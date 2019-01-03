Bu soğuk havada "Akşama ne pişirsem?" diye düşünmeyin, Lezizz günün menüsüne bir göz atın

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Mersin’in benzersiz yöresel lezzeti tantuni son yıllarda Türkiye’nin dört bir yanında karşımıza çıkmaya başladı. Özellikle sokak lezzeti sevenlerin bir numaralı adresi olan tantuniyi evde yapıp gönül rahatlığıyla yemek istiyor olabilirsiniz. Bunun için içeriğimiz size çok yardımcı olacak. Tantuni yapımının temel püf noktalarıyla tarifini bir araya getirdiğimiz bu yazıda “Tantuni nasıl yapılır?” diye soranlar tüm yanıtları bulabilir.
Tam bir antioksidan deposu olan sağlıklı mor sebzelerin en güzellerinden kırmızı lahana sofralarımızda yaz kış bulunması gereken lezzetlerden. Özellikle kış aylarında kırmızı lahana salatalarımızın olmazsa olmazlarından. Kırmızı lahanayı turşu haline getirip buzdolabınızda uzun süre saklayabilir, böylece hem israftan kaçınabilir hem de kırmızı lahananın lezzetine lezzet katabilirsiniz. İşte pratik ve ekonomik kırmızı lahana turşusunun yapılışı ve püf noktaları…