Bu kebap çatal bıçak kullanmadan tüketiliyor... Yemek için ABD'den gelen var

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Arda’nın Mutfağı programının sunucusu Arda Türkmen, geleneksel Türk mutfağının en sevilen lezzetlerini ekran karşısındakilerle buluşturmaya devam ediyor. Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlanan bölümünde yapılan tariflerden biri de dondurmalı irmik tatlısı oldu. Peki, dondurmalı irmik helvası nasıl yapılır? Arda'nın Mutfağı dondurmalı irmik helvası
Sahur ve iftarda tüketilen yemek ve içecekler oruç ibadetini sağlıklı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmede doğrudan etkili. Sahur sofraları, kahvaltı tadında hafif yiyeceklerle geçse de gün boyu kaybettiğimiz enerjiyi iftar sofraları telafi ediyor. İşte, ‘iftarda ne pişirsem?’ diye düşünenler için tarifleriyle iftar menüsü...