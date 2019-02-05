Bu yiyeceklerin temizliğinde büyük hatalar yapıyoruz

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Pide sokak lezzetlerimiz arasında en vazgeçilmezlerin başında geliyor. Son dönemde yabancıların da keşfetmeye başladığı pideyi çok güzel yapan mekanlar var elbette. Ancak siz kendi pidenizi evde kendiniz yapmak istiyor olabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken güzel bir pide hamuru yoğurmak ve yaratıcılığınızı kullanarak bu hamuru dilediğiniz malzemelerle birleştirmek. Pide hamuru nasıl yapılır? İşte nefis bir pide hamuru tarifi ve çeşit çeşit pide tarifleri…
Sıradan köfte tariflerinden sıkılanlar için farklı bir o kadar şık bir tarifimiz var: Mantarlı rulo köfte. Görünüşü itibariyle dalyan köfteyi andıran mantarlı rulo köftenin püf noktası içerisindeki harcında gizli. Peki, mantarlı rulo köfte nasıl yapılır?