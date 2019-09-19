Bu pizzanın benzerlerinden çok önemli bir farkı var! Tam 10 bin yıllık...

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Büyük küçük herkesin hem kurusunu hem de yaşını severek tükettiği incir, yemek ve tatlılara çok yakışan bir lezzet. Mevsiminde yaş olarak tüketilen incirden yıl boyu faydalanmanın yolu ise kurutma yönteminden geçiyor. Peki, incir kurutma nasıl yapılır?
Çeşit çeşit yapılan ve lezzeti ile damağa hitap eden kurabiye eve gelen misafirler için çay saatlerinin olmazsa olmazlarından. Özellikle elmalı kurabiyeye küçük büyük kimse kolay kolay hayır diyemez. Tarçın ve elma püresi ile hazırlanan elmalı kurabiye kafes şekli ile hazırlandığında, sunumlarınızda göze de hitap edecek. Peki, elmalı kurabiye nasıl yapılır? İşte, kafesli elmalı kurabiye tarifi ve malzemeleri.