Bu gerçekleri sizden gizliyorlar!

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Midye dolma Türk sokak lezzetlerinin başında geliyor. Seveni olduğu kadar sevmeyeni de olan midye dolma, hemen hemen her sokak başında ya da dükkanda satılıyor. Üzerine limon sıkılarak tüketilen ve kolaylıkla bulunan midye dolmayı evinizde yaptığınızda, şüphesiz ki daha lezzetli olacaktır. Peki, midye dolma nasıl yapılır? Midye dolma malzemeleri nelerdir? Siz de evde bu lezzeti hazırlamak istiyorsanız tarifimize göz atabilirsiniz.
İtalyan mutfağının geleneksel lezzetlerinden olan ravioli, son yıllarda Türk mutfağına da girdi. Makarna hamurun dolgusundan olan ravioli aslında bir tür İtalyan mantısıdır. Bu lezzetin sofralarımızdaki normal mantıdan farklı et suyu ya da sosla servis edilmesidir. Peki, ravioli nedir? Evde ravioli nasıl yapılır? İşte, adım adım ravioli tarifi ve malzemeleri.