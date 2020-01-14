Bu lezzet için günün ilk ışıklarında kuyruğa giriyorlar! Yılda 600 bin adet...

Parmak çöreğin Yozgat’ın vazgeçilmez lezzetlerinden birisi olduğunu söyleyen Servet Sargın isimli vatandaş “Parmak çörek sabah namazından sonra eve giderken alacağımız en leziz ekmek çeşidimizdir. Parmak çöreksiz olmaz. Sabah ve öğleden sonra kesin alır gideriz. Yozgat’ımızın vazgeçilmez bir ekmek türüdür. Yozgat’ta kargo ile de olsa kendisi de olsa götürür ve en büyük hediyesidir” dedi.