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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerede Ne Yenir
Kaynak: INSIDER Derleyen: Sevin Turan Fotoğraflar: Instagram
22 Şubat 2019 - 15:46,

Bu yemeklerin porsiyonlarını tek başına yemek cesaret ister

Bu yemekler o kadar çok, o kadar büyükler ki bazılarını tek başına yiyebilene para ödülü bile veriliyor. İşte en iştahı açıkların bile gözünü korkutacak dev porsiyonlar…

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Bazı restoranlar porsiyonlarının büyüklüğüyle tanınırlar ama birazdan göreceğiniz yemeklere büyük porsiyon demek biraz hafif kalır. Bu yemekler o kadar çok, o kadar büyükler ki bazılarını tek başına yiyebilene para ödülü bile veriliyor. İşte en iştahı açıkların bile gözünü korkutacak dev porsiyonlar…

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Phoenix, Arizona'da bulunan Los Reyes De La Torta'nın en ünlü sandviçi "Beşinci Kral Carlos".

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İçinde 9 çeşit et ve peynir bulunan Kral Carlos'un görüntüsü bile sandviç sevenlerin tansiyonunu yükseltmek için yeterli.

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Totti Candy Factory'nin dev pamuk helvaları da görülmeye değer.

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Gökkuşağının renklerini taşıyan bu pamuk helvaların yetişkin bir bireyin kafasından daha büyük.

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Pamuk helvaları pakette alabiliyor ya da isterseniz özel kalp şeklinde pamuk helvalar yaptırabiliyorsunuz.

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ABD'nin Teksas eyaletinin San Antonio şehrinde bulunan Lulu's Cafe'de ağırlığı 600 gram civarında kızarmış tavuk bonfileler satılıyor.

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Bol miktarda kızarmış patates ve et sosuyla birlikte servis edilen bu bonfileleri 12 dakikadan daha kısa sürede bitirebilenden ücret alınmıyor.

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Lulu's Cafe'nin menüsünde bulunan aşırı büyük tek yiyecek bu değil. 1,5 kilogram ağırlığındaki tarçınlı çörekleri de oldukça meşhur.

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Tek başına yiyeni şeker komasına sokma ihtimali olan bu çöreklerin her biri birer yaş pasta büyüklüğünde.

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Seattle'da Dong Thap Noodles'da "dünyanın en büyük pho kasesi" servis ediliyor. Taze pirinç eriştesiyle yapılan bu pho kaselerinin içindeki toplam erişte ve et miktarı yaklaşık 1,5 kilogram civarında.

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Pho'nun çorbası da 14 saat boyunca pişirilen dana kemiklerinin sularından yapılıyor. Her kasede yaklaşık 3 litre kemik suyu bulunuyor.

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California'nın Anaheim şehrinde bulunan The Catch'in OMG Burger'ini tutup kaldırmak için bile iki kişi gerek.

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Yaklaşık 4 kilogram ağırlığındaki bu burger üzerinde de minik bir hamburgerle birlikte servis ediliyor.

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New Mexico'nun Albuquerque şehrinde bulunan Rebel Donut'ın dev donut'ları yağda pişirildikten sonra kremayla kaplanıyor.

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Üzerinde mumlarıyla servis edilen bu dev donutlar doğum günü pastasına bir alternatif olabilir.

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California'nın San Gabriel şehrinde bulunan Long Xing Ji'nin dev buharda pişen dev mantıları var.

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Ancak bu mantıların içi et ya da sebzelerle değil çorbayla dolu. O nedenle dışını yemeden önce içindeki çorbayı pipetle içmek gerekiyor.

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Tokyo'dan bir çılgınlık daha. The King And Strawberry'nin Kral Parfesi 60 santimetre yüksekliğinde.

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Krema, çikolata sosu, kraker ve mısır gevreği eşliğinde servis edilen bu tatlının en kötü tarafı erimeden yemenin imkansızlığı.

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Las Vegas, Nevada'da bulunan Tao Asian Bistro, Çin lokantalarındaki fal kurabiyelerine yeni bir bakış getirmiş ve ancak kaşıkla kırılabilen kocaman kurabiyeler yapmış.

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Çikolata dolgulu bu kurabiyeler krema ve meyveler eşliğinde servis ediliyor. İçinden birden fazla fal çıktığı için arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz.

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Tokyo'da bulunan Daily Chico'nun 40 santimetre yüksekliğindeki külahta dondurmaları tam bir renk cümbüşü.

24/30

8 farklı aromanın bir araya gelmesiyle oluşan bu dondurmaları erimeden yemek biraz maharet istiyor.

25/30

Chicago, Illinois'de bulunan Margie's'in 25 topluk sundae dondurması da çok popüler.

26/30

"Dünyanın en büyük sundae dondurması" diye bilinen bu dev kase gofret, çikolata sosu, külah ve meyvelerle servis ediliyor. Büyük gruplar için çok uygun.

27/30

Brezilya'da bulunan Acai Magnifico, acai kasesine yeni bir yaklaşık getirmiş ve bir acai teknesini menüsüne koymuş.

28/30

Sipariş edenin isteğine göre çikolata, meyve, granola, tahıl gevreği, süt reçeli, gofret ve fındık fıstıkla süslenen bu muhteşem tatlı 6 litre acai'den oluşuyor.

29/30

Tokyo'da bulunan Umakara Ramen Hyouri'nin ramen'ları birkaç kişiye yetecek miktarda.

30/30

4 kilogram soya fasulyesi filizi, 1,2 kilogram kızarmış tavuk, 800 gram kadar erişteden oluşan bu ramen'ı tek başına 20 dakikada yiyebilen 50 bin yen (yaklaşık 2500 TL) ödül kazanıyor.

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