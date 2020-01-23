Bu restorana gazlı içeceklerin girmesi yasak

Ayrıca Eker, restorana gelen misafirlerinin gazlı içeceklerin olmadığını duyduklarında çok şaşırdıklarını belirterek, “Hem çok sağlıklı doğal olmasından dolayı, hem de yeni neslin şerbetlerle tanışıp onları tadarak alışıyorlar. Kola ve benzeri asitli içecekler tüketmek yerine, her geldiklerinde aynı doğallığı aynı lezzeti arıyorlar açıkçası. Bu da bizim için olumlu bir fayda sağlıyor. Misafirlerimiz gazlı içeceklerin olmadığını duyduğunda ilk başta, “Nasıl yok, yok mu” şeklinde şaşırıyorlar ama sonra biz şerbetlerimizi götürüyoruz, tadım yaptırıyoruz. Hepsinin tadına baktırıyoruz, dilediklerinden sipariş edebiliyorlar. Sonrasında çok memnun kalıyorlar. Ardından da, “Zaten her gün içtiğimiz şeyler, hep zararlı şekilde içecek tüketiyoruz ama bugün bunu tatmış olmak gerçekten değerli hissettiriyor” şeklinde yorumlar alıyoruz. Bu da bizi gerçekten mutlu hissettiriyor. Bu da yaptığımız şeyin doğru ve bizi yapmaya devam etmemiz gerektiğine inandırıyor” dedi.