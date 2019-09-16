Bursa'da bir işletmeci yaptı! Bir örneği daha yok

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Havaların soğumasıyla birlikte ıspanaklar da market ve pazar raflarında yerini almaya başladı, sofralardan da ıspanak yemeği kokuları yayılıyor. Bu kış ıspanakla yapılan tariflere bir yenisini eklemek isteyenler için enfes bir önerimiz var: Ispanak köftesi. Peki, ıspanak köftesi nasıl yapılır? İşte tarifleriyle ıspanak köftesi tarifi
Antalya’nın Kumluca ilçesinde 70 yıldır genetiğiyle oynanmadan yetiştirilen kadınbudu karpuzu ilgi çekiyor.