"Bugün ne pişirsem?" derdinize çare olacak nefis yemek tarifleri Lezizz günün menüsünde

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Sucuk kahvaltı sofralarımızın ve tost, sandviç, pizza gibi atıştırmalıklarımızın olmazsa olmazıdır. İnanılmaz yoğun lezzetiyle, yumurtadan kuru fasulyeye her şeyi bir ziyafete dönüştürme gücüne sahiptir. Bunca lezzetli olmasına karşın işlenmiş bir et ürünü olduğu için sağlıklı beslenmek isteyen birçok kişinin mecburen uzak durduğu sucuğu evinizde yapıp gönül rahatlığıyla yemeye ne dersiniz? Cevabınız ‘evet’se içeriğimizi dikkatle okuyun. Çünkü bağırsak kullanarak sucuk yapımı ve bağırsak kullanmadan sucuk yapımı üzerine birçok ince detayı burada bulabileceksiniz. Lafı daha fazla uzatmayalım, huzurlarınızda evde sucuk yapımının püf noktaları ve tarifi…
Pizza sevmeyen biriyle biz bugüne kadar tanışmadık. Herkesin pizza tercihi farklıdır, evet, ama sevdiği bir pizza da mutlaka vardır. Peki pizzayı dışarıdan söylemek yerine evde yapmak isteyenler? Onlar için de en önemlisi pizza hamurunun yapılışı. İyi bir pizza hamuru nasıl yapılır? Pizza hamuru yaparken nelere dikkat edilmeli? Hamursuz pizza tabanı nasıl yapılır? Bütün bu sorularınızın cevaplarını içeriğimizde bulabilirsiniz.