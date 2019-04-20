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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
Derleyen: Sevin Turan Fotoğraflar: Alamy
20 Nisan 2019 - 00:20,

Bütün sırları ortaya döküldü... Meğer Kraliyet ailesi üyeleri...

İngiliz Kraliyet ailesinin hayatlarıyla ilgili her şey çok merak ediliyor. İşte merakınızı giderecek ilginç gerçekler...

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Kraliyet aileleri özellikle de İngiliz Kraliyet ailesi, bütün dünyanın yaşamını en çok merak ettiği insanlar arasında en üst sıralara yer alıyor. Düğünlerinden doğumlarına her şeyleriyle haber olan Kraliyet üyeleri, çeşitli televizyon dizilerinin de etkisiyle günden güne popülerleşiyor. Prenses Diana’yla başlayan bu popülarite Prens William ve Kate Middleton’ın düğünü, çocukları, Prens Harry ve doğum yapmasına sayılı günler kalan Meghan Markle’ın evliliği gibi gelişmelerle iyice güçlendi.

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Kraliyet ailesi üyelerinin birçok özelliği gibi yeme içme alışkanlıkları da çok merak ediliyor. Geçmişte yıllarca Buckhingam Sarayı'nın mutfağında görev yapmış ünlü şef Darren McGrady verdiği çeşitli röportajlarla, Kraliyet ailesi üyelerinin yemek ve mutfak alışkanlıklarına ışık tuttu.

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İşte Kraliçe’nin seyahatlerde bile yanından ayırmadığı yiyeceklerinden, Prens William ve Harry’nin çocukluktaki yemek alışkanlıklarına McGrady'nin ağzından ilginç detaylar…

4/22Diana kırmızı et yemezdi

Diana kırmızı et yemezdi

Yediği tek kırmızı et kuzuydu. O da eğlencelerde. Dana eti asla yemezdi.

5/22Prenses Diana, bulimia sonrası çok sıkı bir diyet uygulardı

Prenses Diana, bulimia sonrası çok sıkı bir diyet uygulardı

Bir gün bana, "Darren sen bütün yağların icabına bak, karbonhidratları da ben spor salonunda halledeceğim" demişti. Her şeyi değiştirdik. Ben Buckhingam Sarayı tarifleri defterimi bir kenara atıp sağlıklı yemekler pişirmeye başladım. Diana Saray'dayken, bulimiasından kimsenin haberi yoktu, sonradan anladık. Biber ve patlıcan dolmasını ve balığı severdi.

6/22Diananın misafirleri onun aynı yemeğin yağsız versiyonunu yediklerini asla bilmezdi

Diana'nın misafirleri onun aynı yemeğin yağsız versiyonunu yediklerini asla bilmezdi

İnsanları kandırırdı. “Başkan Reagan için bir ‘mousse’ hazırla” derdi. Kendisi içinde mayonez ve krema olduğu için o yemeği yemezdi. Onun için yağsız versiyonunu hazırlardım. Misafirler hiçbir şey fark etmezlerdi.

7/22Harry ve William fast fooda bayılırdı

Harry ve William fast food'a bayılırdı

Bir gün Prenses Diana mutfağa girip, “Yemeği iptal et çocukları hamburgerciye götüreceğim” dedi. “Ekselansları ben de hamburger yapabilirim” dedim. “Çocukların asıl istediği hamburgerden çıkan oyuncak” diye cevap verdi. Evet, oğlanlar hamburger, pizza, patates kızartması severdi. Küçük birer prenstiler ama bir çocuğun damak zevkine sahiptiler.

8/22Kraliyet ailesi İskoçyadaki yazlıkları olan Balmoral Kalesinde tamamen farklı davranırdı

Kraliyet ailesi İskoçya'daki yazlıkları olan Balmoral Kalesi'nde tamamen farklı davranırdı

Balmoral, Kraliyet ailesinin derin nefes aldığı bir yerdir. Onları orada sürekli görebilirsiniz. Halbuki Buckhingam'da, Kraliçe çok meşguldür. Oradaki dairesiyle mutfaklar da çok uzaktır. Balmoral'da Prens Philip mangal yapardı, mutfağa gelip “Somonumuz var mı? Kraliçe’yle Prenses Margaret çilek topluyorlar, akşama onları yiyelim” derdi.

9/22Kraliçe sık sık saklama kabından yerdi

Kraliçe sık sık saklama kabından yerdi

Kraliçe deyince insanların aklına altın tabaklar, altın çatal kaşıklar geliyor. Bu zaman zaman doğru olsa da Balmoral'dayken Kraliçe meyvelerini sarı bir plastik saklama kabından yerdi.

10/22Aynı zamanda elmas bezeli bir tabaktan da meyve yiyordu

Aynı zamanda elmas bezeli bir tabaktan da meyve yiyordu

Bu üzerinde üç altından at olan, mermer bir tabaktı. Elmaslar, yakutlar, safirler ve zümrütlerle bezeliydi. 30 küsur yıl önce değeri 500 bin sterlindi.

11/22Kraliçe çikolatalı bisküvili pasta olmadan hiçbir yere gitmez

Kraliçe çikolatalı bisküvili pasta olmadan hiçbir yere gitmez

Kraliçe’nin günlük menüsünde her zaman çikolatalı bisküvili pasta olurdu. Aynı pastayı her gün azar azar bitene kadar yerdi. Pastasından kimsenin yemesine izin vermez, incecik bir dilim bile eksilse fark ederdi.

