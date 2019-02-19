Bu lezzet Türkiye'de üretiliyor ABD'de ve İtalya'da kapış kapış gidiyor

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
“Temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp öne sürmek” deyimine konu olan temcit pilavı, aslında Ramazan aylarında sahurda yenen pilava verilen isimdir. Kulağa özel bir tarifi olan bir pilavmış gibi gelse de, aslında herhangi bir pilav temcit pilavı olabilir.
Sıradan tavuk tariflerine bir alternatif arayanlar için ağız sulandıran bir önerimiz var: Milföy sarma but. Tavuk butları, dondurucuların olmazsa olmazı milföy hamuruyla sarılıyor, ortaya gözleri ışıldatan bir görüntü çıkıyor. Peki, milföy sarma but nasıl yapılır?