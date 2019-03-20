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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
20 Mart 2019 - 16:53,

"Bugün ne pişirsem?" diye düşünenlere bahar gibi 5 tarif

Havalar halen biraz soğuk gitse de ilkbahar geldi diyebiliriz artık. O nedenle yemeklerde bahar sebzelerine daha fazla yer vermeye başlıyoruz. Bugün yine sofranıza baharı getirecek nefis yemeklerle güzel bir günün menüsü hazırladık. Çok da pratik tariflerden oluşan günün menüsünü akşam yemeğinde ne pişireceğinize henüz karar veremediyseniz mutlaka gözden geçirmelisiniz.

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Bursa mutfağının meşhur yemeklerinden Muradiye çorbası yemeğe başlamak için çok doğru bir seçim. Sebzeler, yoğurt ve şehriyeyle lezzet kazanan Muradiye çorbasının yapılışı çok kolay. Kısa sürede yapıp sofralarınızı şenlendirebileceğiniz Muradiye çorbasına herkes bayılacak.

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Balık sevenler için ton balığı ve sebzelerle hazırlanmış bir ev yapımı pizza tarifimiz var. Dışarıda yediğiniz pizzalardan eksiği olmayan, hatta fazlası olan bu ton balıklı pizza tarifini herkes çok sevecek. Balık yemek istemeyen çocukları da bu pizzayla kolayca ikna edebilirsiniz, aklınızda olsun...

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Hafif ve leziz bir öğün geçirmek isteyenler için kolayca hazırlanacak bir salata semizotu salatası. Özellikle ilkbaharda semizotları tazeyken yapabileceğiniz bu salatanın lezzetine doyamayacaksınız. Arzu ederseniz içindeki malzemeleri zevkinize göre değiştirebileceğiniz semizotu salatasının tarifi hemen aşağıda...

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İlkbahar artık geri gitmemek üzere geldi, baharın nefis lezzetleri de tezgahlarda yerini almaya başladı. Bunların başında elbette ki Ege mutfağının olmazsa olmazı enginar geliyor. Biz bugün enginarların sadece kalbini kullanarak nefis bir zeytinyağlı garnitürlü enginar yaptık ama siz isterseniz yapraklarını da zevkle tüketebilirsiniz. Bunun için Lezizz’deki diğer enginarlı tariflere de bir göz atabilirsiniz.

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Çay saatlerinizde masanızı renklendirecek bir lezzet havuç topları... Hem çok zamanınızı almayacak hem de misafirlerinizi kendine hayran bırakacak! Yapımı oldukça kolay olan bu topları denemek isterseniz havuç topları tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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Köri soslu tavuk nasıl yapılır? Köri soslu tavuk tarifi

İçerisinde, başlıca zerdeçal ve sumak olmak üzere birçok baharat yer alan köri, makarna, kırmızı ve beyaz et yemeklerine bambaşka bir lezzet katıyor. Özellikle köri soslu tavuk yemeğinin kokusu sık sık mutfaklardan yayılıyor. Peki, köri soslu tavuk nasıl yapılır? Köri soslu tavuk tarifi

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Azerbaycan'da Nevruz'un sembolü "semeni"

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AA /

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