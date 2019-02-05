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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
Derleyen: Sevin Turan Fotoğraflar: Ingimage ve Alamy
05 Şubat 2019 - 01:41,

Bu yiyeceklerin temizliğinde büyük hatalar yapıyoruz

Hangi sebze ve meyve nasıl temizlenmeli? Yumurtayı, tavuğu, balığı pişirmeden önce yıkamak doğru mu? İşte mutfaklarımızda çok sık karşılaşılan bazı hatalar ve doğruları...

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1/23

Ne kadar doğal ve organik beslenirsek beslenelim, gıdaların üzerindeki çeşitli tarım ilaçlarından ve kirlilik yaratan diğer unsurlardan kaçamıyoruz. Bunun için ister çiğ olsun, ister pişmiş, yediklerimizi iyice temizlemek çok büyük önem taşıyor. “Nasılsa pişiyor, mikrobu ölüyor” diye düşünüp bu çok önemli basamağı kesinlikle ihmal etmeyin. İşte yanlış temizlediğimiz o yiyecekler ve doğru temizleme koşulları…

2/23DONDURULMUŞ SEBZE VE MEYVELER

DONDURULMUŞ SEBZE VE MEYVELER

Dondurulmuş sebze ve meyveler hayatımızı çok kolaylaştırıyor. Paketlerinden çıkarıp doğrudan tencereye atıveriyoruz. Ancak dondurulmuş sebzeleri de yıkamanız gereken bazı koşullar söz konusu.

3/23DONDURULMUŞ SEBZE VE MEYVELER

DONDURULMUŞ SEBZE VE MEYVELER

Eğer yüksek sıcaklıkta pişirecekseniz, dondurulmuş sebzeleri yıkamanıza gerek yoktur. Ancak sebzeleri biraz daha dişe gelir şekilde pişirecekseniz o zaman taze sebzeleri yıkadığınız gibi yıkayıp pişirmelisiniz. Böylece kirden ve bakteriden arınmış olurlar.

4/23PİRİNÇ

PİRİNÇ

Pirincin hangi tür olursa olsun kullanılmadan önce mutlaka 3-4 kez yıkanmalıdır. Bunun asıl sebebi pirinci temizlemek değildir.

5/23PİRİNÇ

PİRİNÇ

Pirincin dış yüzeyinde birikmiş nişastayı yıkayarak arıtmazsanız pirinçler pişirme aşamasında birbirine yapışır ve topaklanır. Aynı şey mısır ya da buğday gibi diğer nişastalı taneler için de geçerlidir.

6/23MİDYE

MİDYE

Bütün kabuklu deniz canlılarını, dondurulmuş bile alsanız çok iyi yıkamanız gerek. Çünkü kabuklarının içi kum dolu olabilir.

7/23MİDYE

MİDYE

Kabuklu deniz ürünlerini akan suyun altında iyice yıkayıp pisliklerinden arındırmadan kesinlikle pişirmeyin.

8/23SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Sütü, yoğurdu nasıl yıkayacağım diye düşünmeyin. Burada bahsettiğimiz süt ürünlerinin ambalajları tabii ki…

9/23SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Çünkü bu ambalajlar market çalışanlarından müşterilere birçok kişinin elinden geçiyor. Kapağını açtığınız anda ambalajın dışındaki bakteriler içine de yayılma riski taşıyor.

10/23BALIK

BALIK

Balığı çiğ yemeyecekseniz yıkamanıza gerek yoktur. Çünkü yüksek sıcaklıklarda pişen balığın bakterileri ölür. Üstelik balığı yıkadığınızda mutfağın her yerine bakteri yayma riski doğar.

11/23BALIK

BALIK

Ancak balık hazırladıktan sonra ellerinizi, bıçağınızı ve kesme tahtanızı çok iyi yıkamanız gerektiğini unutmayın.

12/23LAHANA VE KARNABAHAR

LAHANA VE KARNABAHAR

Lahananın türü ne olursa olsun çok iyi yıkanmalıdır. Aynı şey karnabahar için de geçerlidir. Karnabaharın bütün girintilerini iyice temizlemeli ve sebzenizi çiçeklerine ayırmalısınız.

13/23LAHANA VE KARNABAHAR

LAHANA VE KARNABAHAR

Lahananın da en dış iki katmanını koparıp atın. Bu yaprakların altında küçük böcekler ve bakteriler saklanıyor olabilir. Ardından lahananızı sirkeli suya yatırıp birkaç dakika bekletin ve temiz suyla iyice durulayın.

14/23KUTU İÇECEKLER

KUTU İÇECEKLER

Kutu içecekler özellikle yaz aylarında içindeki sıvıyı soğuk tutması ve lezzetini artırmasıyla çok sık tüketiliyor. Ancak dışını yıkamadan ya da en azından silmeden bu kutuları ağzınıza yaklaştırmayın.

15/23KUTU İÇECEKLER

KUTU İÇECEKLER

Çünkü bu kutular tozlu kamyonlarda kilometrelerce yol gidiyor ve size ulaşana kadar birçok kişinin elinden geçiyor. Mümkünse kutudaki içeceği bardağa boşaltıp içmeyi tercih edin.

16/23MARUL

MARUL

Yeşillikleri özellikle de marulu bol suyla yıkamadan yemeyin çünkü yapraklarının üzerinde ve köklerinde bol miktarda toz toprak birikmiş olacak.

17/23MARUL

MARUL

Ellerinizle kökünden kopardığınız marulları birkaç dakika soğuk temiz suda bekletin. Ardından süzgece ya da temiz bir mutfak havlusunun üzerine alıp kurutun. Artık gönül rahatlığıyla salatanızı yiyebilirsiniz.

18/23ELMA

ELMA

Elma, özellikle kabuklu yenecekse mutlaka iyice yıkanması gereken bir meyve. Çünkü dış yüzeyinde ilaçlar ve parlak görünmesi için bol miktarda bal mumu bulunuyor.

19/23ELMA

ELMA

Araştırmalar elmalarınızı 12 dakika boyunca karbonatlı suda beklettiğinizde dış yüzeyindeki kimyasalların çoğunun arınacağını gösteriyor.

20/23TAVUK

TAVUK

Birçoğumuz alışkanlıkla tavuğu pişirmeden önce sudan geçiriyoruz ancak bu yanlış bir hareket. Tavuğu iyice pişirmek yeterli çünkü tavukta bulunan bakteriler pişince ölüyor.

21/23TAVUK

TAVUK

Yıkadığınızda o bakterileri mutfağın diğer yerlerine de saçma riski doğuyor. Ancak çiğ tavuğa değen ellerin, bıçak, kesme tahtası vb. eşyanın iyice yıkanması şart.

22/23YUMURTA

YUMURTA

Yumurtaların dış kabuklarındaki tavuk pisliklerinin, yapışmış tüylerin vb. kirlerin yıkayınca temizlendiğini düşünüyoruz ama bu çok büyük bir yanlış.

23/23YUMURTA

YUMURTA

Yumurta yıkandığında üzerinde bulunan mikroorganizmalar kabuktaki gözle görülmeyen deliklerden içeri çekiliyor ve enfeksiyon riski artıyor.

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