Bu soğuk havada "Akşama ne pişirsem?" diye düşünenlere Lezizz günün menüsü

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezizz Profiller
12 Aralık 2018 - 12:23,

Bu soğuk havada "Akşama ne pişirsem?" diye düşünenlere Lezizz günün menüsü

Dışarıda hava buz gibi soğuk, hatta yer yer kar yağışlı. Böyle havalarda içimizi ısıtacak sıcak bir çorbadan, evde pişmiş güzel bir yemekten daha iyisi olamaz. Siz de aynı fikirdeyseniz ve "Akşama ne pişirsem?" diye düşünüp duruyorsanız, bu havaya özel içinizi ısıtacak tariflerle hazırladığımız Lezizz günün menüsüne bir göz atmalısınız. Damak zevkinize uygun bir şeyler bulabileceğinizden eminiz.

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Yayla çorbası diye de bilinen yoğurtlu çorba, yapılışının kolaylığıyla sofralarımızın baş tacıdır. Birkaç temel malzemeyle yapılan protein deposu yoğurtlu çorbanın en kritik püf noktası, içine terbiyesini eklerken kesilmemesi için iyice ılıştırmak ve tuzunu en son koymaktır. İşte yarım saat içinde hazırlayabileceğiniz yoğurtlu çorba tarifi…

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"Türklerin milli yemeği" denince akla gelenlerden biri mutlaka kuru fasulyedir. Soğanıyla, salçasıyla bir bütün olan bu nefis yemek, içine pastırma eklendiğinde çok daha lezzetli oluyor. Herkesin fasulye tarifi kendine ama bir de bizimkini denemeye ne dersiniz?

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3/5

Bulgur pilavını kavurmayla pişirdiğinizde hem daha lezzetli hem görüntüsü daha şık hem de daha doyurucu bir yemek elde edeceksiniz. Üstelik protein ve karbonhidratın beraberliği ile çok daha dengeli bir lezzet ortaya koymuş olacaksınız. Tarifi hemen aşağıda, çok beğeneceğinizden şimdiden eminiz.

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Lahana kış aylarında en sık tüketilen sebzelerden. Hem düşük kalorili hem de vitamin deposu olmasıyla da sağlıklı beslenmek isteyenlerin gözdesi. Bu tarifimizde en evilen lahana yemeklerinden kapuskayı kıyma takviyesiyle pişirdik. İddia ediyoruz, lahana sevmeyenin bile beğeneceği bir yemek oldu. Yerken içine acı da ekleyebilirsiniz, lezzeti katlanacaktır.

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Düdüklü tencere denince aklımıza genelde bakliyatlar ya da et yemekleri geliyor ama bu çok pratik tencerede makarna da pişirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken önce sos malzemelerini sonra da makarnasını ekleyip kapağını kapatmak. 10 dakikadan daha kısa bir sürede yemeğiniz hazır. İşte tarifi...

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Elbistan tava nasıl yapılır?

Sofralarımızda Maraş rüzgarı estiren Elbistan tava, fırında et yemeği severler için karşı koyulmaz bir lezzet. Kökeni Osmanlı mutfağı olan bu yemek Kahramanmaraş yöresinde nasıl yapılır diye merak ediyorsanız sorularınızın cevapları bütün incelikleriyle burada…

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Doğru pişirilen beyaz et hastalıklardan koruyor

Sağlıklı beslenmede tavuk etinin önemli rolü olduğunu söyleyen Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, "Tavuk eti hastalıklardan koruyor, içinde beynin kendini iyi hissetmesini sağlayan triptofan maddesi var. Bu aminoasit içeriği sayesinde seratonin seviyesi yükselerek kişinin uyku kalitesi artıyor" dedi.

DHA /

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