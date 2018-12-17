"Bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için kısa sürede kolayca yapılabilecek nefis yemek tarifleri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezizz Profiller
17 Aralık 2018 - 11:58,

"Bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için kısa sürede kolayca yapılabilecek nefis yemek tarifleri

Bir hafta daha yine ev yemeği yemek isteyen çalışanların “Akşama ne pişirsem?” diye kara kara düşünmeleriyle başladı. Hafta sonunun ardından özellikle pazartesi günü akşam yemeğinde fast food'dan kaçınmak ve sağlıklı bir şeyler yemek çok önemli. Eğer siz de aynı fikirdeyseniz ve “Bugün ne yesem?” diye düşünüyorsanız tariflerimize bir göz atın. Mutlaka beğeneceğiniz bir şeyler bulacağınızdan eminiz.

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Lezzetiyle damaklarınızı şenlendirecek bu çorbayı bütün aileniz çok sevecek. Üstelik temel maddesi çeşit çeşit bakliyatlar olduğu için, mahluta çorbası hem çok doyurucu hem de tam bir protein deposu. Kökeni Osmanlı mutfağına dayanan bu çorbayı mutlaka denemelisiniz. İşte huzurlarınızda mahluta çorbası tarifi.

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Fajita (fahita diye okunuyor) Meksika mutfağının en tanınmış yemeklerinden biri. En basit ifadesiyle julyen doğranmış et ve sebzelerin kızgın yağda kavrularak pişirilmesi diye tarif edebileceğimiz fajita, son yıllarda Türkiye'de de çok popüler. Bu lezzeti evinizde de yapabilmeniz için çok basit bir tarif hazırladık. Çok beğeneceğinize eminiz...

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Kış aylarında yapacağınız bu salatayı yemeğin yanında yiyebileceğiniz gibi hafif bir öğün olarak da tüketebilirsiniz. Çünkü içi sebzeler, meyveler ve yemişlerle dolu. Yani çok besleyici ve çok doyurucu. Arzu ederseniz üzerine ufalanmış peynir ekleyip içeriğindeki proteini de artırabilirsiniz. Her şekilde çok beğeneceğinizden eminiz. Afiyet olsun!

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4/5

Güçlü bir antioksidan olan C vitaminini bol miktarda bulunduran karnabaharı yemekte ve çevrenizdekilere yedirmekte zorlanıyor musunuz? O halde size karnabaharı daha zevkle tüketebileceğiniz bir tarif olan karnabahar mücveri önerelim. Servis esnasında yanına yoğurt eklemeyi unutmayın!

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En kolay ve lezzetli tatlılardan biridir irmik helvası. Tarçınla ya da dondurmayla muhteşem uyum sağlayan irmik helvası daha pişerken bütün evi mis gibi kokutur. Özel günlerde kavurup komşularla paylaşması da adetten olan irmik helvasının en leziz tarifini hemen aşağıda bulabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...

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Pankek nasıl yapılır?

Pankek için tavada pişirilen kolay kek diyebiliriz. Karnınız acıktığında peynirle birlikte tuzlu tuzlu açlığınızı bastırabilir, canınız tatlı çektiğinde ise çikolatayla beraber tüketerek ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Günün her saatinde afiyetle yiyebileceğiniz pankekleri yapmak ise çok basit… Hem tatlı, hem tuzlu, hem de çok kolay yapılması sebebiyle joker tarifiniz olmaya aday pankek yapılışıyla ilgili bütün detaylar aşağıda…

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Yılbaşı hindilerinin satışı başladı... Son dakikaya kalmayın

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde, yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi hindinin satışına başlandı. 15 kiloluk hindiler 250 liradan alıcı buluyor.

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Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

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