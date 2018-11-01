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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraflar: Associated Press ve Alamy
01 Kasım 2018 - 12:13,

Bu müzede dolaşmayı mideniz kaldırmayabilir

Bu da oldu… Dünyanın en “iğrenç” yiyecekleri bir müzede toplandı

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İsveç’in Malmö şehrinde açılan İğrenç Yiyecekler Müzesi’nde birçoğumuzun adını bile duyduğunda yüzünü ekşittiği ancak dünyanın çeşitli yerlerinde sofraların baş köşesinde yer alan yiyecekler sergileniyor.

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Müzenin küratörü Samuel West, geçici bir süreyle açık olan serginin amacının kafa karıştırmak olduğunu söylüyor. West, hangi yiyeceği lezzetli hangisini tiksindirici bulduğumuzun öğrenilen bir olgu olduğunu ve değişebileceğini belirterek, müze ziyaretçilerinin böcek eti ya da laboratuvarda üretilmiş et gibi yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlayan daha sürdürülebilir besin kaynaklarını da tatmalarını istiyor.

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Associated Press’e konuşan West, “İğrenme insanlarda var olan altı temel histen biri. İğrenmenin evrimsel fonksiyonu, sağlığımız için tehlikeli olabilecek zehirli ya da bayat yiyeceklerden kaçınmamızı sağlamak. Ancak neyi iğrenç bulduğumuz kültürel olarak öğrendiğimiz bir kavram” diyor.

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Serginin amacının ziyaretçilerin aklında “Belki de benim iğrenç bulduğum bir şey aslında lezzetlidir” sorusunu uyandırmak olduğunu da vurgulayan West, insanların tiksinmenin objektif bir ölçütü olmadığını anlamasını istediğini belirtiyor.

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80 parçanın sergilendiği müzede Peru’dan kurbağa smoothie’leri, Çin ve Kore’de tüketilen ve bebek farelerden yapılan bir şarap, İsveç’in ağır kokulu ringa balığı turşusu “surstromming”, İtalya’nın Sardunya adasından kurtlu “casu marzu” peyniri gibi yiyecekler var.

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Yiyeceklerin bazılarının kokuları o kadar yoğun ki özel cam kavanozlarda saklanmaları gerekiyor.

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Dünyanın dört bir yanından en ilginç ve eğlenceli yeme içme müzelerini de merak ediyorsanız sizi diğer haberimize alalım. Linki hemen aşağıda...

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