12/22Akşam yemekleri çok resmi bir havada yenir

Akşam yemekleri çok resmi bir havada yenir

Öğleden sonraları günlük kıyafetleriyle şöminenin başında oturur çay içerler sonra akşam yemeği için yukarı çıkıp üzerlerini değiştirirlerdi. Akşam yemeğine Downton Abbey dizisindeki gibi balo giysileriyle otururlardı. Yemeğin sonunda bir gaydacı masanın etrafında dolaşırdı.

13/22Ana Kraliçeye yemek saatiyle ilgili yalan söylenirdi

Ana Kraliçe'ye yemek saatiyle ilgili yalan söylenirdi

Ana Kraliçe de katılacaksa, Balmoral'da akşam yemekleri 20.30'da yenirdi. Ancak Kraliçe'ye yemeğin 20.15'te yeneceği ve en son inenin kendisi olacağı söylenirdi. Diğer herkese saat 20.30 denirdi, çünkü Ana Kraliçe'nin geç geleceği bilinirdi.

14/22Kraliçenin en sevdiği yiyecek bitter çikolatadır

Kraliçe'nin en sevdiği yiyecek bitter çikolatadır

Kraliçe çiftlikte yetişen her şeyin malzeme olarak kullanıldığı yemekleri severek yerdi. Ama çikolatayı özellikle bitteri çok severdi. Bir çikolata ne kadar koyuysa o kadar iyiydi.

15/22Kraliçe sarımsak yemezdi

Kraliçe sarımsak yemezdi

Mönüde sarımsak olmasına asla izin vermezdi. Kokusundan ve tadından nefret ederdi.

16/22Kraliçe kahvaltıda mısır gevreği yerdi

Kraliçe kahvaltıda mısır gevreği yerdi

Kraliçe'nin kahvaltısı çok basitti. Kendisine plastik bir kapta mısır gevreği hazırlar yanında da biraz Darjeeling çayı içerdi.

17/22Prens Philip bir seferinde çalışanların yemeğini daha çok beğenmiş ve onu yemişti

Prens Philip bir seferinde çalışanların yemeğini daha çok beğenmiş ve onu yemişti

Mutfağa geldi ve “Akşama ne yiyeceğiz?” dedi. “Sizin için kuzu budu hazırladık” dedim. Diğer kabı gösterip “Burada ne var?” diye sordu. Çalışanlar için hazırladığımız pirzolalar olduğunu öğrenince ondan yemek istedi. Sonuçta pirzolayı Prens yedi, butu biz yedik.

18/22Prens Philip yemeğe gelirken o kadar gösterişsiz giyinirdi ki, çalışanlardan biri zannedilebilirdi

Prens Philip yemeğe gelirken o kadar gösterişsiz giyinirdi ki, çalışanlardan biri zannedilebilirdi

Bir keresinde mutfağa geldi ve ben onu bahçıvan sandım. Eski püskü kıyafetler içinde yaşlı bir adam düşünün... Ancak dikkatli bakınca Prens Philip olduğunu anlayabildim.

19/22Kraliyet ailesi üyeleri seyahatte deniz ürünleri yiyemezler

Kraliyet ailesi üyeleri seyahatte deniz ürünleri yiyemezler

Kraliyet ailesi üyeleri seyahatlerinde gıda zehirlenmesi ihtimaline karşı, deniz ürünlerini özellikle de kabukluları isteseler bile yiyemezler. Gittikleri yerlerde aşçılara bu konuda önceden uyarı yapılır. Aile üyelerinin uzak durması gereken diğer yiyecekler az pişmiş etler ve yoğun baharatlı yemeklerdir. Ayrıca seyahate çıkarken içecekleri suları da yanlarına alırlar.

20/22Kraliçe köpeklerini gerçekten her yere götürür

Kraliçe köpeklerini gerçekten her yere götürür

Bahçede başında örtüsü ve pardösüsüyle bir kadın gördüm. Anladım ki Kraliçe geliyor. Çok heyecanlandım ve ona neler söyleyeceğimi planlamaya başladım. Ancak corgi'ler bir anda havlamaya ve bana doğru koşmaya başladı. Peşimde 12 köpekle kaçıyordum ve Kraliçe arkamdan kahkahalarla gülüyordu.

21/22Philip, Charlesın organik yiyeceklerine itibar etmezdi

Philip, Charles'ın organik yiyeceklerine itibar etmezdi

Harrods bize her zaman oradan alışveriş ettiğimiz için erzak dolu bir teşekkür sepeti gönderirdi. Bir gün Prens Philip mutfağa geldiğinde sepetlerden iki tane vardı. “Harrods sepeti mi?” diye sordu. Bunların Prens Charles'ın yetiştirdiği organik sebze ve meyveler olduğunu öğrenince de “Peh, organikmiş” dedi, kafasını salladı ve çıktı.

22/22Bir keresinde Fergie planları değiştirdi ve bütün yemek çöpe gitti

Bir keresinde Fergie planları değiştirdi ve bütün yemek çöpe gitti

Sarah Ferguson tiyatroya gitmişti, akşam yemeğinin de saat 22.30'da yenmesini istemişti. Hazırlıklara başladık. O sırada arayıp “Restorana gideceğiz” dedi. Bütün yemek ziyan oldu.

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