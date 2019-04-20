Bütün sırları ortaya döküldü... Meğer Kraliyet ailesi üyeleri...

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Her ne kadar kek tarifleri arasında yer alsa da görüntüsü itibariyle pastayı arındıran bir tarif: Ağlayan kek. Küçükten büyüğe herkesin bayılarak tüketeceği ağlayan keki ister beş çaylarında isterseniz de davet sofralarınızda misafirlerinize sunabilirsiniz. Peki, ağlayan kek nasıl yapılır? Ağlayan kek tarifi
Berat Kandili'nin gelmesiyle beraber kandil simidi tarifleri de internette sıkça araştırılmaya başlandı. Mübarek kandil gecelerinin geleneklerinden olan kandil simitleri mahlepli ve mahlepsiz olarak hazırlanabiliyor. Peki, mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır? İşte, yapımı kolay kandil simidi tarifi.