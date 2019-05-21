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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriNerede Ne Yenir Bu köfteyi tatmak için Türkiye'nin birçok ilinden kalkıp Turgutlu'ya gidiyorlar
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Nerede Ne Yenir
DHA
21 Mayıs 2019 - 12:45,

Bu köfteyi tatmak için Türkiye'nin birçok ilinden kalkıp Turgutlu'ya gidiyorlar

Manisalıların en sevdiği lezzetlerden Turgutlu köftesi, kente gelenlerin de gözdesi.

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Manisalıların en sevdiği lezzetlerden Turgutlu köftesi, kente gelenlerin de gözdesi. Odun kömürü, bakır tava ve tereyağı üçlüsünün olmazsa olmazı olan yemeği tatmak için Türkiye’nin çeşitli illerinden misafirler kente geliyor.

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Ailesinin 3’üncü kuşak ustası Engin Şarlar, Turgutlu köftesinin sırrını anlattı. Lezzeti gelecek nesillere aktarmak istediğini söyleyen Şarlar, "Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen misafirlere iyi bir şekilde sunabilmek için 15 yaşımdan beri tezgahlardayım" dedi.

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Şarlar şöyle devam etti: "Turgutlu Köftesi’nin olmazsa olmazları tereyağı, bakır tava ve odun kömürüdür. Geriye lezzete sevgimizi katmak kalıyor. Sevginin olduğu yerde başarı oluyor."

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"Ben üçüncü kuşağım. Bu lezzeti babamdan öğrendim. Öğrendiğim günden bu yana da hiç bir ilave yapmadım. Çünkü bu lezzete değer katan kendisine özgü olan tadıdır."

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Sosyal medyada ününün yaygınlaşmasıyla Türkiye’nin çeşitli illerinden misafirlerin kente bu lezzeti tatmak için geldiğini belirten Şarlar, hazırlanışını şöyle anlattı:

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"1 kilogram Turgutlu köftesi için 900 gram dana kıyma ve 100 gram kuzu kıymayı karıştırıyoruz. 1 çay kaşığı tuz kullanıyoruz. Soğan, maydanoz, ekmek ve baharat kullanmıyoruz. Piştikten sonra tercihen isteyen kullanabilir."

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"Köfteyi yaptıktan sonra önce odun kömürlerimizi yakıyoruz. Kıvama geldikten sonra ise tavamıza tereyağını gezdiriyoruz. Ardından köftelerimizi pişiyoruz."

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"Bu sırada taş fırında özenle hazırlanmış pidelerimizi dilimleyerek kesiyoruz. Ardından pişen köftelerimizi, pidelerin üzerine özenle yerleştiriyoruz."

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"Daha sonra bolca tereyağını köftemizin ve pidelerimizin üzerinde gezdiriyoruz. İsteğe göre yoğurtlu ya da sade şekilde servise hazır hale getiriyoruz."

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