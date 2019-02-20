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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerede Ne Yenir
Fotoğraflar: Instagram
20 Şubat 2019 - 14:22,

Burada ete doymadan masadan kalkmak yok! En iyi ocakbaşı mekanları...

Etin en enfes halini bulabileceğiniz, İstanbul’un dört bir yanından ocakbaşı restoranları...

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1/17

Nar gibi ateşte pişen lezzetli etleri nefis mezelerle birlikte yiyebileceğiniz ocakbaşı restoranları, et severlerin gözdesi. Kaburgadan tavuğa, kebaptan pirzolaya etin en enfes hali buralarda tadılıyor. Etin en enfes halini bulabileceğiniz, İstanbul’un dört bir yanından ocakbaşı restoranlarını listenize mutlaka ekleyin. İşte damak çatlatan adresler…

2/17Tiryaki Kebap House

Tiryaki Kebap House

Yeniköy'de bulunan Tiryaki, ocakbaşı denince akla ilk gelen yerlerden biri. Acılı ezme, haydari ve şakşuka gibi leziz mezelerden sonra çöp şiş, Tiryaki köfte ve külbastı gibi seçenekleri mutlaka deneyin.

3/17Zübeyir Ocakbaşı

Zübeyir Ocakbaşı

Zübeyir Ocakbaşı 2006 yılından beri Beyoğlu’nda hizmet veriyor. Üstelik yakın zamanda Ataşehir’e de bir şube açtılar Beyti, çöp şiş, kaburga ve külbastı gibi sayısız ana yemeği mekanda bulabilirsiniz. Leziz mezelere sahip olan mekanda gavurdağı salatası ve patlıcan ezme gibi lezzetleri denemeyi unutmayın.

4/174ten4e Ocakbaşı

4ten4e Ocakbaşı

Beyoğlu Tomtom Mahallesi’nde 4ten4e Ocakbaşı, lezzetli yemekleri, sıcacık atmosferinin yanı sıra “nöbetçi ocakbaşı” kavramını da İstanbul’a getirdi. Mekan öğleden sonra 4'te açılıp sabah 4'e kadar hizmet veriyor.

5/17Beyoğlu Ocakbaşı

Beyoğlu Ocakbaşı

Beyoğlu'nun sevilen ocakbaşı restoranlarından olan Beyoğlu Ocakbaşı, 1990 yılından kurulmuş. Kaburga ve kebap çeşitleri yanında lahmacun çeşitleri de buranın favori lezzetlerinden.

6/17Sur Ocakbaşı

Sur Ocakbaşı

Fatih'in klasikleşmiş ocakbaşı mekanlarından biri olan Sur Ocakbaşı, ciğer kebap ve büryan kebabın en lezzetlisini deneyebileceğiniz bir adres. Ayrıca Sur tatlısı ve çiğ köfte de tam denemelik.

7/17Fikret Adana Ocakbaşı

Fikret Adana Ocakbaşı

Esentepe’de son dönemde birbiri ardına açılan ocakbaşı konseptli mekanların ilklerinden biri olan Fikret’te kaburga, Adana ve pirzola mutlaka tadılmalı. Kalabalığına rağmen gürültüsüz bir mekan olan Fikret’in fıstıklı irmik tatlısı da mutlaka denenmeli.

8/17Adana Öz Asmaaltı Kebap

Adana Öz Asmaaltı Kebap

Bağdat Caddesi’nde yıllardır minicik salaş bir dükkanda hizmet veren Adana Öz Asmaaltı, kalitesini hiç bozmayan, samimi bir ocakbaşı.

9/17Peymane

Peymane

Caz dinleyebileceğiniz bir meyhane olan Peymane, geleneksel ocakbaşı restoranlarının modernize edilmiş hali. Közde patlıcan, muhammara ve haydari gibi mezelerin yanı sıra en lezzetli etleri tadabileceğiniz, Beyoğlu’ndaki mekanın atmosferi de sizi kendine hayran bırakacak cinsten.

10/17Güler Ocakbaşı

Güler Ocakbaşı

Esentepe’de geleneksel ocakbaşı keyfi yapmak için en uygun adreslerden biri olan Güler Ocakbaşı, nefis mezelerle birlikte kaşarlı fıstıklı tavuk ve fındık lahmacun gibi spesiyallerin öne çıktığı bir mekan.

11/17Canım Ciğerim

Canım Ciğerim

Beyoğlu'nun marka mekanlarından Canım Ciğerim, adından da anlaşılabileceği gibi ciğere odaklansa da Adana'dan tavuğa birçok lezzeti çok beğeniliyor. Şişlerin lavaşa masada çekilmesiyle Canım Ciğerim sadece damağa değil göze de hitap ediyor.

12/17Kurtuluş Adana Ocakbaşı

Kurtuluş Adana Ocakbaşı

Yıllardır adından söz ettiren Adana Ocakbaşı semt sakinlerinin yanında ünlülerin de akınına uğrayan restoranlardan biri. Adana kebabına doyum olmayan restoranda uykuluk, ciğer ve çöp şiş seçeneklerinin yanında mezeler de damakları şenlendiriyor.

13/17Ali Ocakbaşı

Ali Ocakbaşı

Karaköy'de bulunan Ali Ocakbaşı, nefis manzarası ile birlikte enfes lezzette etler tadabileceğiniz bir restoran. Mekanda fıstıklı kebap, kaburga ve şaşlık gibi et yemeklerinin yanında spesiyal küşleme seçeneğine de şans verebilirsiniz.

14/17Çamlık Ocakbaşı

Çamlık Ocakbaşı

Etiler'in en çok tercih edilen et restoranlarından olan Çamlık kendine özgü Çamlık kebabı, lahmacun ve beyti gibi seçeneklerine tatlı olarak lezzetli künefeyi de eklemiş.

15/17Elit Ocakbaşı

Elit Ocakbaşı

Beyoğlu’nda bulunan ve günden güne popülerleşen Elit Ocakbaşı’nın özellikle yağlı kara ve basma Adana kebabı çok ünlü. Bununla birlikte rengarenk meze dolabına göz atmadan da geçmeyin.

16/17Bağdat Ocakbaşı Cezayirin Yeri

Bağdat Ocakbaşı Cezayir'in Yeri

Bağdat Ocakbaşı, Güngören’de bulunuyor. Yemeğinizi kağıtların üzerinde yiyeceğiniz, ayranınızı da metal bardaklarda içeceğiniz bu salaş et cennetinin kavurma dürümü ve Adana’sı tavsiye edilenler arasında.

17/17

29 ülkede yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, Türkler etten vazgeçemiyor. Nüfusumuzun yüzde 74'ü yemeklerinde mutlaka et olsun istiyor.

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