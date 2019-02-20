Burada ete doymadan masadan kalkmak yok! En iyi ocakbaşı mekanları...

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Ispanağın yakın arkadaşı olan pazının en lezzetli halini sizler için bir araya getirdik: Lor sarması. Besin değeri oldukça yüksek olan yemyeşil pazı yaprakları, lor peyniri ve pirinçle buluşuyor, ortaya karşı konulmaz bir lezzet çıkıyor. Peki, lor sarması nasıl yapılır?
Pasta özel günlerden misafir ziyaretlerine birçok ortamda karşımıza çıkan ve çok da sevilen bir tatlı. Pastanelerde çeşit çeşit pastalar bulmak mümkün ancak son dönemde özellikle doğal beslenmeye meraklı olanlar pastalarını da evde yapıyor. Siz de bu ekiptenseniz, mis gibi katkısız pasta kreması tarifimize bir göz atmalısınız. Hijyenik, ekonomik ve katkısız pasta kremasının yapılışı ve püf noktaları hemen aşağıda.