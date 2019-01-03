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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz Profiller
03 Ocak 2019 - 11:37,

Bu soğuk havada "Akşama ne pişirsem?" diye düşünmeyin, Lezizz günün menüsüne bir göz atın

Meteorolojiden art arda uyarılar geliyor, Türkiye’yi çok soğuk ve karlı günler bekliyor. Böyle zamanlarda yapılacak en iyi şey, evinizin huzurlu ortamında içinizi ısıtacak güzel bir yemek yemek olsa gerek. Ancak özellikle çalışanlar için akşam eve gidince kısa sürede güzel bir yemek hazırlamak zor olabiliyor. Bu nedenle pratik ve leziz tariflerden oluşan günün menüsünü sizin için hazırladık. İşte çalışanların işten eve gidince kolayca yapabilecekleri kolay ve nefis yemek tarifleri…

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Patates de nohut da birer sağlıklı enerji deposu. Bu nedenle bu çorba özellikle soğuk kış günlerini için çok uygun. Hem çok doyurucu hem de çok lezzetli olan bu çorbadan vazgeçemeyeceksiniz. Yapılışı da oldukça pratik olan patatesli nohut çorbası, akşam yemeği için kısa sürede bir şeyler hazırlamak istediğiniz günlerde bir numaralı tarifiniz olacak.

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Pirzola hem çocukların hem de büyüklerin en sevdiği et çeşitlerinden olabilir. Tavada ya da ızgarada birkaç dakikada pişmesiyle de kolay yemek arayanların favorilerinden olan pirzolayı, bu kez de mantarla birlikte denemelisiniz. Pişman olmayacağınızı garanti ediyoruz. İşte çok pratik ve nefis mantarlı pirzola tarifi...

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Çin mutfağının en beğenilen lezzetlerinden olan noodle'ı evinizde yapabilirsiniz! Klasik bir makarnadan sıkılanlar için birebir olacak bu tarifte, biz yemeğimizi sadece sebzelerle yaptık ancak siz isterseniz içine şeritler halinde doğranmış tavuk ya da dana eti de ilave edebilirsiniz. İşte kısa sürede şahane bir yemek hazırlamak isteyenler için soya soslu noodle tarifi...

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Kızartma denince akla genelde yaz sebzeleri ve yaz sofraları geliyor ancak kışın da örneğin karnabaharla enfes bir kızartma yapabilirsiniz. Sarımsaklı yoğurt eşliğinde servis edebileceğiniz bu yemek çok pratik bir öğün olarak vazgeçilmezleriniz arasına girecek.

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Genellikle bir sokak lezzeti olarak bilinen halka tatlısı aslında evde de gayet kolaylıkla yapıp gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz lezzetlerden. Bol sıvı yağda kızaran ve ardından şerbete atılan halka tatlısının kalorisi biraz yüksek ancak lezzeti o kadar muazzam ki insana her şeyi unutturuyor. İşte huzurlarınızda halka tatlısı tarifi

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Evde Mersin usulü tantuni nasıl yapılır? İşte tarifi ve püf noktaları

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