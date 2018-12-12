Bu soğuk havada "Akşama ne pişirsem?" diye düşünenlere Lezizz günün menüsü

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Sofralarımızda Maraş rüzgarı estiren Elbistan tava, fırında et yemeği severler için karşı koyulmaz bir lezzet. Kökeni Osmanlı mutfağı olan bu yemek Kahramanmaraş yöresinde nasıl yapılır diye merak ediyorsanız sorularınızın cevapları bütün incelikleriyle burada…
Sağlıklı beslenmede tavuk etinin önemli rolü olduğunu söyleyen Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, "Tavuk eti hastalıklardan koruyor, içinde beynin kendini iyi hissetmesini sağlayan triptofan maddesi var. Bu aminoasit içeriği sayesinde seratonin seviyesi yükselerek kişinin uyku kalitesi artıyor" dedi.