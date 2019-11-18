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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
İHA
18 Kasım 2019 - 12:19,

Bu zeytin Türkiye’nin en uç noktasında yetişiyor

Daha çok Ege, Marmara, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde üretimi yapılan zeytin Türkiye’nin Kuzeydoğusu’nun en uç noktası olan Artvin’in Yusufeli ilçesinde de yetişiyor.

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İlçede bugünlerde de zeytin hasadı yapılırken, baraj gölü kenarındaki Demirkent köylülerin yıllardır geçimlerini zeytinden sağlıyor.

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Yılda 300 ton zeytin elde edilen köyde, merdiven yardımıyla ağaçlara çıkan üreticiler zeytinleri dalından tek tek toplayarak hazır hale getiriyor.

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500 dekarlık alanda tamamen doğal ortamda kimyasal ve katkı maddesi bulunmadan üretilen zeytinlere ilgi ise yoğun.

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Ege ve Marmara bölgesinde üretilen zeytin ağaçlarına göre daha uzun boylu olan zeytinin kabuğu daha ince ve asit oranının daha az.

5ZEYTİNLER İMECE USULÜ TOPLANIYOR

"ZEYTİNLER İMECE USULÜ TOPLANIYOR"

2006 yılında kalite lezzet ödülü alan Yusufeli zeytini üreticileri, pazarlamada da sıkıntı yaşamıyor. Bu durumdan oldukça mutlu olan üreticiler, elde ettikleri zeytinlerin müşterisinin hazır olduğunu ağaçtan toplanır toplanmaz satıldığını ifade ettiler.

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Yeşil zeytin, çamış zeytini, yağlık zeytin ve küplük zeytin olmak üzere dörde ayırdıkları zeytinleri toplayan Demirkent köylüleri, zeytin toplama işini de imece usulü yapıyor. Bir ay süren hasat döneminde zeytinini toplayan köylüler, komşularına yardım ediyor bu sayede imece geleneği yaşatılıyor.

7BİRİNCİ SINIF SOFRALIK ZEYTİN ÜRETİMİ YAPIYORUZ

"BİRİNCİ SINIF SOFRALIK ZEYTİN ÜRETİMİ YAPIYORUZ"

Köyün ağırlıklı gelirinin zeytincilik olduğunu ifade eden Demirkent köyü muhtarı Ali Erdal Yıldırım, ”Köyümüzde ağırlıklı zeytin ağacı var, gelirimiz zeytin üzerine kurulu. Zeytin hasadı bir hafta, on gün önce başladı. Bizim zeytinimiz birinci sınıf sofralık zeytin, topladıktan sonra bir hafta içinde tatlanır yemeye başlarsın. Marmara’daki, batıdaki üretilen zeytinin kabuğu biraz daha kalın bu nedende geç tatlanıyor. Ama bizimki öyle değil kabuğu ince olduğu için dalından toplanır, bir hafta sonra sofralarda yerini alır. Bizim buranın zeytini dalından tek tek toplanır. Yere düşen zeytini almayız. Köy olarak yılda 300 ton zeytin üretimi ulaşıyoruz. Zeytinimizin müşterisi başında, günlük satılıyor. Fabrikamız var isteyen yağını yapıyor” dedi.

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Üretici Yusuf Bingör ise, “11’inci ayın başında hasat dönemi başlar, 12. ayın sonuna kadar devam eder. Yağlık olanlar, yemeklik olanlar ayrılır. Tuzlanıp sofralarımızla buluşur. Zeytin yağımız dünyada bir numara ödülünü almıştır. Bunun sebebi doğayla ilgili, kimyasal katkı maddesi yok, yüzde yüz doğaldır” ifadelerini kullandı.

9YUSUFELİ ZEYTİNİNİ HİÇBİR ZEYTİNE DEĞİŞMEM

"YUSUFELİ ZEYTİNİNİ HİÇBİR ZEYTİNE DEĞİŞMEM"

Bir başka üretici Suna Çil ise, “Bizim zeytinimiz özelliği dünyaca tescili olması. Tamamen doğal organik. Topladıktan sonra Yeşil zeytin, çamış zeytini, yağlık zeytin ve küplük zeytin olmak üzere dörde ayırıyoruz. Bizim zeytinimizi hiçbir bölgenin zeytinine değişmem tadı hiçbir yerde yok” diye konuştu.

10ZEYTİNİMİZİN KALİTESİ TESCİLLENMİŞ DURUMDA

"ZEYTİNİMİZİN KALİTESİ TESCİLLENMİŞ DURUMDA"

Yusufeli'nin iklim olarak kendine özgü bir yer olduğunu ifade eden Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, “Bu nedenle bizim ürünlerimiz farklı lezzetler ve aromalar taşıyor. Bunlardan en önemlilerinden biriside zeytin. Belki çok zengin tarım arazilerinden söz etmek mümkün değil ama havasından suyundan ikliminden dayalı olarak farklı araması ve lezzetleri mevcut” dedi.

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Demirkent zeytininin kalitesinin tescillendiğini ifade eden Başkan Aytekin, “Yapılan bir gıda araştırmasında, en az asit miktarına sahip olan zeytin yağı olarak Demirkent zeytini tescili bir zeytinimizdir. Biz de Yusufeli Belediyesi olarak bu kaliteli zeytin ağaçlardan fidanlarını üreterek gelecek nesillere aktarmak istiyoruz” diye konuştu.

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