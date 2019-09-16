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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerede Ne Yenir
DHA
16 Eylül 2019 - 14:17,

Bursa'da bir işletmeci yaptı! Bir örneği daha yok

Uzakdoğu’da bir seyahati sırasında suşi yapmayı öğrenen Turgay Kahraman, çok ilginç iki konsepti aynı çatı altında bir araya getirdi.

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Bursa’da yaşayan Turgay Kahraman (51), Uzakdoğu ziyareti sırasında öğrendiği suşi ile Adana kebabını aynı dükkanda birleştirdi.

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Dükkanının bir yarısında Adana kebap, ciğer, kuzu şiş gibi yemekler yapan Kahraman, diğer yarısında ise suşi ile Uzakdoğu yemekleri yapıyor.

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Dükkana gelip, farklı yemekler yemek isteyen müşterilerine iki farklı yemek kültürünü sunan Kahraman, “Aynı masada bir kişi Adana kebap yerken, diğeri suşi yiyor. Adana kebap yiyen kişi yemeğinin üstüne wasabi sürerken, suşi yiyen kişi de yanında şalgam içiyor” dedi.

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Uzakdoğu’da bir seyahati sırasında suşi yapmayı öğrenen Turgay Kahraman, Türkiye’ye döndükten sonra çevresinden gelen talepler üzerine restoran açmaya karar verdi.

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Bursa’da açılan suşi restoranına, pek fazla müşterinin gelmeme ihtimali üzerinde duran Kahraman, açtığı restoranın yarısını suşi ile Uzakdoğu mutfağına ayırırken, diğer yarısını ise kebapçı yaptı.

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Hem suşi hem kebap ustası olan Kahraman, gelen müşterilerine iki farklı yemek kültürünü aynı restoranda sunmaya başladı.

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Restoran açarken uzun süre konsepti düşündüğünü belirten işletme sahibi Turgay Kahraman, şunları söyledi:

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"Adanalı olmamdan yola çıkarak yan tarafa da Adana kebabı koydum. Adana ve suşi mutfakları ayrı ama müşteri geldiği zaman hem Adana kebabı hem de suşi yiyebiliyor. Bu da bizim için bir artı oldu. Biz memnunuz ama Bursalıların damak tadına hitap ettiğimizi düşünüyorum."

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"Genelde bayanlar ve çocuklar suşiyi tercih ediyor. Ailelerini buraya getirmeye çalışıyorlar. Aileler de suşiye ön yargılı yaklaştıkları için pek gelmek istemiyorlar. Geldiklerinde de menüyü gördükleri zaman hoşlarına gidiyor. Suşi yemek isteyen suşi, kebap yemek isteyenler kebap siparişi veriyorlar."

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Özellikle Bursa’ya gelen Rusların restoranına suşi yemeye geldiğini belirten Kahraman, şöyle devam etti:

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“Uzakdoğulu müşterilerimiz de var. Geldiklerinde hem suşi hem kebap yiyorlar. Aynı anda iki lezzeti de bulabiliyorlar. Hem kendi mutfaklarını hem de Türkiye mutfağını bulabiliyorlar. Onun için memnun ayrılıyorlar.”

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“Mutfak açısından ikisi de bana kolay geliyor ama suşiyi sarmak zor. Malzemelerin hepsini Uzakdoğu’dan getiriyorum. Kebap daha meşakkatli. Ocağın başında sıcakta durmak da ayrı bir problem ama ikisinin de üstesinden gelebiliyoruz dedi.

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Birbirine uzak iki kültürü birleştirdiğini söyleyen Kahraman, şu ifadeleri kullandı:

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“Gelen müşterilerimiz hem Uzakdoğu kültürünü hem de Türk kültürünü aynı anda bir yerde bulabiliyorlar. Bu açıdan burası güzel bir yer oldu.”

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“Suşi yemeye gelen müşterilerimiz bazen şalgam suyu istiyorlar. Aynı anda masada vasabiyi kebabın pidesine bile süreni gördüm. Akdeniz ve Uzakdoğu kültürünü bir arada bulmaları için bütün müşterilerimizi buraya bekliyoruz.”

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