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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
02 Ocak 2019 - 10:09,

Bu projeyle ata tohumları yeniden hayat buluyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 3 yıldır sürdürdüğü ‘Yerel Tohumları Koruma’ projesiyle atalardan miras kalan ve kokusuyla aroması hiç unutulmayan sebze ve meyvelere sahip çıkıyor.

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Aydın Büyükşehir Belediyesi, 3 yıldır sürdürdüğü ‘Yerel Tohumları Koruma’ projesiyle atalardan miras kalan ve kokusuyla aroması hiç unutulmayan sebze ve meyvelere sahip çıkıyor. Yenipazar'daki yerel tarım ürünleri çalışma sahasında deneme üretimi yapılan bölgeye özgü sebze ve meyveler korunarak gelecek nesillere aktarılıyor.

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Vatandaşların da sakladıkları tohumları bağışlayarak destek verdikleri projede koruma altına alınan ve artık sofralarda da yer bulan yerel lezzetlerin sayısı her geçen gün artıyor. Şimdiye kadar, vatandaşların tohumlarını sandıklarında sakladıkları Aydın'a özgü olup üretimleri yapılan 26 farklı sebze ve meyvenin 180 çeşidinin envanteri oluşturuldu. Bunların içerisinde 29’ar farklı çeşit domates ve biber ile 10 farklı çeşitte patlıcan, karpuz, kavun, fasulye, börülce, bamya, acur, hıyar, kabak ve daha birçok sebze ve meyve yer alıyor.

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Ata tohumlarını korumayla ilgili Türkiye'de hayata geçirilen en büyük ve kapsamlı proje olan ve başarıyla uygulanan "Yerel Tohumları Koruma Projesi" duyarlı başka yerel yönetimlere ve çeşitli kurumlara da ilham veriyor.

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yerel tohumlar projesinin en önem verdiği projelerden olduğunu söyleyerek; "Bizler sahip çıkmazsak yüz binlerce yılda bugünkü halini alan tohumlar birkaç on yıla kalmadan yok olacaklar. Tohumlarımıza sahip çıkmazsak çocuklarımız çok yakın gelecekte sadece birkaç çeşit domates, biber bilecek. O yüzden geleceğimize sahip çıkıyoruz" diye konuştu.

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Projede, vatandaşların sandıklarında özenle sakladıkları Aydın'a özgü tohumlar alınarak Yenipazar Yerel Tarım Ürünleri Serası'nda deneme üretimleri yapılıyor. Yerel olduğu kesinleştirilen tohumlar ise Büyükşehir Belediyesi'ne ait Bozdoğan Yerel Tarım Ürünleri Serası'nda yetiştirilerek tüm Aydın'a ve çevre illerden istekli olan vatandaşlara gönderiliyor. Şimdiye kadar 3 milyondan fazla fide üretilerek vatandaşlara dağıtıldı. Projenin bir başka ayağı olan köy pazarları projesinde yer alan üreticilere de, yetiştirilen fideler ücretsiz verilerek ata tohumlarının sofraları süslemesinin önü açılıyor.

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Vatandaşların ziyaretlerine her daim açık olan seraya isteyen vatandaşlar her gün ziyaret edip kokusu ve aromasıyla akıllarda kalan sebze ve meyvelerle ilgili bilgi edinebiliyor, istedikleri sebze çeşitlerinin tohumlarını alıp kendi bahçelerinde, balkonlarında üretebiliyorlar. Buradan aldıkları tohumlarla üretim yapan vatandaşlar ise özledikleri lezzetlerle kendilerini buluşturan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ediyor.

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Aydın Büyükşehir Belediyesi, yerel tohumların korunması bilincinin oluşturulması için de çalışmalara devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin kültür merkezlerindeki kurslara katılan çocuklar yerel tarım ürünlerinin önemini anlamaları için serada misafir edilmeye devam ediliyor. Çocuklara yerel tohumların korunması ve gelecek nesillere aktarılmasıyla ilgili farkındalık aşılanırken, çocuklar yeri geldiğinde tohum ayıklayarak yeri geldiğinde de hasada yardımcı olarak bilinçleniyor.

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