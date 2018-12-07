"Bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için cuma akşamına yakışacak Lezizz tarifler

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Hatay'ın eşsiz lezzetleri ve yöresel ürünleri İstanbullularla buluştu. 16 Aralıkta sona erecek gastronomi şenliği için Hatay İş adamları ve Bürokratları Derneği Genel Sekreteri Adnan Dolapcıoğlu, Hatay UNESCO tarafından, 26. Gastronomi Yaratıcı Şehir ünvanına sahip dedi.
Rengarenk reçeller kahvaltı sofralarımızın olmazsa olmazları. Her mevsim o sırada bol olan meyvelerle reçel yapıyor, sonra da bu lezzetin keyfini dört mevsim çıkarıyoruz. Son günlerin en favori reçeli de tam mevsimi olması nedeniyle ayva reçeli. Dolayısıyla arama motorlarında en çok arananlar arasına giren “Ayva reçeli nasıl yapılır?” sorusunun cevabını arıyorsanız, doğru yere geldiniz. Lezzetine doyum olmayan ayva reçelinin yapımı için püf noktalarımız hemen aşağıda…