. Herkese tavsiyem gelip Adana’daki misafirperverliği görsünler” şeklinde konuştu.

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Ankara’dan Adana’ya gelen Ayhan Loğoğlu isimli vatandaş ise, “Önümüzdeki haftalarda Adana’da olacak festivale tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum. Bu gurme lezzetlerden herkesin faydalanmasını istiyoruz. Bu lezzetleri tatmaktan çok memnunuz. Tüm Türkiye’de nereye giderseniz gidin yediğiniz zaman Adana’daki lezzeti hiçbir yerde bulamıyorsunuz. Bunu vefakar bir şekilde Adana’da görüyorsunuz. Biz de gurbette yaşayan Adanalılar olarak buraya geldiğimizde bu lezzeti Adana’da tadıyoruz. Adana kebabını, Adana’da daha çok seviyoruz” ifadelerini kullandı.

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