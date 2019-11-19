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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
İHA
19 Kasım 2019 - 09:59,

Bu helvayı yiyen kışın üşümüyor

Ordu’nun yöresel lezzetlerinden olan ‘cevizli helva’ sağlık açısından büyük önem taşıdığı gibi kış aylarında sıcak tuttuğundan büyük ilgi görüyor. Yapılması ve kıvama gelmesi 3 gün süren helva, turistlerin de ilgisini çekiyor.

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Ordu'nun onlarca yöresel lezzetlerinden biri olan ve belirli bölgelerde üretimi yapılan cevizli helva, en çok tercih edilen lezzetler arasında yer alıyor. İçerisinde, çöven kökü, limon tuzu, bol miktarda ceviz ve şeker bulunan helva, özellikle yaz aylarında turistler tarafından tercih edilirken, kış aylarında da vatandaşlar tarafından bol bol tüketiliyor. Tamamlanması 3 gün süren helvada kullanılan malzemelerin kaliteli olması gerektiğini, lezzetinin de buradan geldiğini belirtiyor.

2ODUN ATEŞİNDE PİŞİYOR

"ODUN ATEŞİNDE PİŞİYOR"

Ordu’da cevizli helva üretimi ve satışını yapan Ekrem Kuvan, helvanın yapımının uzun bir süreçten geçtiğini belirtti. Helvaya kıvamını, çöven kökünün suyundan elde edilen köpüğün verdiğini, içerisinde bol miktarda ceviz olduğunu ifade eden Kuvan, “Odun ateşinde sadece közde yapıyoruz. Sonrasında bir hafta dinlendikten sonra satışa sunuyoruz” dedi.

3KIŞIN VÜCUDU ÇOK SICAK TUTAR

"KIŞIN VÜCUDU ÇOK SICAK TUTAR"

Cevizli helvanın protein yönünden zengin bir ürün olduğunu ve bu sebeple insan vücudunu sıcak tuttuğunu, tüketenlerin kış aylarında daha az üşüdüğünü ifade eden Kuvan, “Sıcak tutar ve enerji verir, boğazları temizler. Perşembe ilçemize has bir helva. Büyük ustalarımız var ve bu işi devam ettiriyorlar. Özellikle bu helvadan ilk defa yiyenler çok beğeniyorlar. Kış aylarında daha çok tercih edildiği için yaz aylarında da turistlerimize çok veriyoruz. Sürekli de tercih ediliyor” şeklinde konuştu.

4ÜÇ GÜNDE SATIŞA SUNULUYOR

"ÜÇ GÜNDE SATIŞA SUNULUYOR"

Cevizli helvanın yapımı ve dinlendirme süreci ile birlikte tezgahtaki yerini 3 gün sonra adlığını ifade eden Kuvan, “İlk olarak çöven kökünü bir ay dinlenmeye bırakıyoruz. Sonrasında köpük haline getiriyoruz. Yapım aşaması beş saat sürüyor ve iki gün de dinlendirmek gerekiyor. Yani satışa sunulması üç gün sürüyor diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

5PÜF NOKTASI KALİTELİ CEVİZ

"PÜF NOKTASI KALİTELİ CEVİZ"

Helvada kullanılan cevizlerin acı olmaması gerektiğine dikkat çeken Kuvan, şu ifadelere yer verdi:“Cevizin kalitelisi, yerli ceviz ve Niksar cevizi olmalı ve acı olmaması ve kaliteli olması gerekiyor. Bizim işimizde helva kadar ceviz de çok önemlidir. Bütün malzemelerin doğal olması gerekiyor, zaten lezzetini de buradan alıyor. Herkesin bunu tatması gerekir.”

6HELVAYI YİYEN MEMNUN KALIYOR

HELVAYI YİYEN MEMNUN KALIYOR

Ordu’nun belirli bölgelerinde satışı gerçekleşen cevizli helva yiyenlerin de beğenisini kazanıyor. Vatandaşlar, gerek kilo ile gerekse ayaküstü yemek için cevizli helva alarak, bu lezzeti beğendiklerini ve kış aylarında ısınmanın helva ile mümkün olduğunu belirtiyor.

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