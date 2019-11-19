Bu lezzet yerin 400 metre altından geliyor

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Hem büyük hem de küçüklerin severek tükettiği cheeseburger (çizburger) her evde bulunan malzemelerle yapılabiliyor. Köftesinden ekmeğine kadar evlerinizde kendi ellerinizle yapacağınız cheeseburgeri misafirlerinize de yaparak onları şaşırtabilirsiniz. Peki, evde cheeseburger nasıl yapılır?
Kenger sakızı artan fiyatıyla dikkat çekiyor. Dağlık bölgelerde yetişmesi ve toplayanın az olmasından dolayı fiyatı yüksek olan kenger sakızı, genellikle Sivas ve Malatya çevresinde bulunuyor. Peki, kenger sakızı nasıl yapılır?