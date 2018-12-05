Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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“Bugün ne pişirsem?” diye düşünenlerin yardımına geldik… İşte Lezizz günün menüsü
Bugün hava yine buz gibi soğuk ve yağışlı. Dolayısıyla akşam eve gidince sıcak bir yemek yemekten daha güzel bir şey yok. Bunun için de kısa sürede hazırlayıp afiyetle yiyebileceğimiz pratik ve ekonomik yemek tariflerine ihtiyaç var. “Peki nerede o tarifler?” dediğinizi duyar gibiyiz. Cevap: “Tam da burada!” Lafı daha fazla uzatmıyoruz günün menüsü için sizi hemen aşağıya alıyoruz. Şimdiden afiyet olsun.
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Pirinç ve domatesin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bu çorbayı çok seveceksiniz. Çünkü çok kısa sürede yapılıyor, çok doyurucu ve çok da lezzetli. Yarım saat içinde üzerinde dumanı tüten çorbanız kaselere paylaştırılmış olacak. Üzerine biraz da limon suyu gezdirdiniz mi tamamdır, daha ne olsun? Tabii ki afiyet olsun.
Tavuk göğsünü seviyorsanız ve hızlı bir tarif arıyorsanız 25 dakikada bu tarifi yapabilirsiniz. Lezzetini piyazlık doğranmış kuru soğanlardan alan soğanlı tavuk göğsü tarifi, sıkışık zamanlarda başvurulacaklar listenizin bir numarası olacak. İsterseniz halka halka doğranmış dolmalık biberler de ekleyip tadını birkaç katına çıkarabilirsiniz.
Çat kapı gelen misafirlerinize kolayca hazırlayabileceğiniz lezzetli bir makarna tarifi! "Aman, makarnayla balığı karıştırmakta ne var?" demeyin. O kadar lezzetli oluyor ki bu kadar kısa sürede bu kadar az malzemeyle yapıldığına kimse inanmıyor. Bir de püf noktası: Arzu ederseniz salçanın içine kekik, biberiye gibi baharatlar ekleyip lezzetini damak zevkinize göre değiştirebilirsiniz.
İşten çıkıp eve gelir gelmez hemen hazır bir şeyler söylemek için telefona mı sarılıyorsunuz? Merak etmeyin inanılmaz lezzetli ve çabuk bir tarif hemen aşağıda sizi bekliyor. Kış aylarında taze fasulye bulamazsanız, fasulye yerine havuç koyarak da nefis ve doyurucu bir salata elde edebilirsiniz. Kırmızı toz biberin de çok yakıştığını belirtmeden geçmeyelim.
Yapılışının kolaylığı ve lezzetiyle son dönemlerin en favori tatlılarından biri haline gelen magnolia'yı çok çeşitli meyvelerle yapıp lezzetlendirmek mümkün. Biz bu kez muzlusunu yapmayı denedik ve sonuçtan çok memnun kaldık. Siz de kısa sürede hazırlayıp afiyetle yiyebileceğiniz lezzetli bir tatlı arayışındaysanız muzlu magnolia'ya bir şans verin.