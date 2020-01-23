Bucak salebine patent ve tescil başvurusu

Kaymakam Tanrıkulu, Türkiye’de üretilen salepler arasında en fazla talep görenin, Bucak salebi olduğunu, hem kıvam hem aroma açısından daha fazla tercih edildiğini söyledi. Tanrıkulu, "Salep soğuk kış günlerin vazgeçilmez içeceği, soğuk kış günlerinde bizleri grip ve bazı hastalıklardan korurken, yaz aylarında sıcağın dayanılmaz dönemlerinde dondurmada kullanılarak, dondurmaya kıvam ve lezzet veriyor. Ülkemizde salep her ne kadar üretilse de kültür olarak ticari anlamda başarılı olmuş bir ürün değil. Ülkemizin dört bir yanından toplanan salepler Bucak’a geliyor ve Bucak’taki tüccarlar tarafından alınıp, işlendikten sonra iç ve dış piyasaya sürülüyor. Bucak’a gelen saleplerin çoğunluğu Toros Dağları’nın yüksek rakımlı alanlarında yetişiyor. İşte Bucak salebine gerçek aromasını bu iklim veriyor. Cumhurbaşkanımız da ’Çarşı pazar değil, hakiki Bucak salebi’ övgü dolu sözüyle bu kıvamı ve aromayı dile getirmiştir" dedi.