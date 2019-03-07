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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
07 Mart 2019 - 17:31,

“Bugün ne pişirsem?” derdinize çare olacak 5 leziz yemek tarifi

Akşam saatleri yaklaştı, akşam yemeği hazırlıklarına başlamanın zamanı geldi. Şu an özellikle çalışanların işten eve gittiklerinde kısa süre içinde yapıp yiyebilecekleri kolay yemek tariflerine ihtiyaçları var. Bu ihtiyacı karşılamak için 5 nefis yemek tarifini Lezizz günün menüsünde derledik.

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Pirinç ve domatesin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bu çorbayı çok seveceksiniz. Çünkü çok kısa sürede yapılıyor, çok doyurucu ve çok da lezzetli. Yarım saat içinde üzerinde dumanı tüten çorbanız kaselere paylaştırılmış olacak. Üzerine biraz da limon suyu gezdirdiniz mi tamamdır, daha ne olsun? Tabii ki afiyet olsun.

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Bu akşam için yemeğiniz hala hazır değil mi? Telaşlanmayın. Patates oturtma tarifimiz bugünün kurtarıcı yemeği olmaya aday. Hem çok lezzetli hem de çok pratik olan patates oturtma tarifi bütün detayları ile hemen aşağıda…

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3/5

Hazırlanması çok kısa süren ve lezzetiyle sevdiklerinizi büyüleyebileceğiniz güzel bir salata arıyorsanız zeytinli mantar salatası tam size göre. Yeşil zeytin ve taze soğanla lezzetlenen kültür mantarlarıyla yapacağınız bu salata hem çok besleyici hem de çok doyurucu.

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Kiş her türlü sofraya çok yakışan nefis bir hamur işi. Özellikle sebzelerle yapıldığında enfes oluyor. Biz bugün son turfanda pırasalarla bir kiş yaptık, çok da leziz oldu. İşte çok zorlanmadan yapabileceğiniz pırasalı kiş tarifi…

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5/5

Aynı anda hem sütlü hem de çikolatalı tatlıları sevenler için müthiş bir tarif önerimiz var: İki renkli kup. Kolayca yapabileceğiniz bu ekonomik tatlıyı dilediğiniz gibi süsleyip en şık sofralarda bile servis edebilirsiniz. İşte nefis iki renkli kup tarifi...

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Fotoğraf: Alamy /
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