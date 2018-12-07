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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz Profiller
07 Aralık 2018 - 12:05,

"Bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için cuma akşamına yakışacak Lezizz tarifler

Bir haftanın daha sonuna geldik ve buzdolabındaki yemekleri de pratik yemeklerini de yine tükettik ve kaldık "Akşama ne pişirsem?" sorusuyla baş başa. Bu durumlarda ne yapıyoruz? Hemen Lezizz günün menüsüne bir göz atıyor, damak zevkimize uygun lezzetleri seçiyor ve "Bugün ne pişirsem?" diye düşünüp durmayı bırakıyoruz. O halde sizi böyle alalım ve nefis yemek tariflerimizi hemen sıralayalım.

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1/5

Burger denince aklınıza genellikle et geliyor, biliyoruz, ancak et kullanmadan da nefis köfteler yapabileceğinizi bilmelisiniz. Et tüketmeyenlerin gönül rahatlığıyla yiyebileceği, sebze sevmeyenlerin bile bayılacağı bu sağlıklı burgerden çok keyif alacaksınız.

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2/5

İsveç mutfağına ait "Hasselback" denilen bu patatesleri etin ya da balığın yanında servis edebilirsiniz. Fırında piştiği için gayet hafif olan ancak lezzeti yağda kızarmış patatesleri aratmayan çıtır patatesin mis kokulu baharatlardan aldığı lezzet damağınızdan silinmeyecek.

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3/5

Evde kolayca yapabileceğiniz çok sağlıklı bir tarif arıyorsanız organik tavuk wrap tam size göre. Üstelik içindeki nefis ranch sosu da benzersiz. Mahalledeki dürümcüye sipariş vermek yerine kısa süre içinde yapabileceğiniz bu tarifi gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz.

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4/5

"Kişe en çok yakışan malzemeler nelerdir?" diye sorsanız hiç düşünmeden "Keçi peyniri ve mantar" diye yanıt veririz. Çünkü keçi peynirinin hafif ekşimsi, yoğun lezzeti ile mantar birbirini çok güzel dengeliyor ve ortaya zengin bir kiş tarifi çıkıyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz...

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5/5

Elmalı turta ülkemize ABD'den gelmiş lezzetlerden. Amerikalıların özel günlerde mutlaka sofralarında yer verdikleri bu tatlıyı siz de evinizde yapabilirsiniz. Bu bu tarifimizde elmalı turtayı Türk dama zevkine uygun hale getirdik. Ortaya nefis bir sonuç çıktı. Servis ederken yanına bir top da dondurma koyarsanız tadından yenmeyeceğini unutmayın.

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