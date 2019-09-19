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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerede Ne Yenir
AA
19 Eylül 2019 - 09:34,

Bu pizzanın benzerlerinden çok önemli bir farkı var! Tam 10 bin yıllık...

Kastamonu'da 2. Bayezid tarafından yaptırılan tarihi Penbe Han'da, 10 bin yıllık geçmişi olan siyez buğdayının unundan hazırlanan pizzalar müşterilere sunuluyor.

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Kastamonu'da tarihi Penbe Han'da, 10 bin yıllık geçmişi olan siyez unundan pizza yapılmaya başlandı.

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Osmanlı padişahlarından 2. Bayezid tarafından 1481-1512'de yaptırılan Penbe Han'ın işletmecileri, yörede üretilen ve "Hitit buğdayı" olarak bilinen, 10 bin yıldır genetiği değiştirilmemiş siyez buğdayının unundan pizza yaptı.

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Yöresel lezzetleri tarihi yapıda müşterilerle buluşturan işletmeci Cahit Kanburoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, pizzayı dondurulmuş hamurdan değil, kendi yoğurdukları doğal ürünlerden yapmaya başladıklarını söyledi.

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Siyezin Kastamonu için önemli olduğunu vurgulayan Kanburoğlu "Siyez buğdayı ağırlıklı olarak İhsangazi ilçemizde yetişen ve 10 bin yıldır genetiği değişmemiş bir buğday. Genetiğine dokunulmamış olması ve organik olması önemli. Bu buğdaydan yapılan un ve bulgur gibi ürünler de çok önemli" dedi.

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Handa Kastamonu'ya özgü ürünleri müşterilerine ikram ettiklerini ifade eden Kanburoğlu, şöyle devam etti:

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"Penbe Han'ı açalı 5. senemiz. Bizim derdimiz Kastamonu'nun yöresel ve doğal ürünlerinin tanıtılması. Bu amaçla yola çıktık. Kastamonu'ya özgü her türlü yemeği burada bulabilirsiniz. Bu düşünceden yola çıkarak siyez unuyla pizza yapmayı düşündük, dondurulmuş olarak hazır alınanlardan değil. Kendi unumuzdan kendimizin yoğurduğu siyez unundan pizzamızı yapalım dedik. Bunun üzerine İstanbul'dan getirdiğimiz pizza ustamız İhsangazi siyez buğdayının unundan pizzamızı yapmaya başladı."

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Ortaklardan Filiz Kanburoğlu da Penbe Han'ın yöresel yemeklerin ikram edildiği tarihi bir mekan olduğunu söyledi.

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Pizzada Kastamonu'ya özgü ürünler kullandıklarını belirten Kanburoğlu, "Siyez özel bir ürün. Bu özel ürünü pizzada da kullanabiliriz diye düşündük ve yapmaya başladık. Siyez ununun yanı sıra mantar olarak da Kastamonu'da toplanan kanlıca mantarı kullanıyoruz. Ayrıca Kastamonu'nun meşhur pastırmasını kullanıyoruz. Bu doğal ürünler birleşince ortaya güzel bir ürün çıkıyor" ifadelerini kullandı.

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