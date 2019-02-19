"Bugün ne pişirsem?" diye düşünmekle yorulmayın, Lezizz günün menüsüne bir göz atın

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Lezizz Menüler Haberleri"Bugün ne pişirsem?" diye düşünmekle yorulmayın, Lezizz günün menüsüne bir göz atın
GeriLezizz Menüler "Bugün ne pişirsem?" diye düşünmekle yorulmayın, Lezizz günün menüsüne bir göz atın
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Lezizz Menüler
19 Şubat 2019 - 17:12,

"Bugün ne pişirsem?" diye düşünmekle yorulmayın, Lezizz günün menüsüne bir göz atın

Akşam yemeği için ne pişireceğinize henüz karar veremediniz mi? O halde kolay ve lezzetli yemek tariflerimize mutlaka bir göz atmalısınız. Kısa süre içinde yapıp sofraya koyabileceğiniz bu nefis yemek tarifleri, özellikle çalışanların akşam yemeklerinde kurtarıcısı olacak. İşte Lezizz günün menüsü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/5

Tam bir sağlık deposu olan pırasayla yapabileceğiniz bu çorbanın lezzetine doyamayacaksınız. Lezzetini krema ve adaçayından alan bu çorbayı pırasa sevmeyenler bile zevkle tüketecek. Çok fazla zorlanmadan yapabileceğiniz pırasalı patates çorbası özellikle tavuk yemeklerinden önce tüketildiğinde çok keyifli oluyor.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
2/5

Yumurta kahvaltıların şanı olduğu gibi diğer öğünlerde de pratik fakat besleyici yemekler arayanların gözdesi. “Yemek yoksa bir yumurta kırıveririz” diye de özetleyebileceğimiz bu durumun en güzel örneklerinden biri kıymalı yumurta. Çok fazla uğraşmadan lezzetli bir yemek yapmak isteyenlerin gözdesi kıymalı yumurtanın tarifi hemen aşağıda…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
3/5

Hem çok pratik hem de çok lezzetli bir meze arıyorsanız havuçlu yoğurt salatası çok doğru bir seçim. Birkaç basit malzemeyle hazırlanan bu mezeyi herkes çok beğenecek ve zevkle tüketecek. Üstelik sağlıklı beslenmeyi de hedefliyorsanız, havuç taratorla hedefi 12'den vurabilirsiniz. Mutlaka deneyin...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
4/5

Adını İtalya'nın Bolonya şehrinden alan bolognese sosu özellikle spagetti makarnaya çok yakışıyor. Kolayca yapabileceğiniz bu makarnayla, İtalya'yı sofranıza taşıyacak, çok fazla uğraşmadan çok çık bir yemek hazırlamış olmanın haklı gururunu yaşayacaksınız. İşte kısa zamanda kurulacak şık sofralar için spaghetti bolognese tarifi...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
5/5

Kış mevsiminin lezzetli ve besleyici meyvesi portakalın nefis bir lezzet kattığı hafif bir sütlü tatlı portakallı muhallebi. Portakal soslu muhallebi olarak da bilinen bu enfes tatlıyı bir kere denedikten sonra bir daha vazgeçemeyeceksiniz. Kısa sürede yapıp sevdiklerinize ikram edebileceğiniz portakal soslu muhallebinin tarifi hemen aşağıda...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Galeri
Lezizz Öneriler

Milföy sarma but nasıl yapılır?

Sıradan tavuk tariflerine bir alternatif arayanlar için ağız sulandıran bir önerimiz var: Milföy sarma but. Tavuk butları, dondurucuların olmazsa olmazı milföy hamuruyla sarılıyor, ortaya gözleri ışıldatan bir görüntü çıkıyor. Peki, milföy sarma but nasıl yapılır?

Fotoğraf: Alamy /
Lezizz Öneriler

Türk pideleri Avustralya’da tanıtıldı

Türkiye’den Avustralya’ya göçün 50’inci yılı etkinlikleri kapsamında, geleneksel Türk lezzetleri arasında yer alan kıymalı ve peynirli pide hazırlanarak, katılımcılara ikram edildi.

AA /

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

Yemek Sözlüğüne Git