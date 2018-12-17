"Bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için kısa sürede kolayca yapılabilecek nefis yemek tarifleri

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Pankek için tavada pişirilen kolay kek diyebiliriz. Karnınız acıktığında peynirle birlikte tuzlu tuzlu açlığınızı bastırabilir, canınız tatlı çektiğinde ise çikolatayla beraber tüketerek ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Günün her saatinde afiyetle yiyebileceğiniz pankekleri yapmak ise çok basit… Hem tatlı, hem tuzlu, hem de çok kolay yapılması sebebiyle joker tarifiniz olmaya aday pankek yapılışıyla ilgili bütün detaylar aşağıda…
Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde, yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi hindinin satışına başlandı. 15 kiloluk hindiler 250 liradan alıcı buluyor.