Bu kez duvara öyle bir şey bantladılar ki...

Dinar, "Biz Edirneli ciğerciler de birer sanat eseri ustasıyız. Çünkü yaptığımız iş hakikatten emek isteyen bir iş ve yaptığımız işte sanat da var. Çünkü doğranmasından tavada pişirilmesine ve biberine kadar her şey bir sanat eseri burada. Biz de meşhur tava ciğerini asalım ve bu akıma öyle katılalım dedik. Bizim için güzel bir şey oldu" dedi.