"Bugün ne pişirsem?" diye düşünmekle yorulmayın, Lezizz günün menüsüne bir göz atın

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Sıradan tavuk tariflerine bir alternatif arayanlar için ağız sulandıran bir önerimiz var: Milföy sarma but. Tavuk butları, dondurucuların olmazsa olmazı milföy hamuruyla sarılıyor, ortaya gözleri ışıldatan bir görüntü çıkıyor. Peki, milföy sarma but nasıl yapılır?
Türkiye’den Avustralya’ya göçün 50’inci yılı etkinlikleri kapsamında, geleneksel Türk lezzetleri arasında yer alan kıymalı ve peynirli pide hazırlanarak, katılımcılara ikram edildi.