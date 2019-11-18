Bursa'da bir usta yapıyor! Tam 21 çeşit...

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Antalya'nın Kaş ilçesindeki tahin değirmeninde yaklaşık 200 yıldır doğal tahin öğütülüyor. 5'inci kuşak sahipleri tarafından 2 asırlık değirmende yapılan tahin, doğallığı ve lezzetiyle geçmişi yaşatıyor.
Mersin’in Erdemli ilçesinde üretilen, uygun koşullarda aylarca depolanabilen dünyaca meşhur 'Lamas' limonu coğrafi işaret tescil belgesi aldı.
Müge Akgün'den Bangkok’un en ayrıcalıklı restoran önerileri...
Meksika Körfezi'nin derinliklerinde bulunan bu ilginç aynı zamanda korkutucu ‘ölüm jakuzisi’ dünyada görebileceğiniz en tuhaf yerlerden biri. Meksika Körfezi'nin derinliklerinde keşfedilen tuzlu su havuzu, sahip olduğu sıra dışı özellikle bilim insanlarının ilgisini çekiyor.