Bu lezzeti sadece o şehrimizde yaşayanlar biliyor

Bu yemeğin insanların damaklarında bıraktığı lezzet sayesinde ünlendiğini belirten Metin, "Kayseri denilince herkesin aklına pastırma, sucuk ve mantı geliyor, 'fırın ağzı'nı sadece Kayseri halkı biliyor. Bu yemeği herkes tanısın istiyorum. Fırın ağzının yeri bizde çok farklı. 55 yaşındayım ve 7 yaşından beri bu mesleğin içerisindeyim. Bu, bize babamızdan kalan bir hatıra. Fırın ağzının tanıtımı için geç kaldık. Bu yemeği hazırlaması ve pişirmesi çok zahmetli ama yemesi de bir o kadar keyifli." diye konuştu.