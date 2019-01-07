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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
07 Ocak 2019 - 14:36,

Bu gelenek asırlardır devam ediyor: 'Tavşan tiridi'

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, 'tavşan eti ile tirit' geleneği asırlardır devam ediyor.

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Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, 'tavşan eti ile tirit' geleneği asırlardır devam ediyor.

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Geleneği gelecek nesillere aktarmak isteyen Pazarlar ilçesi avcıları, amaçlarının gençlere bu geleneği öğretmek ve birlikte olup muhabbet etmek olduğunu belirttiler. Yemekten sonra avcılar yöresel oyunları oynuyorlar.

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Her yıl tavşan avı sezonunda avladıkları tavşanları tirit yaparak uzun yıllardır gelenek halinde devam ettiğini söyleyen eski avcılardan Hasan Girgin, ”Tavşan avı sezonunu içerisinde vurduğumuz tavşanları haftada bir veya ayda bir toplanarak gençler ile birlikte yufka tiridi yaparak tüketiyoruz. Tavşanın haşlanmış etini küçük parçalara ayırarak yufkanın üzerine dizip, üzerine tavşan etinin suyunu, tereyağı ve sarımsak dökerek hazırlıyoruz. Böylece mükemmel bir lezzet ortaya çıkıyor” dedi.

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Girgin şöyle devam etti: “Büyüklerimizden tavşanın vasiyetinin 'Kafam kadar tereyağı ve iki kafa sarımsak ile etime doyum olmaz' olduğunu duyardık. Ayrıca tarhana çorbasını da tavşan suyu ile yapıyoruz. Atalarımız tavşan suyunda kimya var derlerdi. Bu geleneğimizi de sürdürüyoruz. Gelecek nesillerimize bu geleneğimizi öğretmek adına gençler ile birlikte hazırlamış olduğumuz tavşan tiridini beraber tüketiyoruz.”

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“Düzenlediğimiz "tavşan tiridi" bir kültürdür. Amacımız burada birlikte olup muhabbet etmektir. Yemekten sonra av muhabbeti yaparız. Avcılarımız arasında birlik ve beraberliği pekiştiren bu tür etkinlikleri sürdürmeyi düşünüyoruz. Daha sonra ise yöremize ait yöresel oyunlarımızı oynarız.”

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