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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz Profiller
09 Ocak 2019 - 13:03,

"Bugün ne pişirsem?" derdinize çare olacak nefis yemek tarifleri Lezizz günün menüsünde

Haftanın ortasına geldik, hafta sonundan hazırlayıp depoladığımız yemekleri de bu arada bitirdik. Dolayısıyla “Bugün ne pişirsem?” diye kıvranmaya başladık. Yemeklerimiz hem sağlıklı olsun, hem pratik olsun, hem de işten eve gittiğimizde kısa süre içinde pişirip yiyebilelim istiyoruz. Burumda ne yapıyoruz? Lezizz günün menüsüne bir göz atıyoruz. Zevkle yiyebileceğiniz kolay ve nefis yemek tariflerinden oluşan menümüz hemen aşağıda…

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Hep dışarıda içtiğiniz kremalı mantar çorbasını bu kez de evde hazırlamaya ne dersiniz? Yapılışı gayet kolay olan bu çorbanın lezzetine ise diyecek yok. Biz tarifimizde kültür mantarı kullandık ama siz kestane, istiridye ya da sevdiğiniz başka bir mantarı da kullanarak nefis bir çorba yapabilirsiniz. İşte tarifi...

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Rezene genellikle sofralarımızda baharat olarak et ve balık yemeklerinin lezzetlendirilmesinde kullanılır. Ancak taze rezeneyle de enfes yemekler yapabilirsiniz. Örneğin hem çok sağlıklı hem de çok lezzetli portakallı rezene! Kış aylarında favori sebze yemeklerinizden biri haline gelecek bu yemeği mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun!

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Köftenin her türlüsünü çok severiz. Her yörenin köftesi farklıdır, her yöre kendi köftesinin en güzeli olduğuna inanır. Pek haksız da sayılmazlar doğrusu, çünkü hepsi birbirinden lezzetlidir. Bu tarifimizde sizin için tencerede bol suda pişen bir köfte hazırladık. Yerken suyuna ekmek banmayı unutmayın...

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Börek kadar güzel şey az bulunur şu dünyada. Hele ki bu börek kısa sürede hazırlanıyor ve ocakta pişiyorsa... Pratikliği ve lezzeti sayesinde kahvaltı ve brunch’ların en vazgeçilmez tatlarından biri haline gelen tava böreğini akşam yemekleri için de hazırlayabilirsiniz. İşte tava böreği tarifi…

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Yapılışının kolaylığı ve lezzetiyle son dönemlerin en favori tatlılarından biri haline gelen magnolia'yı çok çeşitli meyvelerle yapıp lezzetlendirmek mümkün. Biz bu kez muzlusunu yapmayı denedik ve sonuçtan çok memnun kaldık. Siz de kısa sürede hazırlayıp afiyetle yiyebileceğiniz lezzetli bir tatlı arayışındaysanız muzlu magnolia'ya bir şans verin.

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Evde sucuk nasıl yapılır? Sucuk yapımının püf noktaları

Sucuk kahvaltı sofralarımızın ve tost, sandviç, pizza gibi atıştırmalıklarımızın olmazsa olmazıdır. İnanılmaz yoğun lezzetiyle, yumurtadan kuru fasulyeye her şeyi bir ziyafete dönüştürme gücüne sahiptir. Bunca lezzetli olmasına karşın işlenmiş bir et ürünü olduğu için sağlıklı beslenmek isteyen birçok kişinin mecburen uzak durduğu sucuğu evinizde yapıp gönül rahatlığıyla yemeye ne dersiniz? Cevabınız ‘evet’se içeriğimizi dikkatle okuyun. Çünkü bağırsak kullanarak sucuk yapımı ve bağırsak kullanmadan sucuk yapımı üzerine birçok ince detayı burada bulabileceksiniz. Lafı daha fazla uzatmayalım, huzurlarınızda evde sucuk yapımının püf noktaları ve tarifi…

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Pizza hamuru nasıl yapılır? İşte hamurlu hamursuz pizza tabanı tarifleri

Pizza sevmeyen biriyle biz bugüne kadar tanışmadık. Herkesin pizza tercihi farklıdır, evet, ama sevdiği bir pizza da mutlaka vardır. Peki pizzayı dışarıdan söylemek yerine evde yapmak isteyenler? Onlar için de en önemlisi pizza hamurunun yapılışı. İyi bir pizza hamuru nasıl yapılır? Pizza hamuru yaparken nelere dikkat edilmeli? Hamursuz pizza tabanı nasıl yapılır? Bütün bu sorularınızın cevaplarını içeriğimizde bulabilirsiniz.

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