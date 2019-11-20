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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
İHA
20 Kasım 2019 - 13:37,

Bu pırasalar 150 yıllık ata tohumlarından üretiliyor

Simav’da lezzetiyle ünlü Örenli pırasası üreticinin yüzünü güldürüyor.

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Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Örenli köyünde, 150 yıllık ata tohumlarıyla üretilen lezzetli pırasanın hasadı yapılıyor.

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120 dekar alanda üretimi yapılan meşhur Örenli pırasasının talepleri karşılamakla beraber, toptan olarak çevre illere satıldığı bildirildi.

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Pırasa üreticisi Rahmi Akyol, “Örenli köyünde yaklaşık 150 senelik tohumlarla pırasa üretimi yapıyoruz, köyümüzün gelirine önemli katkısı vardır. Yer altı ve dağdan gelen temiz sularımızla üretim yapıyoruz. Dedelerimizden kalan pırasanın tohumu ile fide üretimini yaparak satışını yapıyoruz. Kütahya’dan toptan pırasa almak için köyümüze satıcılar geliyor” dedi.

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Bir diğer üreticisi Gülşen Bülbül ise, “Bu pırasayı, ebelerimizden dedelerimizden kalma tohumlarla üretiyoruz. Meşhur Örenli pırasasının önce fidanını ekip yetiştiriyoruz, bahçemizde ürettiğimiz pırasaların hasadını yaparak gevremesi için toprağa gömüyoruz. Gevreyen lezzetli Örenlinin sarı pırasasını gömüden çıkarıp içtiğimiz temiz sularla yıkayıp, satışa çıkarıyoruz” diye konuştu.

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Örenli Köyü Muhtarı Metin Öz de, “Köyümüzün en önemli geçim kaynaklarından bir tanesi de pırasadır. Atalarımızın 150 yıla varan tohumu ile pırasa üretim geleneğimizi sürdürmekteyiz. Pırasayı toptan olarak, Eskişehir, Kütahya, Bursa, İzmir gibi illere vermekteyiz. Simav’da, Kütahya’da, Türkiye’de hatta Dünya’da eşi benzeri bulunmayan köyümüzün yetiştirdiği pırasa, lezzetiyle ve kalitesiyle bir numaradır. Köyümüzde yaklaşık 40 hane 3’er dönümlük tarlalarında pırasa üretimi yapmaktadır” şeklinde konuştu.

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Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner, Örenli köyünün ata tohumu ve temiz su ile organik pırasa yetiştirilen bir yer olduğunu belirterek, 40 hane pırasa üreticisinin 120 dekar arazide 120 tonluk rekolteye ulaştığını ifade etti.

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