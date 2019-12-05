Bu hindiyi yemeyen 'Hindi yedim' demesin

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde köylüler tarafından yetiştirilen, lezzetiyle ünlü Kandıra hindisi, 150 liradan başlayan fiyatlarla yılbaşı sofralarında yerini almaya hazırlanıyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Meralarda 8 ay boyunca mısır, fındık, buğday, ayçiçeği ve kekik gibi ürünlerle yetiştirilen Kandıra hindisi, yılbaşına az süre kala pazar ile kasaplarda satışa sunuldu. Hindi yetiştiricileri, ellerindeki hayvanları yılbaşı öncesinde bitirmeyi planlıyor.
2
Kandıra'da babasıyla hindi üreticiliği yapan Uğur Efe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin önemli değerlerinden hindinin çok lezzetli olduğunu söyledi.
3
Kandıra hindisinin doğal yemlerle ve gezerek beslendiği için lezzetiyle üne kavuştuğunu belirten Efe, "Bu işi severek yapıyoruz. Hindiyi yumurtadan kendimiz çıkarıyoruz. Yaklaşık 7-8 ayda yetişiyor. Merada gezdiriyoruz. Kandıra hindisinin lezzetli olmasının sebebi tamamen doğal yetişmesidir. Suni yem kesinlikle yemiyor. Arpa, buğday, mısır ve bir de arazide börtü böcekle besleniyor. Onun için Kandıra hindisi diğer hindilerle kıyaslanamaz" diye konuştu.
4
Efe, eskiden birçok köyde hindi üretildiğini ancak son yıllarda üretimde düşüş yaşandığını dile getirerek, "Her yıl 400-500 hindi yetiştiriyoruz. Belli müşterilerimiz var. Zaten alan, bir sonraki yıl yeni müşteriler getiriyor. Dişi hindiler ortalama 6-7 kilogram, erkekler ise 10-12 kilogram ağırlığında oluyor. Birçok kişi dişi hindinin daha lezzetli olduğunu söylüyor. Bu bir tercihtir. Kandıra hindisini yemeyen kesinlikle 'Hindi yedim' demesin. Gelsin buradan alsın, yesin" ifadelerini kullandı.
5
Baba Zülküf Efe ise genelde hindilerin bakımı ve meralarda dolaşıp yemlenmesiyle ilgilendiğini anlatarak, "Kandıra hindisi bir numaradır. Doğaldır, hep doğada gezer. Bütün gün arazide geziyorlar, ne bulursa onu yiyorlar. Bu sene kilogramını 30-35 liradan veriyoruz" dedi. Efe, Kandıra hindisinin fiyatının 150 ila 300 lira arasında değiştiğini kaydetti.